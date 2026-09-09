Ryczałt w 2027 r. tylko do 250 tys. euro przychodu i inne projektowane przez rząd zmiany w podatkach na przyszły rok

W dniu 21 sierpnia 2026 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy (UD458), który zakłada istotne zmiany w podatkach dochodowych oraz ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, dlatego jego ostateczny kształt może się jeszcze zmienić.

Ryczałt: limit przychodów spadnie z 2 mln do 250 tys. euro

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian dla przedsiębiorców może być ograniczenie dostępu do ryczałtu. Limit przychodów pozwalający na korzystanie z tej formy opodatkowania miałby zostać obniżony z obecnych 2 mln euro do 250 tys. euro przychodu w poprzednim roku podatkowym.



Projekt przewiduje również dodatkową regulację dotyczącą przekroczenia w trakcie roku przychodu na poziomie 300 tys. euro. Nadwyżka ponad ten poziom miałaby zostać opodatkowana stawką 17%, niezależnie od stawki ryczałtu właściwej dla pozostałych przychodów przedsiębiorcy.



To może być jedna z najbardziej odczuwalnych zmian dla sektora MŚP. Część przedsiębiorców korzystających obecnie z ryczałtu będzie musiała ponownie przeanalizować swoją formę opodatkowania, a przy wyższych przychodach znaczenie będzie miało nie tylko to, ile firma zarabia, ale również w jaki sposób rozlicza podatek.

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PIT 2027: trzy stawki zamiast dwóch i nowy próg w skali podatkowej

Projekt zakłada zmianę skali podatkowej. Dochody do 130 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12%, dochody pomiędzy 130 tys. zł a 150 tys. zł - stawką 24%, natomiast nadwyżka ponad 150 tys. zł nadal podlegałaby opodatkowaniu według stawki 32%. Kwota wolna pozostałaby na poziomie 30 tys. zł. Nowa konstrukcja ma przede wszystkim złagodzić obecny skok między stawkami 12% i 32%.



Dla części podatników oznacza to bardziej płynne przejście między poziomami opodatkowania, ale rzeczywisty efekt będzie zależał od wysokości osiąganych dochodów.

CIT 2027: stawka 22% dla największych podatników

Dla największych podatników projekt przewiduje podwyższenie podstawowej stawki CIT z 19% do 22%. Zmiana miałaby objąć podmioty, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro, a także określone podmioty objęte globalnym podatkiem minimalnym. Zmiana nie obejmie banków, które już obecnie podlegają podwyższonej stawce CIT.

Podwyższenie CIT będzie miało znaczenie przede wszystkim dla największych przedsiębiorstw, ale może być również istotnym czynnikiem przy planowaniu struktury i rentowności biznesu. Dla mniejszych firm ta zmiana pozostanie bezpośrednio neutralna.

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Danina solidarnościowa: 5% zamiast 4%

Projekt zakłada również podwyższenie stawki daniny solidarnościowej z 4% do 5% dla wybranych dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie. Zmiana obejmie stosunkowo wąską grupę podatników, ale przy dochodach przekraczających milion złotych nawet jednoprocentowy wzrost stawki może oznaczać zauważalną zmianę obciążenia podatkowego. Dla tej grupy wcześniejsze planowanie dochodów i formy ich uzyskiwania może mieć większe znaczenie niż dotychczas.

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Co zmiany mogą oznaczać dla przedsiębiorców?

Na tym etapie są to propozycje, a nie obowiązujące przepisy, dlatego nie powinny być jeszcze podstawą do zmiany sposobu rozliczania podatków. Warto jednak już teraz uwzględnić projektowane rozwiązania w analizach dotyczących wyboru formy opodatkowania na 2027 r. Szczególnej uwagi może wymagać ryczałt - obniżenie limitu przychodów może sprawić, że część przedsiębiorców korzystających obecnie z tej formy opodatkowania nie będzie mogła kontynuować jej w 2027 r.

Projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych. Jego ostateczny kształt, a także terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań, mogą jeszcze ulec zmianie.



Karolina Kasprzyk, Lider Zespołu Księgowego z CashDirector S.A.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD458).