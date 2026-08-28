REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » VAT » Skarbówka potwierdza: od usług doradczych można odliczyć VAT. Dla firm to nawet tysiące złotych oszczędności

Skarbówka potwierdza: od usług doradczych można odliczyć VAT. Dla firm to nawet tysiące złotych oszczędności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2026, 08:15
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
oprac. Adam Kuchta
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
skarbówka pieniądze podatek
Skarbówka potwierdza: od tych usług można odliczyć VAT. Dla firm to nawet tysiące złotych oszczędności
Forsal.pl

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy wydają na doradców dziesiątki, a czasem setki tysięcy złotych podczas poszukiwania inwestora lub finansowania. Powstaje pytanie: czy od takich usług można odliczyć VAT? Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że tak — pod warunkiem spełnienia kilku istotnych warunków. Dla wielu firm oznacza to możliwość odzyskania znacznych kwot podatku i poprawę płynności finansowej.

rozwiń >

Dla niemal każdego przedsiębiorcy rozliczającego się z podatku od towarów i usług zasadnicze znaczenie ma kwestia odliczeń i zwrotów VAT z tytułu ponoszonych wydatków. Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia VAT za usługi doradcze, nabyte np. w związku z poszukiwaniem finansowania i inwestora?

REKLAMA

REKLAMA

Nieodliczony VAT może kosztować firmę setki tysięcy złotych

Brak prawa do odliczenia VAT oznacza, że podatek ten staje się realnym kosztem prowadzenia działalności, co może znacząco wpłynąć na płynność finansową spółki, szczególnie w przypadku kosztownych usług towarzyszących procesom transakcyjnym. Przedsiębiorcy, którzy nie mogą odzyskać zapłaconego VAT, ponoszą dodatkowe 23% obciążenia na nabywanych usługach, co przy wielomilionowych transakcjach może przekładać się na znaczące kwoty zamrożonego kapitału.

W świetle tej problematyki szczególnego znaczenia nabiera interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 stycznia 2026 r., która potwierdza korzystne dla podatników stanowisko w zakresie odliczania VAT od usług doradczych.

Doradcy pomogli znaleźć inwestora. Powstał spór o VAT

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej złożyła w omawianej sprawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży IT, i będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Prowadziła działalność w zakresie oprogramowania i doradztwa informatycznego.

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

W związku z wymagającą sytuacją ekonomiczną na rynku IT, wymuszającą restrukturyzację przedsiębiorstw technologicznych, spółka podjęła decyzję o poszukiwaniu dodatkowego finansowania poprzez znalezienie strategicznego inwestora, a jej dotychczasowi udziałowcy równolegle zdecydowali o sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów. W tym celu spółka nawiązała współpracę z profesjonalnymi zewnętrznymi doradcami, którzy wspierali ją w procesie poszukiwania. Zakres zleconych usług obejmował m.in.: optymalizację i restrukturyzację działalności spółki, przygotowanie strategii i materiałów do procesu inwestycyjnego, identyfikację optymalnych inwestorów, organizację spotkań, wsparcie w negocjacjach oraz koordynację procesu due diligence. Wynagrodzenie doradców miało w znacznej części charakter prowizyjny i jego wypłata była uzależniona od doprowadzenia transakcji do skutku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy VAT od usług doradczych podlega odliczeniu?

Spółka zadała Dyrektorowi KIS pytanie, czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie uprawniona do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez doradców, dokumentujących ich wynagrodzenie za usługi doradcze świadczone w procesie pozyskania finansowania i inwestora w związku z planowaną transakcją sprzedaży udziałów. Przepis ten stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Spółka stała na stanowisku, że wydatki te pozostają w pośrednim związku z jej ogólną działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT, stanowiąc tzw. koszty ogólne podatnika, ponieważ służą zabezpieczeniu możliwości dalszego rozwoju poprzez pozyskanie odpowiedniego inwestora. W uzasadnieniu powołano się również na wyrok TSUE w sprawie C-249/17, którym Trybunał orzekł, że zasada neutralności VAT wymaga, aby koszty ogólne podatnika wpływające pośrednio na jego działalność były uwzględniane przy prawie do odliczenia.

Zobacz również:

Fiskus potwierdził prawo do odliczenia VAT

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za prawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy odwołał się do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Istotna jest przy tym intencja nabycia – jeśli dany towar lub usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, odliczenie jest prawnie dozwolone, pod warunkiem że nie wyłączają go przepisy art. 88 ustawy o VAT.

