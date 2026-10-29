Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny lub spadku od najbliższej rodziny nie musi już oznaczać bezpowrotnej utraty prawa do całkowitego zwolnienia z podatku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała rewolucyjną zmianę w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy zyskają możliwość elektronicznego składania wniosku o przywrócenie kluczowego terminu (WN-SD). Znamy już oficjalny harmonogram wdrożenia tej oraz wielu innych e-usług, które ułatwią życie milionom Polaków.

Rewolucja w podatkach od darowizn i spadków. Ocalisz zwolnienie z mężem lub żoną bez wychodzenia z domu

Aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), kluczowe jest dotrzymanie 6-miesięcznego terminu na złożenie formularza SD-Z2 lub SD-ZP. Dotychczas spóźnialscy musieli toczyć skomplikowaną, papierową batalię o przywrócenie tego prawa.

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Co już wiadomo? KAS oficjalnie wpisała do swojego planu cyfryzacji e-wniosek WN-SD, który pozwoli na błyskawiczne, elektroniczne wnioskowanie o przywrócenie terminu. Będzie to potężne ułatwienie dla rodzin, które przez zwykłe przeoczenie lub trudną sytuację życiową nie zgłosiły majątku na czas.

Czego jeszcze nie wiadomo? Fiskus nie ujawnił na razie dokładnego szablonu wniosku ani listy uniwersalnych przesłanek, które urzędnicy będą automatycznie uznawać za "uzasadnione uprawdopodobnienie braku winy" w spóźnieniu przy składaniu e-wniosku.

Harmonogram KAS: Kiedy e-wniosek WN-SD trafi do e-Urzędu Skarbowego?

Nowa usługa została ujęta w oficjalnym, zaktualizowanym planie informatyzacji KAS na lata 2024–2028. Zgodnie z harmonogramem:

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Wdrożenie e-wniosku w zakresie zgłaszania spadku lub darowizny po terminie zaplanowano na IV kwartał 2026 roku lub I kwartał 2027 roku.

Narzędzie będzie dostępne bezpośrednio po zalogowaniu do serwisu internetowego e-Urząd Skarbowy.

Ważne Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała coś specjalnego i zamierza sukcesywnie podnosić poziom jakości świadczonych usług. Jednym z priorytetów KAS jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i udostępnianie kolejnych e-usług, które spełniają oczekiwania klientów. „W perspektywie lat 2024-2028 KAS kontynuuje budowę i rozwój usług dla swoich klientów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w prezentacji na końcu komunikatu. W prezentowanym materiale klienci KAS mogą też zapoznać się ze statystykami użytkowania usług udostępnionych przez KAS od 2024 r. W nadchodzących kwartałach KAS wprowadzi szereg ulepszeń i nowych funkcjonalności w eUrzędzie Skarbowym i Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aby usprawnić procesy podatkowe i celne" – czytamy w komunikacie KAS.

Nie tylko spadki. Oto nowe e-usługi, które skarbówka wdroży na przełomie 2026 i 2027 roku

W tym samym okienku czasowym e-Urząd Skarbowy oraz aplikacja mobilna eUS zostaną naszpikowane innymi nowościami, które zredukują biurokrację do minimum. Pojawi się też:

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Poświadczenie danych przedsiębiorcy – możliwość samodzielnego pobierania poświadczonych danych przedsiębiorcy w formie elektronicznej.

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS – uproszczony proces składania wniosku o interpretację ogólną przez serwis eUrząd Skarbowy i aplikację mobilną eUS.

Oświadczenie małżonka o wspólności majątkowej ORD-M – możliwość składania oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej przez serwis eUrząd Skarbowy i aplikację mobilną eUS.

Zaświadczenia o przychodach zwolnionych z opodatkowania – szybki dostęp do zaświadczeń.

Usługa dotycząca kas rejestrujących – szybki dostęp do informacji o kasach rejestrujących zgromadzonych przez KAS w jednym miejscu, co ułatwi monitorowanie danych i terminów przeglądów.

Wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego – w I kwartale 2027 r. będzie dostępna możliwość składania wniosku o rozłożenie na raty mandatu karnego.

Zmiany na granicy i w cle. PUESC przejdzie głęboką modernizację

Równolegle wielkie zmiany dotkną Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), co ucieszy sektor logistyczny i importerów. Rząd planuje:

Projekt Rozwój Portalu PUESC – dostosowanie portalu do wymogów responsywności i dostępności cyfrowej a także ujednolicenie wyglądu e-maili przesyłanych do użytkowników zewnętrznych.

Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (system SZPROT) – wIV kwartale 2026 r. będzie można: przesyłać podpisane dokumenty przez więcej niż jedną osobę, wysyłać wniosek o korektę wniosku o wydanie pozwolenia AEO oraz składać wniosek o wycofanie lub korektę składanych wniosków.

Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (system ZEFIR2) – modernizacja systemu, w tym nowe wzory deklaracji akcyzowych i VAT w zakresie importu, zwiększenie użyteczności oraz poprawa bezpieczeństwa.

Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (system ISZTAR4) – modernizacja funkcjonalności serwisu Taryfy Celnej, umożliwiająca obliczanie cła w oparciu o stawkę ryczałtową oraz w przypadku przywozu na obszar UE.

Projekt Cyfrowa Obsługa Procedur Specjalnych (system RPS) – wdrożenie automatycznego bilansowania dokumentów DSK i udostępnienie formularza na PUESC do elektronicznej komunikacji w zakresie rozliczenia deklaracji do czasowego składowania.

Projekt Cyfrowa Granica (system CYFROWA GRANICA i aplikacja mobilna e-Awizacja) – uruchomienie usługi e-Awizacja w I-II kwartale 2027 r. - elektroniczna rezerwacja terminu granicznej odprawy wywozowej na przejściu granicznym i wdrożenie aplikacji mobilnej e-Awizacja z dostępem do aktualnej informacji o sytuacji na granicy oraz możliwością rezerwacji odprawy granicznej i bieżącym statusie odprawy celnej.

Zobacz: Plan wdrażania usług dla klientów Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2024-2028. Stan na 30.09.2026 r.