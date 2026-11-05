REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ulgi

Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ulgi

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 listopada 2026, 07:05
Adam Kuchta
Adam Kuchta
darowizna podatki prawo
Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ważnej ulgi
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał jednoznaczną interpretację podatkową, która pozbawia kobietę możliwości skorzystania z popularnego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Wszystko przez nieruchomość, którą podatniczka otrzymała wcześniej w darowiźnie od swojego dziadka. Choć budynek nie ma ogrzewania i służy wyłącznie jako sezonowy dom letniskowy, urzędnicy uznali, że kluczowe znaczenie ma jego oficjalna klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków, gdzie figuruje on jako budynek mieszkalny jednorodzinny.

Z opisu zawartego we wniosku o interpretację podatkową wynika, że podatniczka jest właścicielką nieruchomości gruntowej. Na działce tej znajduje się budynek, który w dokumentacji dotyczącej jego powstania oraz w pierwotnym przeznaczeniu jest budynkiem letniskowym, tj. budynkiem rekreacji indywidualnej. Budynek ten został ujęty w ewidencji gruntów i budynków w wyniku pracy geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w momencie, kiedy podatniczka nie była jeszcze właścicielką nieruchomości. W wyniku dokonanej klasyfikacji budynek został oznaczony jako: KŚT – budynki mieszkalne [110], PKOB – budynki mieszkalne jednorodzinne [1110], główna funkcja – budynek jednorodzinny [1110.Dj].

REKLAMA

REKLAMA

Pierwotne przeznaczenie budynku jako obiektu letniskowego potwierdza również projekt budynku letniskowego na działce. Charakter rekreacyjny nieruchomości wynika także z aktu notarialnego, w którym działka została określona jako działka rekreacyjna. Ponadto w księdze wieczystej sposób korzystania z nieruchomości został określony jako „działka letniskowa”. Podatniczka uzyskała również informację w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego, że w obowiązującej klasyfikacji ewidencyjnej nie występuje obecnie odrębna pozycja odpowiadająca określeniu „budynek letniskowy” lub „budynek rekreacji indywidualnej”, w związku z czym budynki o takim przeznaczeniu są ujmowane w ewidencji w pozycji „budynki mieszkalne”. W związku z powyższym budynek znajdujący się na działce jest w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowany jako budynek mieszkalny jednorodzinny, jednak z dokumentów dotyczących jego powstania, przeznaczenia nieruchomości oraz jej statusu wynika, że został on zaprojektowany, wybudowany i przeznaczony jako budynek letniskowy/rekreacji indywidualnej.

Chodziło o możliwość skorzystania z popularnego zwolnienia podatkowego, na gruncie PCC, przy zakupie pierwszej nieruchomości mieszkalnej

W bliskiej przyszłości podatniczka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, stanowiącą nieruchomość mieszkalną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym chciałaby się dowiedzieć czy będzie mogła skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 9 pkt 17 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy nabyciu planowanej nieruchomości mieszkalnej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że „budynek nie jest technicznie przystosowany do całorocznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – nie posiada ocieplenia ani instalacji stałego ogrzewania. Ogrzewanie budynku zapewniają wyłącznie piec typu „koza” opalany drewnem. Budynek jest zatem przystosowany do użytkowania sezonowego. Budynek użytkuje Pani w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, sezonowo w okresie letnim. Nie jest on wykorzystywany jako miejsce Pani stałego zamieszkania ani jako całoroczne miejsce zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Niestety nie posiada Pani wiedzy czy budynek został odebrany/zgłoszony do odbioru. Działkę otrzymała Pani w darowiźnie od nieżyjącego już dziadka, który był jedynym źródłem informacji dot. nieruchomości”.

