Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wieloletnie wątpliwości twórców internetowych i organizatorów zbiórek. Wpłata od widza ukrytego za internetowym pseudonimem również może być uznana za darowiznę, a skarbówka nie może tego automatycznie podważać z powodu braku danych darczyńcy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by uniknąć problemów z rozliczeniem i jak bezpiecznie prowadzić zbiórki na żywo.

Klikasz, wpłacasz i pomagasz na żywo. Ale czy skarbówka uzna taki przelew za darowiznę?

Donejty podczas transmisji na żywo mogą być darowiznami również wtedy, gdy twórca nie zna danych osobowych wpłacającego – wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. To ważny sygnał dla streamerów i organizatorów internetowych zbiórek. Zrzutka.pl rozwija tymczasem siedem narzędzi, które przenoszą pomaganie bezpośrednio na ekran transmisji: od alertów o wpłatach i paska celu po ranking wspierających, kod QR oraz prezentację licytacji.

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Wpłaty i wypłaty na platformie pozostają bez prowizji. Widz ogląda transmisję, słyszy historię i podejmuje decyzję: wpłacam. Na ekranie przesuwa się pasek zbiórki, prowadzący dziękuje za wsparcie, a społeczność widzi, że wspólnie zbliża się do celu. Tak streaming zamienia uwagę w realną pomoc. Za prostym gestem od lat stoi jednak pytanie: jak zakwalifikować pieniądze przekazane przez osobę, którą twórca zna jedynie z internetowego pseudonimu?

Anonimowy widz to wciąż darczyńca. Sąd wyjaśnia, dlaczego nick nie przekreśla darowizny

W wyrokach z 7 lipca 2026 r., o sygnaturach III FSK 113/26 i III FSK 118/26, NSA zakwestionował stanowisko, zgodnie z którym brak znajomości danych darczyńcy sam w sobie wyklucza uznanie wpłaty za darowiznę. W opisanych sprawach widzowie przekazywali środki dobrowolnie, kosztem własnego majątku i bez otrzymywania świadczenia w zamian. To te cechy miały znaczenie dla oceny wpłat.

Darczyńca może chcieć wesprzeć konkretny cel, nie ujawniając publicznie swojego nazwiska. Brak takich danych na ekranie transmisji albo ich automatycznego przekazania odbiorcy nie oznacza jednak, że darczyńca nie istnieje, a darowizna nie nastąpiła. NSA wskazał również, że o charakterze prawnym wpłaty nie może przesądzać konstrukcja formularza podatkowego wymagającego wpisania danych stron. Najpierw trzeba ocenić samą czynność i jej rzeczywiste warunki.

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„Wyroki NSA należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Przecinają one dyskusję, która w ogóle nie powinna była zaistnieć. Rzekome wątpliwości organów podatkowych co do charakteru czynności prawnej dokonywanej przy pomocy internetowych zbiórek czy streamów nie miały żadnej rzeczywistej podstawy, a były podnoszone w celu czysto fiskalnym. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył tutaj, że za internetowym nickiem zawsze stoi człowiek, który podejmuje konkretną decyzję o wsparciu - i jeżeli czyni to dobrowolnie, nie oczekując ani nie otrzymując nic w zamian, to taka czynność w myśl prawa stanowi darowiznę, niezależnie od tego, czy jego dane osobowe są znane obdarowanemu” – mówi Paweł Maliszewski, adwokat Zrzutka.pl.

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Orzeczenia NSA nie oznaczają, że każdy przelew opisany jako „donejt” jest automatycznie darowizną ani że darowizny są zawsze wolne od podatku. Rozpatrywane sprawy dotyczyły dobrowolnych wpłat bez świadczenia wzajemnego. Jeśli pieniądze są warunkiem uzyskania określonej korzyści, np. zakupu, usługi lub przedmiotu z licytacji, potrzebna jest odrębna ocena. Osobną kwestią pozostają obowiązki związane z rozliczeniem środków. NSA pozostawił również poza zakresem tych postępowań ocenę ewentualnego związku streamowania z działalnością gospodarczą. Dla organizatorów oznacza to potrzebę jasnego opisania zasad akcji: kto otrzymuje środki, na jaki cel są zbierane i czy wpłacający otrzymuje cokolwiek w zamian.

„Dzięki omawianym wyrokom znika możliwość podważania zasad opodatkowania zbiórek które rzeczywiście są charytatywne i na które wpłaty stanowią odruch serca odbiorców. Nie oznacza to, że każda płatność na streamie czy w portalu crowdfundingowym od teraz staje się darowizną. W dalszym ciągu podstawowe znaczenie ma to, czy pieniądze faktycznie stanowią darowiznę, czy też powinny być zakwalifikowane jako przychód związany np. z działalnością artystyczną czy sprzedażową. Od strony darczyńców ważne jest też zweryfikowanie, czy środki rzeczywiście zostaną przekazane potrzebującej osobie i czy dotyczy to całej wpłaconej przez nich kwoty, czy też organizator zbiórki zatrzyma jej określoną część dla siebie. Dlatego rozwój narzędzi dla streamerów powinien iść w parze z edukacją o odpowiedzialnym prowadzeniu i wspieraniu zbiórek” – dodaje Paweł Maliszewski.