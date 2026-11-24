Przekazanie gotówki lub przelewu bliskiej osobie wydaje się prostą formalnością, ale jeden błąd przy dokumentowaniu darowizny może kosztować kilka tysięcy złotych podatku. W polskim prawie nie istnieje jeden urzędowy wzór umowy darowizny pieniędzy, jednak urząd skarbowy bardzo rygorystycznie sprawdza, jak środki trafiły na konto.

Wiele osób przed wykonaniem przelewu dla dziecka, rodzica czy małżonka szuka w internecie „oficjalnego formularza umowy darowizny”. Tymczasem taki dokument nie istnieje. Umowę można spisać samodzielnie na zwykłej kartce, a jej treść nie wymaga wizyty u notariusza. Oficjalne są wyłącznie formularze podatkowe – przede wszystkim druk SD-Z2, który pozwala najbliższej rodzinie uniknąć podatku nawet przy bardzo wysokich kwotach.

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Dlaczego sam podpis na umowie darowizny nie wystarczy?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa darowizny pieniędzy staje się ważna z chwilą spełnienia świadczenia, czyli faktycznego przekazania środków. Dla urzędu skarbowego kluczowe są jednak dwie rzeczy: termin zgłoszenia oraz sposób przekazania pieniędzy.

Najczęstszy błąd polega na przekazaniu dużej kwoty w gotówce „do ręki”, a następnie wpłaceniu jej samodzielnie we wpłatomacie na własne konto. W takiej sytuacji fiskus może uznać, że warunek udokumentowania przelewu nie został spełniony, co oznacza utratę pełnego zwolnienia podatkowego w tzw. grupie zerowej.

Ważna jest jedna podstawowa zasada! Aby zachować pełne zwolnienie z podatku w najbliższej rodzinie powyżej kwoty wolnej (36 120 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat), pieniądze muszą zostać przekazane przelewem na rachunek bankowy lub w SKOK albo przekazem pocztowym.

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Co musi znaleźć się w umowie darowizny pieniędzy? Tak, żeby skarbówka się nas nie czepiała

Choć wzór jest dowolny, dobrze sporządzona umowa zabezpiecza obie strony podczas ewentualnej kontroli skarbowej. W dokumencie warto zawrzeć następujące dane i elementy, tj.:

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Datę i miejsce sporządzenia umowy.

Dokładne dane darczyńcy i obdarowanego (imię, nazwisko, adres, numer PESEL lub dowodu osobistego oraz stopień pokrewieństwa).

Kwotę darowizny zapisaną cyfrowo i słownie.

Informację o sposobie przekazania pieniędzy (np. numer rachunku bankowego obdarowanego i planowany termin przelewu).

Oświadczenie darczyńcy, że przekazuje środki bezpłatnie z własnego majątku, oraz oświadczenie obdarowanego, że darowiznę przyjmuje.

Czytelne podpisy obu stron na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zobacz przykładowy wzór umowy tutaj: Umowa darowizny kwoty pieniężnej - WZÓR UMOWY

Kiedy trzeba zawiadomić urząd skarbowy? Każdy podatnik powinien o tym wiedzieć

Obowiązki wobec skarbówki zależą przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa między stronami oraz łącznej wartości majątku przekazanego przez tę samą osobę. Urząd skarbowy bierze pod uwagę wszystkie darowizny otrzymane od jednego darczyńcy w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie przysporzenie. Jeśli suma tych wpłat nie przekracza ustawowego progu dla danej grupy podatkowej, obdarowany nie musi składać żadnych dokumentów ani płacić podatku.

W przypadku najbliższej rodziny – czyli małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, rodzeństwa, ojczyma oraz macochy – limit kwoty wolnej od podatku wynosi 36 120 zł. Dopóki łączna wartość darowizn od jednej osoby z tego kręgu mieści się w tym limicie, nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego. Po przekroczeniu kwoty 36 120 zł nadal można jednak skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku bez względu na wysokość otrzymanych środków. Warunkiem jest złożenie formularza SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przelewu oraz udokumentowanie przekazania pieniędzy dowodem wpłaty na rachunek bankowy, konto w SKOK lub przekazem pocztowym.

Inne zasady obowiązują dalszą rodzinę zaliczaną do II grupy podatkowej, gdzie limit kwoty wolnej od podatku jest niższy i wynosi 27 090 zł. Do tej grupy należą między innymi zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków. Jeżeli łączna wartość darowizn od jednej osoby z II grupy przekroczy 27 090 zł w ciągu 5 lat, obdarowany musi złożyć zeznanie podatkowe SD-3 w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego i zapłacić należny podatek od nadwyżki.

Najniższy próg zwolnienia przewidziano dla osób niespokrewnionych, czyli należących do III grupy podatkowej, dla których kwota wolna wynosi zaledwie 5 733 zł. Dotyczy to na przykład przyjaciół, partnerów życiowych pozostających w związku nieformalnym czy dalszych znajomych. Po przekroczeniu tego limitu w okresie pięcioletnim obdarowany również ma obowiązek złożyć druk SD-3 w terminie jednego miesiąca i uregulować podatek według skali dla trzeciej grupy. Warto też pamiętać o jednym ważnym wyjątku dotyczącym formy dokumentu – zgłoszenie SD-Z2 nie jest wymagane w sytuacji, gdy umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ w takim przypadku wszelkie formalności wobec skarbówki dopełnia notariusz.

Ważne Aktualnie obowiązujące kwoty wolne od podatku od darowizn są na następujących poziomach: 36 120 zł - w przypadku I grupy podatkowej,

27 090 zł - w przypadku II grupy podatkowej,

5 733 zł - w przypadku III grupy podatkowej.

Stawki podatku od darowizny, które aktualnie obowiązują [skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn]

Po przekroczeniu limitu kwoty wolnej pojawia się podatek. Poniższa tabela zawiera aktualnie obowiązujące skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi ponad do 1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 11 833 3% 11 833 23 665 355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł 23 665 946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł 2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 11 833 7% 11 833 23 665 828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł 23 665 1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł 3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 11 833 12% 11 833 23 665 1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł 23 655 3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Należy też mieć na uwadze, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w różnych momentach, w zależności od formy nabycia majątku. W przypadku darowizny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

O czym jeszcze warto pamiętać przed przelewem darowizny? Praktyczne uwagi, które mogą się przydać

Przed wysłaniem środków należy zadbać o tytuł przelewu, ponieważ w razie kontroli skarbówki stanowi on podstawowy dowód intencji stron. Najlepiej wpisać wprost sformułowanie takie jak „Darowizna dla córki”, „Darowizna dla syna” lub „Darowizna dla mamy”, a dodatkowo podać pełne imię i nazwisko osoby obdarowanej. Takie jednoznaczne opisanie operacji pozwala uniknąć podejrzeń, że przelew był pożyczką, zapłatą za usługę lub niezgłoszonym dochodem.

Szczególną ostrożność warto zachować w sytuacji, gdy pieniądze mają trafić na wspólny rachunek bankowy małżonków. Jeżeli darczyńca chce przekazać majątek wyłącznie swojemu dziecku, a nie jednocześnie zięciowi lub synowej, musi to bardzo wyraźnie zaznaczyć zarówno w treści umowy, jak i w tytule przelewu. Dzięki temu skarbówka nie zakwestionuje zwolnienia z podatku.

Po wykonaniu przelewu nie należy pozbywać się dokumentacji, nawet jeśli kwota nie przekroczyła limitu wymagającego zgłoszenia na formularzu SD-Z2. Potwierdzenie realizacji przelewu bankowego oraz podpisany egzemplarz umowy darowizny warto przechowywać w domowym archiwum przez co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku wezwania ze strony urzędu lub weryfikacji źródeł pochodzenia środków posiadanie tych dokumentów pozwoli szybko i bezboleśnie wyjaśnić sprawę.