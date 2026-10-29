REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?

Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2026, 17:35
Adam Kuchta
Adam Kuchta
urząd skarbowy e-urząd
Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny lub spadku od najbliższej rodziny nie musi już oznaczać bezpowrotnej utraty prawa do całkowitego zwolnienia z podatku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała rewolucyjną zmianę w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy zyskają możliwość elektronicznego składania wniosku o przywrócenie kluczowego terminu (WN-SD). Znamy już oficjalny harmonogram wdrożenia tej oraz wielu innych e-usług, które ułatwią życie milionom Polaków.

Rewolucja w podatkach od darowizn i spadków. Ocalisz zwolnienie z mężem lub żoną bez wychodzenia z domu

Aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), kluczowe jest dotrzymanie 6-miesięcznego terminu na złożenie formularza SD-Z2 lub SD-ZP. Dotychczas spóźnialscy musieli toczyć skomplikowaną, papierową batalię o przywrócenie tego prawa.

REKLAMA

REKLAMA

Co już wiadomo? KAS oficjalnie wpisała do swojego planu cyfryzacji e-wniosek WN-SD, który pozwoli na błyskawiczne, elektroniczne wnioskowanie o przywrócenie terminu. Będzie to potężne ułatwienie dla rodzin, które przez zwykłe przeoczenie lub trudną sytuację życiową nie zgłosiły majątku na czas.

Czego jeszcze nie wiadomo? Fiskus nie ujawnił na razie dokładnego szablonu wniosku ani listy uniwersalnych przesłanek, które urzędnicy będą automatycznie uznawać za "uzasadnione uprawdopodobnienie braku winy" w spóźnieniu przy składaniu e-wniosku.

Harmonogram KAS: Kiedy e-wniosek WN-SD trafi do e-Urzędu Skarbowego?

Nowa usługa została ujęta w oficjalnym, zaktualizowanym planie informatyzacji KAS na lata 2024–2028. Zgodnie z harmonogramem:

REKLAMA

  • Wdrożenie e-wniosku w zakresie zgłaszania spadku lub darowizny po terminie zaplanowano na IV kwartał 2026 roku lub I kwartał 2027 roku.
  • Narzędzie będzie dostępne bezpośrednio po zalogowaniu do serwisu internetowego e-Urząd Skarbowy.
Ważne

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała coś specjalnego i zamierza sukcesywnie podnosić poziom jakości świadczonych usług. Jednym z priorytetów KAS jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i udostępnianie kolejnych e-usług, które spełniają oczekiwania klientów. „W perspektywie lat 2024-2028 KAS kontynuuje budowę i rozwój usług dla swoich klientów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w prezentacji na końcu komunikatu. W prezentowanym materiale klienci KAS mogą też zapoznać się ze statystykami użytkowania usług udostępnionych przez KAS od 2024 r. W nadchodzących kwartałach KAS wprowadzi szereg ulepszeń i nowych funkcjonalności w eUrzędzie Skarbowym i Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aby usprawnić procesy podatkowe i celne" – czytamy w komunikacie KAS.

Nie tylko spadki. Oto nowe e-usługi, które skarbówka wdroży na przełomie 2026 i 2027 roku

W tym samym okienku czasowym e-Urząd Skarbowy oraz aplikacja mobilna eUS zostaną naszpikowane innymi nowościami, które zredukują biurokrację do minimum. Pojawi się też:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Poświadczenie danych przedsiębiorcy – możliwość samodzielnego pobierania poświadczonych danych przedsiębiorcy w formie elektronicznej.
  • Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS – uproszczony proces składania wniosku o interpretację ogólną przez serwis eUrząd Skarbowy i aplikację mobilną eUS.
  • Oświadczenie małżonka o wspólności majątkowej ORD-M – możliwość składania oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej przez serwis eUrząd Skarbowy i aplikację mobilną eUS.
  • Zaświadczenia o przychodach zwolnionych z opodatkowania – szybki dostęp do zaświadczeń.
  • Usługa dotycząca kas rejestrujących – szybki dostęp do informacji o kasach rejestrujących zgromadzonych przez KAS w jednym miejscu, co ułatwi monitorowanie danych i terminów przeglądów.
  • Wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego – w I kwartale 2027 r. będzie dostępna możliwość składania wniosku o rozłożenie na raty mandatu karnego.

Zmiany na granicy i w cle. PUESC przejdzie głęboką modernizację

Równolegle wielkie zmiany dotkną Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), co ucieszy sektor logistyczny i importerów. Rząd planuje:

  • Projekt Rozwój Portalu PUESC – dostosowanie portalu do wymogów responsywności i dostępności cyfrowej a także ujednolicenie wyglądu e-maili przesyłanych do użytkowników zewnętrznych.
  • Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (system SZPROT) – wIV kwartale 2026 r. będzie można: przesyłać podpisane dokumenty przez więcej niż jedną osobę, wysyłać wniosek o korektę wniosku o wydanie pozwolenia AEO oraz składać wniosek o wycofanie lub korektę składanych wniosków.
  • Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (system ZEFIR2) – modernizacja systemu, w tym nowe wzory deklaracji akcyzowych i VAT w zakresie importu, zwiększenie użyteczności oraz poprawa bezpieczeństwa.
  • Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (system ISZTAR4) – modernizacja funkcjonalności serwisu Taryfy Celnej, umożliwiająca obliczanie cła w oparciu o stawkę ryczałtową oraz w przypadku przywozu na obszar UE.
  • Projekt Cyfrowa Obsługa Procedur Specjalnych (system RPS) – wdrożenie automatycznego bilansowania dokumentów DSK i udostępnienie formularza na PUESC do elektronicznej komunikacji w zakresie rozliczenia deklaracji do czasowego składowania.
  • Projekt Cyfrowa Granica (system CYFROWA GRANICA i aplikacja mobilna e-Awizacja) – uruchomienie usługi e-Awizacja w I-II kwartale 2027 r. - elektroniczna rezerwacja terminu granicznej odprawy wywozowej na przejściu granicznym i wdrożenie aplikacji mobilnej e-Awizacja z dostępem do aktualnej informacji o sytuacji na granicy oraz możliwością rezerwacji odprawy granicznej i bieżącym statusie odprawy celnej.

Zobacz: Plan wdrażania usług dla klientów Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2024-2028. Stan na 30.09.2026 r.

Zobacz również:
Powiązane
Darowizna od brata. Skarbówka uznała, że pieniądze mogą zostać na szwajcarskim koncie, a i tak można skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku
Darowizna od brata. Skarbówka uznała, że pieniądze mogą zostać na szwajcarskim koncie, a i tak można skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku
Wynajmujesz mieszkanie z majątku osobistego? Skarbówka wydała jasny werdykt w sprawie małżonków
Wynajmujesz mieszkanie z majątku osobistego? Skarbówka wydała jasny werdykt w sprawie małżonków
Chciała skorzystać ze zwolnienia z PCC. Skarbówka jest jednak bezwzględna dla właścicieli takich działek
Chciała skorzystać ze zwolnienia z PCC. Skarbówka jest jednak bezwzględna dla właścicieli takich działek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)
29 paź 2026

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.
Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?
29 paź 2026

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny lub spadku od najbliższej rodziny nie musi już oznaczać bezpowrotnej utraty prawa do całkowitego zwolnienia z podatku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała rewolucyjną zmianę w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy zyskają możliwość elektronicznego składania wniosku o przywrócenie kluczowego terminu (WN-SD). Znamy już oficjalny harmonogram wdrożenia tej oraz wielu innych e-usług, które ułatwią życie milionom Polaków.
Łódź podnosi podatki na 2027 rok. Sprawdź, kto zapłaci teraz najwięcej
29 paź 2026

Rada Miejska w Łodzi bez dyskusji przegłosowała wyższe stawki podatków na przyszły rok. Zmiany oparte na wskaźnikach inflacji uderzą w konkretne grupy mieszkańców, a skarbnik miasta już wyliczył, o ile wzrosną roczne opłaty. Choć podwyżka dotknie wielu, jedna decyzja urzędników dotycząca wysokości stawek może mocno zaskoczyć.
Radni Lublina już zdecydowali. Tyle w 2027 roku zapłacą właściciele nieruchomości
29 paź 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.