Pytanie skierowane do urzędu skarbowego: „Czy fakt posiadania opisanej powyżej działki wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, który w ewidencji gruntów i budynków został sklasyfikowany jako budynek mieszkalny, lecz który został wybudowany jako budynek letniskowy/rekreacji indywidualnej i którego taki charakter wynika z dokumentów dotyczących jego budowy oraz dokumentów dotyczących nieruchomości, powoduje wyłączenie możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 9 pkt 17 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z nabyciem planowanej nieruchomości mieszkalnej?”

REKLAMA

W ocenie podatniczki posiadanie opisanego budynku letniskowego/rekreacji indywidualnej nie jest równoznaczne z posiadaniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nie powinno pozbawiać jej prawa do skorzystania ze zwolnienia przy nabyciu planowanej nieruchomości mieszkalnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy prawo podatkowe przekreśla możliwość skorzystania z ulgi w PCC? Trzeba spełniać warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości mieszkaniowej

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej był jednak innego zdania, wyjaśnił, że w myśl art. 9 pkt 17 ustawy o PCC: Zwalnia się od podatku sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.”

Zatem zgodnie z tym przepisem, zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż, której przedmiotem jest:

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,

    jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach. W przypadku, w którym kupującemu przysługuje lub przysługiwał udział w opisywanych prawach nabyty tytułem dziedziczenia − by mogło być zastosowane zwolnienie − wielkość przysługującego mu udziału nie może przekroczyć 50%. Zatem tylko posiadanie (w przeszłości lub w dacie zakupu) ww. praw, nabyte w drodze dziedziczenia (i to w określonym udziale), nie stanowi przeszkody do zastosowania ww. ulgi.

Aby skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 17 ustawy o PCC kupujący musi spełniać warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości mieszkaniowych czy też spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego/budynku mieszkalnego lub udziału w nich lub w ww. prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zobacz również:

Skarbówka wyjaśnia w świetle obowiązujących przepisów kwestię pojęć „budynek mieszkalny jednorodzinny” i „budynek”

Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795.), która określa czynności cywilnoprawne, nie definiują pojęć „budynek mieszkalny jednorodzinny” i „budynek”. W takiej sytuacji, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy dopuścić możliwość odwołania się do definicji budynku określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2 i 2a ww. ustawy: Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  • budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  • budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W doktrynie przyjmuje się, że w świetle wyżej przedstawionych definicji, warunkiem uznania budynku za mieszkalny jednorodzinny, jest przede wszystkim to, aby służył on zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowił konstrukcyjnie samodzielną całość. Jak wynika z powyższego, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek w stanie umożliwiającym jego normalne użytkowanie i tym samym służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

KOMPLET PODATKI 2027

Decydujące znaczenie ewidencji gruntów i budynków, czyli dlaczego pozwolenie na budowę i intencje dziadka nie przekonały skarbówki

Organ skarbowy widzi sprawę w ten sposób: „To, że nie przebywa Pani w ww. budynku letniskowym/rekreacji indywidualnej przez cały rok, a jest on wykorzystywany wyłącznie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, sezonowo w okresie letnim, oraz fakt, że budynek nie posiada ocieplenia ani instalacji stałego ogrzewania, a ogrzewanie budynku zapewniają wyłącznie piec typu „koza” nie może stanowić przesłanki do zastosowania omawianego zwolnienia. Ustawodawca nie zawarł bowiem zastrzeżeń, ile czasu w roku winno przebywać się w takim budynku czy też w jakim stanie funkcjonalnym jest ten budynek.”

I dalej: „W celu ustalenia czy będący w Pani posiadaniu budynek letniskowy/rekreacji indywidualnej faktycznie nie może służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nie można opierać się jedynie na subiektywnej opinii wyrażonej w opisie sprawy, tj. na stwierdzeniu, że budynek nie jest użytkowany przez właściciela w celu zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkalnych. Należy ustalić czy w okresie posiadania budynek nie służy lub nie może służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że budynek znajdujący się na nieruchomości będącej Pani własnością jest budynkiem mieszkalnym w rozumieniu Prawa budowlanego, tj. stanowi obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budynek został zaklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako budynek mieszkalny jednorodzinny od którego uiszcza Pani podatek od nieruchomości.”

Reasumując, Dyrektor KIS stwierdził, że „zgodnie z opisanym stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym jest Pani właścicielką budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nabyła Pani w darowiźnie, a zatem nie spełnia Pani warunków do skorzystania ze zwolnienia, określone w art. 9 pkt 17 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, Pani stanowisko należy uznać za nieprawidłowe”.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z 21 października 2026 r., sygn. 0111-KDWB.4014.140.2026.3.KP - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Powiązane
Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli solidny zjazd w dół
Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli solidny zjazd w dół
Nowy komunikat ZUS. Już od stycznia 2027 roku renta wdowia pójdzie w górę. Kto dostanie więcej pieniędzy?
Nowy komunikat ZUS. Już od stycznia 2027 roku renta wdowia pójdzie w górę. Kto dostanie więcej pieniędzy?
ZUS ma nowy plan. Wiemy już, co stanie się z emeryturami w 2027 r. Wielu seniorów na pewno się zdziwi
ZUS ma nowy plan. Wiemy już, co stanie się z emeryturami w 2027 r. Wielu seniorów na pewno się zdziwi
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Koniec anonimowych przesyłek z e-commerce. Od 1 listopada 2026 r. nowe obowiązki w zgłoszeniach celnych
05 lis 2026

Od 1 listopada 2026 r. przedsiębiorcy uczestniczący w transgranicznym handlu elektronicznym muszą przekazywać organom celnym dodatkowe dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację importowanych produktów. Nowe wymagania dotyczą identyfikatorów produktów (PID – Product Identifiers) i mają zwiększyć skuteczność kontroli towarów sprzedawanych na odległość odbiorcom w Unii Europejskiej. Zmiana oznacza, że tradycyjny opis towaru i jego klasyfikacja taryfowa nie będą już wystarczające do spełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych w objętych nią zgłoszeniach celnych.
Kontrola po odprawie – dlaczego problem może zacząć się dopiero po zwolnieniu towaru?
05 lis 2026

Zwolnienie towaru do obrotu nie oznacza, że organy celne ostatecznie zaakceptowały prawidłowość zgłoszenia celnego. Dla przedsiębiorcy odprawa jest zazwyczaj zakończeniem określonego procesu, jednak z perspektywy organów celnych sprawa może pozostawać otwarta jeszcze przez kilka kolejnych lat. Kontrola przeprowadzona po zwolnieniu towarów może ujawnić błędy w klasyfikacji taryfowej, wartości celnej czy pochodzeniu towarów, prowadząc do konieczności zapłaty dodatkowych należności. Co istotne, nieprawidłowości mogą dotyczyć nie jednej, lecz nawet kilkuset operacji importowych.
Rabaty na studia podyplomowe. Czy skarbówka widzi w nich przychód?
05 lis 2026

Absolwenci, rodzeństwo i uczestnicy programów dla zdolnych płacą za studia podyplomowe mniej. Czy to przychód i czy uczelnia musi wystawić PIT-11? Dyrektor KIS przeanalizował trzy rodzaje uczelnianych rabatów i ich skutki podatkowe.
USA po wyborach połówkowych: ryzyka dla firm z Polski i UE. W jakim stanie jest amerykańska gospodarka?
04 lis 2026

Wyniki wyborów połówkowych w USA i wynikły z tego polityczny pat nie zatrzyma amerykańskiej gospodarki, ale zwiększy ryzyko zatorów w Kongresie. Dla europejskich eksporterów nie oznacza to ani handlowej odwilży, ani konieczności odwrotu z rynku USA. O powodzeniu sprzedaży coraz częściej zdecydują wybór branży i kontrahenta oraz realne perspektywy projektu, na którym opiera się zamówienie - uważają analitycy Allianz Trade.

REKLAMA

Dotacja z UE to nie od razu pieniądze na koncie. O czym przedsiębiorca musi wiedzieć, zanim ruszy z projektem
04 lis 2026

Milion złotych przyznanej dotacji nie oznacza miliona złotych dostępnego na firmowym koncie. Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje z dofinansowaniem unijnym mogą stanąć przed wyzwaniem, którego nie widać w samym budżecie projektu: koniecznością sfinansowania wydatków przed otrzymaniem refundacji. Do tego dochodzą koszty nieobjęte wsparciem, ryzyko opóźnień oraz obowiązki związane z rozliczeniem inwestycji. Dlatego o powodzeniu projektu decyduje nie tylko wysokość dotacji, ale przede wszystkim odpowiednie zaplanowanie finansowania, płynności i przyszłych korzyści biznesowych.
Od 2027 r. obowiązkowe stosowanie kodów PKD 2025. Kto musi je zaktualizować i dlaczego nie warto czekać na automatyczne przekształcenie w CEIDG i KRS?
04 lis 2026

ZUS przypomina, że w aktualnym stanie prawnym przedsiębiorcy mogą posługiwać się starymi kodami PKD 2007, jak i nowymi PKD 2025. Jednak okres przejściowy kończy się niedługo - 31 grudnia 2026 r. Od 1 stycznia 2027 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją będzie PKD 2025. Przedsiębiorcy, których wpisy nadal zawierają stare kody, mogą samodzielnie dostosować je do nowej klasyfikacji. Zmiana jest bezpłatna, a wniosek najlepiej złożyć już dziś i nie czekać na automatyczne przekształcenie w systemach CEIDG i KRS.
CIT, JPK CIT i ZUS. Nowe obszary tematyczne Asystentów AI w INFORLEX pomogą odpowiedzieć na trudne pytania
04 lis 2026

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS? Jak zastosować przepisy CIT? Który znacznik JPK CIT przypisać do konkretnego konta księgowego? To tylko niektóre pytania, na które pomagają odpowiadać nowi Asystenci AI w INFORLEX. Narzędzie rozwija się o kolejne obszary wiedzy, łącząc możliwości sztucznej inteligencji ze sprawdzonymi źródłami i nadzorem doświadczonych ekspertów. Sprawdź, co potrafi INFORLEX z Asystentem AI. Testuj bezpłatnie przez 5 dni.
Skarbówka szykuje rewolucję w kontaktach z podatnikami. Chodzi o nagrywanie rozmów
05 lis 2026

Rząd oficjalnie zapowiedział głębokie zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej. W wykazie prac legislacyjnych pojawił się nowy projekt, który ma całkowicie zmienić sposób, w jaki załatwiamy sprawy urzędowe i jak komunikujemy się z fiskusem. Chociaż urzędnicy obiecują ułatwienia i nowoczesne narzędzia cyfrowe, to jeden z wprowadzanych przepisów budzi szczególne emocje – urzędy zyskają zupełnie nowe uprawnienie podczas każdej rozmowy.

REKLAMA

Czy wspólnota mieszkaniowa zawsze musi składać JPK-CIT? Skarbówka zajęła stanowisko
04 lis 2026

Wspólnota prowadząca wyłącznie ewidencję pozaksięgową nie musi przesyłać fiskusowi ksiąg w JPK-CIT. Samo składanie CIT-8 o tym nie przesądza. Wspólnota prowadząca księgi rachunkowe musi natomiast sprawdzić zwolnienia i termin objęcia obowiązkiem.
Czy faktura ustrukturyzowana może być „użyta w KSeF”, czy też używamy „wizualizacji”, które nie są fakturami?
03 lis 2026

W świetle art. 106gb ust 5 i 5a ustawy o VAT-u „faktura użyta poza KSeF” jest inną postacią tego dokumentu i dopiero ten dokument został wprowadzony do obrotu prawnego – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA