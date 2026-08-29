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Przez jeden błąd poczty stracił szansę na walkę z fiskusem. NSA musiał interweniować

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29 sierpnia 2026, 10:51
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
oprac. Adam Kuchta
NSA
Przez jeden błąd poczty stracił szansę na walkę z fiskusem. NSA musiał interweniować
Inne

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Sąd odrzucił skargę przedsiębiorcy na decyzję VAT, bo uznał, że nie uzupełnił braków formalnych w terminie. Problem w tym, że termin w ogóle nie powinien zacząć biec. NSA stwierdził poważne nieprawidłowości przy doręczeniu korespondencji i uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcie.

Załóżmy, że zaskarżasz wielomilionową decyzję podatkową do sądu – i przegrywasz, zanim sprawa w ogóle zostanie rozpatrzona. Nie dlatego, że organ miał rację. Nie dlatego, że twoje argumenty były słabe. Lecz dlatego, że na zwrotce pocztowej brakowało odpowiednich adnotacji. Dokładnie w takiej sytuacji znalazł się jeden z przedsiębiorców – który dzięki skutecznej reakcji zdołał „anulować” odrzucenie skargi na decyzję VAT.

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Spór z fiskusem można przegrać jeszcze przed rozprawą

Spór z organami podatkowymi toczy się na dwóch frontach jednocześnie: merytorycznym i proceduralnym. Podatnik, który dobrze zna swoje racje, ale nie zna reguł postępowania sądowoadministracyjnego, może przegrać sprawę, zanim zdąży je przedstawić. Przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) tworzą skomplikowaną siatkę terminów, wymogów formalnych i rygorów doręczeń – a każde ich niedochowanie może skutkować odrzuceniem skargi (np. na decyzję VAT) z przyczyn czysto formalnych, bez wejścia w istotę sporu.

Sprawa rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 10 marca 2026 r. (sygn. I FZ 275/25) jest tego podręcznikowym przykładem. Bez profesjonalnego pełnomocnika, który dostrzegł proceduralną wadę i skierował zażalenie do NSA, przedsiębiorca straciłby możliwość merytorycznego rozpoznania swojej skargi na decyzję podatkową – bezpowrotnie.

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję VAT wartą miliony złotych

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, wobec którego dyrektor izby administracji skarbowej wydał 11 sierpnia 2025 r. decyzję określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za okresy od stycznia 2020 r. do sierpnia 2021 r. – łącznie za ponad rok prowadzenia działalności gospodarczej.

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Przedsiębiorca nie zgodził się z rozstrzygnięciem organu i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Skarga wpłynęła do sądu 9 października 2025 r. Do tego momentu wszystko przebiegało standardowo. Problem zaczął się po tym, jak sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych pisma.

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Sąd uznał, że termin minął. Skarga trafiła do kosza

Sąd wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia dwóch braków formalnych skargi: podania numeru PESEL oraz wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Obowiązek ten wynika z art. 215 § 1 p.p.s.a., a jego niedopełnienie – zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. – skutkuje odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie wróciła do sądu z adnotacją operatora pocztowego, że była dwukrotnie awizowana i niepodjęta przez adresata. Na tej podstawie WSA uznał, że doręczenie nastąpiło w dniu 28 października 2025 r. (tzw. fikcja prawna doręczenia z art. 73 § 4 p.p.s.a.), a termin do uzupełnienia braków upłynął 4 listopada 2025 r. Ponieważ przedsiębiorca nie uzupełnił braków w zakreślonym czasie, WSA postanowieniem z 19 listopada 2025 r. odrzucił skargę – formalnie skutecznie, formalnie zgodnie z literą prawa. Tyle że – jak wykazał NSA – zastosowanie fikcji prawnej doręczenia było w tej sprawie nieuprawnione.

NSA wykrył kluczowy błąd w doręczeniu pisma

Przedsiębiorca bronił się, że wezwanie do uzupełnienia braków nigdy nie zostało mu skutecznie doręczone. Awizo pozostawione w skrzynce pocztowej nie zawierało bowiem żadnych danych pozwalających ustalić, jakiej przesyłki dotyczy i gdzie można ją odebrać.

NSA w postanowieniu z 10 marca 2026 r. uwzględnił zażalenie w całości i uchylił zaskarżone postanowienie gdańskiego sądu, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu NSA wskazał, że tryb doręczenia zastępczego nie został w tej sprawie prawidłowo zastosowany – na zwrotnym potwierdzeniu odbioru nie wypełniono pkt 2 formularza, nie odnotowano faktu powtórnego awizowania ani sposobu poinformowania adresata o złożeniu przesyłki.

NSA przypomniał przy tym ugruntowaną linię orzeczniczą – zarówno własną, jak i Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK SK 35/01) oraz Sądu Najwyższego – zgodnie z którą fikcja prawna doręczenia może być stosowana wyłącznie wówczas, gdy nie budzi żadnych wątpliwości fakt zawiadomienia adresata o oczekiwaniu przesyłki na odbiór. Każde odstępstwo od reguł ustawowych powinno skutkować przyjęciem, że do zastępczego doręczenia pisma w ogóle nie doszło. Ponieważ doręczenie było nieskuteczne, termin do uzupełnienia braków skargi nigdy skutecznie nie zaczął biec – a co za tym idzie, odrzucenie skargi na decyzję VAT przez WSA było pozbawione podstaw prawnych.

Jedno niedopatrzenie mogło pozbawić podatnika prawa do obrony

Ta sprawa mogła zakończyć się w sposób bezpowrotnie niekorzystny dla przedsiębiorcy – i to nie z powodu meritum sporu podatkowego, lecz wskutek niedopełnienia formalności przez operatora pocztowego. To właśnie takie sytuacje pokazują, że spór z fiskusem jest grą, w której liczy się każdy ruch – również ten proceduralny.

Doświadczony pełnomocnik w sporach z organami podatkowymi to nie tylko ktoś, kto przygotowuje argumenty merytoryczne. To przede wszystkim ktoś, kto pilnuje, czy każdy etap postępowania – od doręczenia pierwszego pisma, przez dochowanie terminów, aż po skuteczność zażalenia – przebiega zgodnie z prawem. Przedsiębiorca, który staje sam przed organem podatkowym lub sądem administracyjnym, narażony jest nie tylko na przegranie sprawy z tego powodu, że nie ma argumentów i racji w sporze, ale również z przyczyn, o których nawet nie wie, że istnieją.

Jeśli otrzymałeś decyzję podatkową, z którą się nie zgadzasz – nie czekaj. Termin na wniesienie skargi do WSA wynosi zaledwie 30 dni od doręczenia decyzji, a każdy dzień bez profesjonalnej pomocy to ryzyko, że sprawa zostanie zamknięta, zanim zdążysz wypowiedzieć pierwsze „ale”.

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Źródło: INFOR
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