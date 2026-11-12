Solidarna odpowiedzialność VAT za usługi niematerialne wchodzi do polskiego systemu 1 stycznia 2027 r. Firma, która kupi usługi informatyczne, księgowe, doradcze, reklamowe czy rekrutacyjne, będzie mogła zostać wezwana do zapłaty VAT, którego nie wpłacił jej usługodawca. Nowelizacja z 4 września 2026 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 29 września 2026 r. (poz. 1270). Dla przedsiębiorców oznacza to powrót do dokumentowania „dochowania należytej staranności” przy doborze kontrahenta. Nadużycia w obrocie usługami wyglądają jednak zupełnie inaczej.

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Skąd znamy solidarną odpowiedzialność

Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę. Warunkiem jest, że w momencie dostawy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że podatek nie zostanie wpłacony na rachunek urzędu skarbowego.

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Dotychczas konstrukcja ta dotyczyła wyłącznie towarów, a zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP, split payment) wyłączała ją w całości. Usług dotykał dotąd tylko art. 117ba Ordynacji podatkowej (zapłata na rachunek spoza wykazu podatników VAT), czyli błąd przy przelewie, nie ocena kontrahenta. Nowelizacja zmienia pierwszą z tych zasad.

Nowy załącznik nr 16: jakie usługi wchodzą w grę

Dla usług niematerialnych powstaje osobny załącznik nr 16 (załącznik nr 15, czyli towary wrażliwe, roboty budowlane i obrót uprawnieniami do emisji, zostaje). Znalazło się w nim dwanaście pozycji PKWiU: usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania, hosting, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo gospodarcze i zarządzanie, doradztwo przy projektach architektoniczno-budowlanych, badania i prace rozwojowe, reklama, badania rynku, pozostałe usługi profesjonalne, usługi związane z zatrudnieniem oraz administracyjna obsługa biura, w tym call center i windykacja.

Katalog odpowiada, według uzasadnienia projektu, usługom najczęściej powtarzającym się w postępowaniach o puste faktury. Poza wykazem znalazły się usługi prawne i doradztwo podatkowe, z jednym zastrzeżeniem: decyduje klasyfikacja konkretnej usługi, nie zawód usługodawcy, więc doradztwo gospodarcze wystawione przez kancelarię wchodzi w reżim. Nie bez powodu: jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 17612 (29 czerwca 2026 r.), dwie próby objęcia usług niematerialnych obowiązkowym MPP Komisja Europejska oceniła negatywnie, stąd odpowiedzialność solidarna.

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Progi kwotowe

Odpowiedzialność nie obejmie drobnych zakupów. Znajdzie zastosowanie, gdy kwota należności ogółem na fakturze (a więc brutto) wynosi co najmniej 15 000 zł. Faktury poniżej tego progu również zostaną nią objęte, jeżeli łączna wartość netto usług z załącznika nr 16 nabytych od jednego usługodawcy w danym miesiącu przekroczy 50 000 zł. Po przekroczeniu limitu reżim obejmuje wszystkie usługi z załącznika nabyte w tym miesiącu od tego podmiotu.

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W praktyce groźniejszy będzie próg drugi: sześć faktur po 12 300 zł brutto od jednego dostawcy w miesiącu obejmie reżimem cały ten obrót, choć żadna z nich nie sięga 15 000 zł.

Kiedy nabywca odpowie, a kiedy się obroni

Odpowiedzialność nie jest automatyczna. Organ musi wykazać, że w momencie świadczenia usługi jej nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że podatek VAT przypadający na tę usługę nie zostanie wpłacony. Uzasadnione podstawy istnieją w szczególności wtedy, gdy okoliczności świadczenia usługi lub jego warunki odbiegały od zwykle występujących przy usługach tego rodzaju, zwłaszcza gdy cena była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od wartości rynkowej.

Ostateczna wersja ustawy przewiduje kilka linii obrony. Po pierwsze, odpowiedzialności nie stosuje się do nabycia usług, za które podatnik zapłacił z zastosowaniem split payment. Po drugie, chronią opisane wyżej progi kwotowe. Po trzecie, odpowiedzialność nie powstaje, jeżeli zaległość sprzedawcy nie wiązała się z jego udziałem w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Po czwarte, nabywca może wykazać, że nietypowe okoliczności lub warunki transakcji nie miały wpływu na niezapłacenie podatku. Kłopot w tym, że dwie ostatnie przesłanki wymagają oceny. Oceny tej dokonuje ten sam organ, który wcześniej stwierdził zaległość u sprzedawcy i szuka podmiotu, od którego ją wyegzekwuje.

Przed solidarną odpowiedzialnością wciąż zabezpieczy split payment

Projekt rządowy zakładał, że zapłata w podzielonej płatności przestanie chronić w szeregu sytuacji, co wywołało zdecydowany sprzeciw rynku. Senat przywrócił proste wyłączenie i w ogłoszonej ustawie art. 105a ust. 3 pkt 6 ustawy o VAT stanowi jednoznacznie: odpowiedzialności nie stosuje się do nabycia towarów lub usług, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Chroni jednak tylko przed solidarną odpowiedzialnością, nie przed utratą prawa do odliczenia z pustej faktury.

Wejście w życie przesunięto na 1 stycznia 2027 r. Zgodnie z przepisem przejściowym nowe zasady odpowiedzialności stosuje się do usług, dla których obowiązek podatkowy powstanie od 1 stycznia 2027 r. Decyduje moment powstania obowiązku podatkowego: na zasadach ogólnych usługa wykonana w grudniu 2026 r. i zafakturowana w styczniu zostaje w starym reżimie, ale przy zaliczce liczy się dzień zapłaty, a przy stałej obsłudze biurowej dzień wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT).

Dlaczego wzorzec towarowy nie pasuje do usług

Art. 105a ust. 2 ustawy powstał z myślą o karuzelach VAT. Tam nietypowo niska cena jest realnym sygnałem ostrzegawczym. W usługach niematerialnych schemat nadużycia biegnie w przeciwnym kierunku: fikcyjna faktura ma wygenerować koszt i podatek naliczony, więc opłaca się ją zawyżyć, nie zaniżyć. Ustawowa wskazówka, że podejrzana jest cena niższa od rynkowej, mija się zatem z mechaniką zjawiska i uderza w uczciwego nabywcę, który dobrze wynegocjował stawkę.

Druga słabość dotyczy tego, za co właściwie nabywca ma odpowiadać. W praktyce sporów o usługi niematerialne szkoda dla budżetu leży z reguły po stronie odliczenia, nie wpłaty: wystawca pustej faktury zwykle sam deklaruje i wpłaca podatek należny, bo to uwiarygodnia dokument. Takich układów przepis nie dotyka. Z kolei zaległość sprzedawcy, która ma obciążyć nabywcę, jest wynikiem całego jego rozliczenia za dany okres, nie zaś podatku od jednej transakcji. Może więc powstać z powodów niezwiązanych z usługą nabywcy, a ustawa nie mówi, jak ustalić, czy podatek „przypadający na” konkretną usługę wpłacono; od tego zaś zależy, czy nabywca odpowiada za cokolwiek.

Trzecia trudność jest dowodowa. Usługa doradcza czy reklamowa istnieje głównie w korespondencji, raportach i notatkach ze spotkań, a więc w materiale, który organ może zawsze uznać za wytworzony na potrzeby sporu.

Czwarta słabość jest legislacyjna: nowelizacja nie dotyka Ordynacji podatkowej, a przepis Ordynacji o odpowiedzialności nabywcy, art. 117b, wciąż mówi o zaległościach „podmiotu dokonującego na jego rzecz dostawy towarów”, a trzyletni termin z art. 118 § 1 pkt 1 liczy się od końca roku „dostawy towarów”. O usługach nie ma tam słowa. Pełnomocnik nabywcy dostaje pierwszy zarzut do odwołania, a przy okazji pytanie, czy organ ma na wydanie decyzji trzy lata, czy ogólne pięć. A jeśli art. 117b ma być podstawą także dla usług, obowiązuje i jego § 2: nabywca nie odpowiada za odsetki sprzedawcy naliczone przed wydaniem decyzji o jego odpowiedzialności.

KOMPLET PODATKI 2027

Co robić już dziś?

Po pierwsze, zmapuj zakupy według PKWiU i progów. Ustal, które z nabywanych usług mieszczą się w katalogu załącznika nr 16 i u których dostawców w grę wchodzą progi kwotowe.

Po drugie, płać w podzielonej płatności. Dobrowolne MPP jest dopuszczalne przy każdej fakturze z wykazanym VAT, także walutowej: kwotę podatku płaci się wtedy w złotych komunikatem przelewu MPP, a kwotę netto osobno w walucie. Sprawdź też, czy rachunki usługodawców figurują w wykazie podatników VAT, bo bez rachunku VAT split payment nie przejdzie.

Po trzecie, odkurz procedurę należytej staranności. Procedury pisane pod towary wrażliwe trzeba rozszerzyć o usługi z załącznika nr 16 i, co ważniejsze, zadbać o ślady ich stosowania: od zrzutu z wykazu podatników VAT z datą sprawdzenia po notatkę z oceny kontrahenta. W sporze liczy się to, co da się wykazać, nie to, co zapisano w regulaminie.

Po czwarte, dokumentuj treść usługi, nie tylko fakturę. Faktura z jedną pozycją „usługi doradcze” bez umowy, zamówienia, raportu czy korespondencji jest zaproszeniem do sporu. Najwięcej ważą ślady powstające na bieżąco, w miarę możliwości u osób trzecich: raporty platform reklamowych, logi systemów, kolejne wersje rezultatów pracy, protokoły odbioru.

Po piąte, uporządkuj umowy z kluczowymi usługodawcami. W praktyce upowszechnią się klauzule o przekazywaniu potwierdzeń zapłaty VAT oraz o prawie nabywcy do zapłaty w MPP. Nie zastąpią one własnej weryfikacji, ale w razie sporu pokażą, że nabywca ryzykiem zarządzał.

Podsumowanie

Nowelizacja rozszerza odpowiedzialność podatkową osób trzecich na usługi, którymi posługuje się niemal każda firma. Parlament zachował pełną ochronę podzielonej płatności, a start przepisów przypada na 1 stycznia 2027 r. Nie zmienia to jednak faktu, że po raz pierwszy nabywca zwykłych usług profesjonalnych będzie musiał liczyć się z rachunkiem za podatek swojego kontrahenta z powodu samej oceny tego kontrahenta, a nie błędu przy przelewie, a jego obrona, poza zapłatą w MPP, sprowadzi się do wykazania należytej staranności, której miary ustawa precyzyjnie nie podaje. Wzorzec towarowy nie odpowiada przy tym mechanice nadużyć w usługach, więc realnym polem sporu pozostanie prawo do odliczenia, a nowa odpowiedzialność da organom dodatkowy argument. Vacatio legis warto wykorzystać na przegląd procedur, umów i dostawców.



Stan prawny na dzień 22 października 2026 r.

Podstawa prawna:

art. 105a i załącznik nr 16 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 1263) w brzmieniu nadanym ustawą z 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2026 r. poz. 1270); art. 117b i art. 118 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 622 ze zm.)

Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Skarbiec