REKLAMA

Kwiaty na pogrzeb pracownika można wrzucić w koszty
29 paź 2026

Czy sfinansowanie ze środków obrotowych pracodawcy zakupu wieńca na pogrzeb pracownika przyczynia się do uzyskania przychodów przez pracodawcę? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Poruszył też kwestię reprezentacji.
Zmiany w KSeF od 2027 r. Certyfikaty powiązane z NIP, przedłużenie ważności tokenów, identyfikatory zbiorcze do oznaczania płatności za więcej niż jedną fakturę. Nowelizacja rozporządzenia MFiG (projekt
29 paź 2026

W dniu 27 października 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur. Rozporządzenie to ma na celu przedłużenie możliwości stosowania tokenów przy uwierzytelnianiu w KSeF po 2026 roku i wprowadzenie nowych zasad dla tokenów wytwarzanych od 1 stycznia 2027 r. Ponadto zostaną wprowadzone nowe przepisy w zakresie pobierania i użytkowania certyfikatów KSeF ze względu na ich przeznaczenie. Będzie możliwe wytwarzanie certyfikatów KSeF powiązanych z numerem identyfikacji podatkowej (NIP). Pojawi się także nowe uprawnienie w KSeF dotyczące obsługi identyfikatora zbiorczego w zakresie płatności. Zmiany te mają wejść w życie od początku 2027 roku.
Podatki 2027: zmiany w PIT i ograniczenie ryczałtu. Kto i ile straci a kto zyska na zmianach w opodatkowaniu [obliczenia]
27 paź 2026

Ponad 150 tys. zł więcej obciążeń z tytułu PIT i składki zdrowotnej w przypadku przejścia z ryczałtu na podatek liniowy, 10 tys. zł dodatkowego podatku od najmu własnej spółce albo 20 tys. zł daniny solidarnościowej od dochodów z IP Box. Takie różnice pokazują uproszczone wyliczenia skutków zmian podatkowych wynikających z uchwalonej już przez Sejm 22 października 2026 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne . Jednocześnie nowe progi na skali pozwoliłyby części przedsiębiorców zaoszczędzić do 3600 zł PIT rocznie. Ostateczny bilans zależy od przyjętej formy opodatkowania, wysokości dochodów i kosztów prowadzenia działalności.
Ważny komunikat KRUS: Zmienia się ostateczny termin płatności. Znamy stawki za IV kwartał!
27 paź 2026

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała pilny komunikat dla rolników dotyczący składek za IV kwartał 2026 roku. Choć ustawowy termin upływa pod koniec października, w tym roku gospodarze zyskają dodatkowy czas na przelew ze względu na układ kalendarza. Mamy też dobrą wiadomość dla portfeli ubezpieczonych – wymiar opłat nie uległ zmianie. Sprawdź, do kiedy musisz uregulować należności, aby uniknąć odsetek, i jakiej wiadomości od KRUS możesz spodziewać się na swoim telefonie.

REKLAMA

Nowe opłaty za małe paczki spoza UE. Od 1 listopada aż 4,6 mld przesyłek pod lupą
27 paź 2026

Od 1 listopada 2026 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zaczną pobierać nową opłatę manipulacyjną od małych przesyłek spoza wspólnoty. Komisja Europejska ustaliła ją na poziomie 2 euro za każdą pozycję w przesyłce. Nowa należność dołączy do obowiązującego od lipca cła w wysokości 3 euro, nakładanego na paczki o wartości nieprzekraczającej 150 euro, wysyłane bezpośrednio do konsumentów w UE. Skala zjawiska, w które uderzają nowe przepisy, jest ogromna – w 2024 roku na unijny rynek trafiło 4,6 mld małych paczek, a 91 proc. z nich pochodziło z Chin. Przewaga cenowa azjatyckich platform zaczyna się kurczyć, a walka o europejskiego klienta coraz wyraźniej przenosi się na jakość całego doświadczenia zakupowego.
Od 2027 r. nabywca usług odpowie za VAT kontrahenta
27 paź 2026

Solidarna odpowiedzialność VAT za usługi niematerialne wchodzi do polskiego systemu 1 stycznia 2027 r. Firma, która kupi usługi informatyczne, księgowe, doradcze, reklamowe czy rekrutacyjne, będzie mogła zostać wezwana do zapłaty VAT, którego nie wpłacił jej usługodawca. Nowelizacja z 4 września 2026 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 29 września 2026 r. (poz. 1270). Dla przedsiębiorców oznacza to powrót do dokumentowania „dochowania należytej staranności” przy doborze kontrahenta. Nadużycia w obrocie usługami wyglądają jednak zupełnie inaczej.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA