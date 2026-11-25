Skarbówka surowo podchodził do darowizn gotówkowych w rodzinie, wymagając tradycyjnego przelewu z konta na konto. Teraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sprawę mężczyzny, któremu matka – nieposiadająca polskiego obywatelstwa – wpłaciła pieniądze bezpośrednio w oddziale banku. To stanowisko organu podatkowego rozwiewa wątpliwości tysięcy podatników.

Czy darowizna od matki wpłacona gotówką w banku jest zwolniona z podatku? Organ skarbowy zabrał głos

Czy osobista wpłata gotówki w okienku bankowym przez rodzica chroni przed podatkiem tak samo jak tradycyjny przelew? Z takim pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się podatnik, którego sprawę dodatkowo komplikował brak polskiego obywatelstwa u darczyńcy. Jak opisano we wniosku o interpretację, podatnik dostał darowiznę od swojej matki w formie wpłaty gotówkowej na swoje konto osobiste w banku, a następnie złożył deklarację SD-Z2. Gotówka została wpłacona przez matkę podatnika, a on sam dysponuje potwierdzeniem wpłaty.

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W uzupełnieniu wniosku wskazano, że w dniu nabycia darowizny podatnik miał obywatelstwo polskie, natomiast jego matka nie była obywatelem Polski i nie miała również miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie zaznaczono, że środki pieniężne na moment dokonania darowizny przez matkę znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym podatnik zadał fiskusowi pytanie: „Czy w opisanym stanie faktycznym przekazanie środków pieniężnych przez matkę na rzecz syna, stanowiące darowiznę, dokonane poprzez wpłatę gotówkową na rachunek bankowy syna, może zostać uznane za darowiznę pieniężną podlegającą zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po dokonaniu zgłoszenia przez obdarowanego?” Prezentując własne stanowisko w sprawie, podatnik uznał, że jego zdaniem: „w związku z otrzymaną darowizną obdarowany może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

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Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podejściem podatnika w tej prawie i uznał jego stanowisko za prawidłowe. Wyjaśnił jednocześnie, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn „podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny i polecenia darczyńcy”. Natomiast w myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

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W myśl art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” A stosownie do art. 3 pkt 1 ww. ustawy: „Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

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Jak z powyższych przepisów wynika - co do zasady (z wyjątkami określonymi w art. 3 pkt 1 cyt. ustawy) - nabycie przez osobę fizyczną rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli:

nabywane rzeczy znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabywane prawa majątkowe wykonywane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

nabywane rzeczy znajdują się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą; jednakże w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast nabycie przez osobę fizyczną rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli:

nabywane rzeczy znajdują się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą, jednakże w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca nie jest obywatelem polskim lub nie ma miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub,

nabywane rzeczy ruchome znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabywane prawa majątkowe wykonywane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w dniu nabycia zarówno darczyńca jak i obdarowany nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca w ustawie o podatku od spadków i darowizn określił dwa samoistne stany prawne - normujące odmienne zdarzenia - w zakresie przysporzenia majątkowego, z którymi prawo wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Pierwszy, określony w treści art. 1 ww. ustawy, odnosi się do nabycia rzeczy lub praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od obywatelstwa czy też miejsca zamieszkania uprawnionej osoby fizycznej. Drugi stan prawny, określony w art. 2 cyt. ustawy, odnosi się do posiadania obywatelstwa polskiego lub miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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Organ skarbowy dokonując analizy przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności uznał, że przedmiot darowizny, który stanowiły środki pieniężne, w chwili zawarcia umowy znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. „W przedmiotowej sprawie znajdzie zatem zastosowanie ogólna reguła opodatkowania określona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten dotyczy bowiem rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” - zauważył Dyrektor KIS.

Dyrektor KIS wskazał, że w analizowanej sprawie istotne znaczenie ma również regulacja zawarta w art. 3 pkt 1 cytowanej ustawy. Według jego postanowień, nabycie tytułem darowizny własności rzeczy ruchomych (a takimi są środki pieniężne, o których mowa w treści wniosku), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca (obdarowany), ani darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu na terytorium RP.

Z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, poza zgłoszeniem nabytych środków pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego (za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4a ust. 4) jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Należy podkreślić, że zgodnie z wolą ustawodawcy pewność prawnopodatkowa nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny jest zachowana wówczas, gdy ponad wszelką wątpliwość zostanie stwierdzone, że wpłacone pieniądze pochodzą od darczyńcy. Element podmiotowy posiada w tym wypadku fundamentalne znaczenie dlatego udokumentowanie nabycia środków pieniężnych dowodem przekazania ich przez darczyńcę na rachunek nabywcy (obdarowanego) powinno się odbyć w sposób zapewniający identyfikację stron umowy. Tylko wtedy bowiem można mieć pewność, że korzystniejszy model opodatkowania (zwolnienie podatkowe) znalazł zastosowanie w sytuacji odpowiadającej woli ustawodawcy.

Wpłata gotówki w banku zamiast przelewu daje prawo do zwolnienia z podatku, jeśli darczyńca dokona jej osobiście

Organ skarbowy wyjaśnił, że w celu ustalenia, czy w opisanej we wniosku sytuacji spełnione są warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania należy przeanalizować przesłanki wskazane w przepisach prawa. Z treści przepisu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania konieczne jest spełnienie trzech warunków:

otrzymanie darowizny od jednej z osób wymienionych w tym przepisie;

złożenie zgłoszenia o nabyciu własności środków pieniężnych (poza sytuacją przewidzianą w art. 4a ust. 4 ustawy, który nie ma tutaj zastosowania);

udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W przypadku darowizny środków pieniężnych warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia - jak już wyżej wskazano - jest m.in. fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na jego rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

„Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wymagają by otrzymanie środków pieniężnych musiało nastąpić w drodze przelewu bankowego. Dla skorzystania ze zwolnienia istotne jest bowiem właściwe udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek nabywcy. Tym samym, darowizna środków pieniężnych poprzez wpłatę gotówki przez darczyńcę na rachunek nabywcy również spełnia warunek zwolnienia, o ile zostanie właściwie udokumentowana. Jak wyjaśniono już wcześniej fundamentalne znaczenie ma identyfikacja stron umowy, czyli udokumentowanie kto faktycznie dokonał wpłaty na rachunek nabywcy” – stwierdziła skarbówka.

Ostatecznie Dyrektor KIS uznał, że „skoro zatem wpłaty środków pieniężnych na Pana konto bankowe dokonała Pana matka osobiście i z dowodu przekazania wynika, że to Pana matka jako darczyńca dokonała wpłaty. Wpłata od Pana matki została udokumentowana dowodem przekazania na Pana rachunek (rachunek nabywcy). Mając zatem na uwadze powyższe wyjaśnienia, otrzymana darowizna będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ww. ustawy, ponieważ w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu środków pieniężnych na konto (w dniu otrzymania darowizny), zgłosił Pan właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego otrzymanie darowizny od Pana matki i nabycie darowizny zostało właściwie udokumentowane”.