Dyrektor KIS wskazał, że nabywane usługi doradcze mają przyczynić się do znalezienia nowego inwestora, co może przełożyć się na szereg korzyści dla spółki, takich jak: pozyskanie dodatkowego finansowania do dalszej ekspansji działalności, potencjalnie tańszy dostęp do kapitału, dostęp do nowych rynków terytorialnych oraz know-how biznesowego. Wydatki te pozostają zatem w związku z ogólną działalnością spółki i są kluczowe dla umożliwienia realizacji strategii rozwoju, która może wpłynąć na przyszłe przychody (interpretacja indywidualna z 28 stycznia 2026 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.710.2025.2.AAR).

Jest jeden ważny warunek. Chodzi o sprzedaż udziałów

Należy podkreślić warunek brzegowy, na którym oparte jest powyższe rozstrzygnięcie: usługi doradcze były nabyte przez samą spółkę i wykorzystane dla celów jej działalności opodatkowanej, a nie świadczone na rzecz udziałowców w związku ze sprzedażą udziałów. Sprzedaż udziałów stanowi czynność zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT, a usługi związane funkcjonalnie z transakcją zwolnioną nie dają prawa do odliczenia.

Rozstrzygnięcie Dyrektora KIS wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą TSUE dotyczącą tzw. kosztów ogólnych podatnika. W tym wyroki w sprawach C-465/03 Kretztechnik, C-408/98 Abbey National oraz C-16/00 CIBO Participations, do których odwołał się organ w uzasadnieniu interpretacji.

VAT 2026. Komentarz

Co ta interpretacja oznacza dla firm planujących pozyskanie inwestora?

Omawiana interpretacja wpisuje się w jednolitą i korzystną dla podatników praktykę organów podatkowych, potwierdzoną szeregiem wcześniejszych interpretacji indywidualnych (np. z 10 grudnia 2024 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.499.2024.4.MGO, z 23 maja 2024 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.174.2024.2.RK, z 10 maja 2023 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.108.2023.1.IG). Dla przedsiębiorców planujących transakcje inwestycyjne ma ona fundamentalne znaczenie, gdyż potwierdza możliwość odzyskania VAT od kosztów doradztwa, które niejednokrotnie sięgają znaczących kwot. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z prawa do odliczenia wymaga spełnienia określonych warunków formalnych oraz niewystępowania przesłanek negatywnych z art. 88 ustawy o VAT.

W praktyce oznacza to konieczność starannego dokumentowania związku pomiędzy nabywanymi usługami a prowadzoną działalnością opodatkowaną oraz precyzyjnego określenia w umowach z doradcami, że usługi są świadczone na rzecz spółki, a nie jej udziałowców w związku ze sprzedażą udziałów. To właśnie ta dystynkcja stanowi linię demarkacyjną korzystnego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcy powinni również rozważyć wystąpienie z własnym wnioskiem o interpretację podatkową, która zapewni im ochronę prawną w ich indywidualnej sytuacji i stanie faktycznym.

Powiązane
Gdzie jest przechowywany testament spisany u notariusza?
Gdzie jest przechowywany testament spisany u notariusza?
500 plus dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Wszystko już jasne, Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
500 plus dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Wszystko już jasne, Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Jakie grożą kary za brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Jakie grożą kary za brak?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Podatki pójdą w górę. Rząd wyliczył, ile chce zyskać do 2036 roku
28 sie 2026

Ponad 50 mld zł – tyle mają zyskać finanse publiczne na zmianach podatkowych zapowiedzianych przez rząd. Już w 2027 roku dodatkowe wpływy mają przekroczyć 2,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafi do NFZ, ale na zmianach zyskać mają też samorządy i Fundusz Solidarnościowy.
Księgowa może zobaczyć dane podatkowe firmy bez telefonowania do urzędu. Nowa funkcja e-Urzędu Skarbowego
27 sie 2026

Przedsiębiorca może dziś udostępnić księgowej bezpośredni wgląd m.in. w zaksięgowane deklaracje, wpłaty i zwroty podatków. Wcześniej część tych informacji trzeba było uzgadniać z urzędem telefonicznie albo przekazywać do biura rachunkowego w formie zestawień czy screenów. Nowa funkcja e-Urzędu Skarbowego ma więc znaczenie nie tylko dla wygody – może ograniczyć czas poświęcany na obsługę rozliczeń, a tym samym koszty pracy przedsiębiorcy i księgowej.
W 2027 roku zapłacimy więcej. Nowe podatki i opłaty uderzą w Polaków i firmy
27 sie 2026

Podwyżka drugiego progu PIT do 130 tys. zł to tylko część zmian, które czekają podatników w 2027 roku. W górę pójdą m.in. akcyza na papierosy i alkohol, opłata cukrowa oraz CIT dla największych firm. Część przedsiębiorców może zapłacić nawet dziesiątki tysięcy złotych więcej rocznie. Sprawdzamy, co dokładnie zmieni się od przyszłego roku i ile może kosztować podatników jesienno-zimowy pakiet zmian.
Rząd podniesie próg podatkowy, ale to za mało. 300 zł miesięcznie i koniec
27 sie 2026

Od 2027 roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł, a część podatników zyska nową stawkę 24 proc. Maksymalna korzyść ma wynieść około 300 zł miesięcznie. Problem w tym, że kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg, który od 2022 roku nie był waloryzowany, powinien dziś wynosić około 180 tys. zł, gdyby zachował relację do przeciętnego wynagrodzenia. Eksperci Warsaw Enterprise Institute oceniają, że proponowane zmiany są tylko częściową ulgą, a ich koszt w dużej mierze poniosą przedsiębiorcy i największe firmy.

REKLAMA

Zmiany w VAT 2027 – cudowne rozmnożenie podatników. Prof. Modzelewski: litości - nie uchwalajcie tych przepisów
26 sie 2026

Nonsensy nowelizacji przepisów podatkowych, a zwłaszcza ustawy o VAT, biją wszelkie rekordy. Wydawałoby się, że to KSeF jest tu największym „osiągnięciem”. Bynajmniej: kończą się prace legislacyjne na temat cudownego rozmnożenia liczby podatników VAT w rolnictwie, leśnictwie i gospodarstwach rybackich – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Praca jako księgowa - jak zdobyć niezbędne kompetencje?
26 sie 2026

Zastanawiasz się, jak rozpocząć karierę w obszarze finansów, ale nie wiesz, od czego zacząć. Ten zawód od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem osób poszukujących stabilnego zatrudnienia oraz satysfakcjonujących zarobków. Aby jednak sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów podatkowych, musisz zdobyć konkretne umiejętności oraz rzetelną wiedzę praktyczną. Przekonasz się szybko, że droga do zdobycia nowego zawodu jest znacznie prostsza, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Poznaj najważniejsze aspekty przygotowania do tej roli i dowiedz się, jakie wykształcenie otworzy Ci drzwi do biur rachunkowych.
Polacy chcą kwoty wolnej 60 tys. zł. Rządowa propozycja to za mało
26 sie 2026

Niespełna 41 proc. badanych wskazało podniesienie kwoty wolnej od podatku jako najbardziej potrzebną zmianę w PIT – wynika z sondażu CBOS opublikowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Większość ankietowanych chciałaby realizacji obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej z 2023 roku, czyli podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł. Rząd proponuje jednak inne rozwiązanie. Jak Polacy oceniają planowane zmiany i co może oznaczać to dla kampanii wyborczej w 2027 roku?
Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]
26 sie 2026

Odsetki od zaległej zaliczki na CIT lub PIT sięgają 10,5 proc. rocznie. Gdy sam wykryjesz niedopłatę i dopłacisz podatek, skarbówka żąda pełnej stawki, choć NSA pozwala zapłacić połowę. Może okazać się że korzystniej skorygować niedopłatę przy zeznaniu rocznym.

REKLAMA

12 i 32 proc. oraz stawka pomostowa 24 proc. Reforma ma podnieść próg, ale jest jeden problem
26 sie 2026

Próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł, a między stawkami 12 i 32 proc. ma pojawić się stawka pomostowa 24 proc. Dla części podatników oznacza to niższe obciążenia, ale zapowiadane zmiany nie rozwiązują podstawowego problemu polskiej skali podatkowej. Maksymalna stawka nadal będzie osiągana przy stosunkowo niskim poziomie dochodów, a planowana reforma może jednocześnie ograniczyć możliwości korzystania z ryczałtu i odsunąć w czasie podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Kwalifikacje podatnika a uzyskiwanie przychodu. Dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie kosztów studiów przedsiębiorcy
26 sie 2026

Czy kwalifikacje przedsiębiorcy mają wpływ na uzyskiwane przez niego przychody, a tym samym, czy koszty związane z ich podnoszeniem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Dyrektor KIS wydający interpretację indywidualną nie miał wątpliwości związanych z granicą pomiędzy wydatkami osobistymi, a służbowymi.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA