Podatek od najmu prywatnego 2022/2023

Polski Ład wprowadza zmiany w wielu sferach życia społeczno-gospodarczego i nie ominął także rynku nieruchomości. Nowe przepisy zmieniają model opodatkowania najmu prywatnego. Od 2023 r. podatnik osiągający przychody z tytułu najmu będzie mógł rozliczać się tylko w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Długie weekendy i święta w 2022 roku. Kiedy najlepiej wziąć urlop?

Rok 2022 będzie od minionego lepszy przynajmniej pod jednym względem – będziemy mieli trochę więcej wolnego. Optymalne zaplanowanie urlopu daje nam szansę na 8 wydłużonych weekendów – zarówno świątecznych, jak i tych przeznaczonych stricte na odpoczynek. Kiedy najlepiej wziąć urlop?

Podatek dochodowy pracowników i przedsiębiorców w 2022 roku. Kto zyska, kto straci na Polskim Ładzie?

Ministerstwo Finansów informuje, że na zmianach dotyczących tzw. klina podatkowo-składkowego (zmiany w PIT i składce zdrowotnej) zyska 18 mln polskich obywateli. Natomiast dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. Neutralność to m.in. specjalne rozwiązanie dla klasy średniej, które amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej. I to zarówno u pracowników, jak i u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Ryczałt ewidencjonowany 2022 - ewidencja przychodów i wykaz środków trwałych

Minister Finansów określił w rozporządzeniu sposób prowadzenia przez podatników oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nowe rozporządzenie w tym zakresie, zawierające też nowy wzór ewidencji przychodów - obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Spółka komandytowa w 2022 roku a składka zdrowotna wspólników

Czy spółka komandytowa jest w 2022 roku opłacalną podatkowo formą prowadzenia działalności gospodarczej? Co ze składką zdrowotną wspólników tych spółek? Eksperci radzą zainteresowanie się korzyściami jakie daje forma prawna amerykańskiej spółki LLC utworzonej w Stanie Wyoming.

Nowe zasady doręczeń w sprawach podatkowych od 2022 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach jakie zaszły od początku 2022 roku w zasadach doręczeń w sprawach podatkowych.

PIT-2 w 2022 roku

Czym jest PIT-2. Czy trzeba go złożyć w 2022 roku? Wyjaśniamy, co to za formularz, do czego służy, kiedy się go składa i jak sprawdzić, czy został już złożony.

Aplikacja e-Deklaracje Desktop dostępna tylko do końca 2021 roku

31 grudnia 2021 roku MF przestanie udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do deklaracji wysłanych przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF (z użyciem funkcjonalności aplikacji).

Nieodpłatne świadczenia a VAT

Nieodpłatne świadczenia są częstą praktyką biznesową, ponieważ pomagają budować relacje z klientami i osiągać wspólne cele. Nieodpłatne przekazywanie towarów czy wartości niematerialnych i prawnych, tj. świadczeń podobnych do darowizny, jest co do zasady opodatkowane VAT. Czy w związku z tym odbiorca takiego świadczenia ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Do 31 grudnia 2021 r. korekta deklaracji MOSS

31 grudnia 2021 r. to ostateczny termin na złożenie korekty deklaracji VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej Mini One Stop Shop (MOSS).

Zmiany w estońskim CIT od 1 stycznia 2022 r.

Estoński CIT 2022. Od 1 stycznia duże zmiany w estońskim CIT. Resort finansów spodziewa się skokowego wzrostu popularności tego rozwiązania.

Nowa wersja struktury JPK EWP

Nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów - JPK_EWP(3), będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Organ podatkowy zapłaci odsetki, jeżeli popełnił błąd

Odsetki od nadpłaconego podatku. W przypadku gdy fiskus popełnił błąd, podatnikowi przysługuje prawo do odsetek od podatku nadpłaconego wskutek błędnej interpretacji organu podatkowego.

Podatek akcyzowy - wzory deklaracji na 2022 r.

Zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające nowe wzory deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego.

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

KE wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję (UE) 2021/2313 (data publikacji 28 grudnia br.), która umożliwia dalsze stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT przywozu m.in. do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19.

Bonusy ilościowe - jak rozliczać w VAT?

Bonusy ilościowe - rozliczenie VAT. Jak prawidłowo ujmować w deklaracji VAT bonusy za ilość?

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych na przestrzeni zmieniających się regulacji

Należy zauważyć, iż wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisów, które obligują do poinformowania fiskusa o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, niewątpliwie wpłynęło na podejście podatników do rzetelnego wywiązywania się z regulacji transfer pricing.

Nowe wzory JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)

27 grudnia 2021 roku opublikowano nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych - JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).

Likwidacja firmy po jej zawieszeniu - obowiązki w VAT

Likwidacja firmy a VAT. Jakie obowiązki ma podatnik VAT likwidujący firmę po jej zawieszeniu?

SLIM VAT 2 - jak rozliczać ulgę na złe długi?

SLIM VAT 2 - ulga na złe długi. Jak rozliczać ulgę na złe długi po wprowadzeniu pakietu SLIM VAT 2?

Polski Ład od 2022 roku

Podatkowa część Polskiego Ładu wejdzie w życie już o 1 stycznia. Z rozwiązania pozwalającego na budowanie domu na własny użytek bez zbędnych formalności skorzystamy już od 3 stycznia. Z kolei od 27 maja 2022 r. możliwe będzie wzięcie gwarantowanego przez państwo kredytu mieszkaniowego. Kolejne zmiany – Fundacja Rodzinna i mechanizm certyfikacji, który ułatwi przedsiębiorcom konkurowanie o zamówienia publiczne przejdą w 2022 roku przez ścieżkę legislacyjną i będzie można z nich skorzystać w 2023 r.

Składka zdrowotna 2022 - umowa o pracę, umowa zlecenie, przedsiębiorcy, zarząd i kontrakty menadżerskie

Od 1 stycznia 2022 roku zajdą istotne zmiany wprowadzane ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) znaną jako „Nowy Ład” lub „Nowy Polski Ład”. Zmiany dotyczą również składki na ubezpieczenie zdrowotne – w tym jej wysokości, sposobu naliczania oraz jej skutków finansowych dla podatnika.

Podatki 2022 - przedsiębiorcy

Ministerstwo Finansów zapewnia, że zmiany przepisów podatkowych, które zajdą od 1 stycznia 2022 roku wzmocnią rozwój firm i sprawią, że inwestycje staną się tańsze. Jeszcze atrakcyjniejszy Estoński CIT, również dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych czy prostych spółek akcyjnych. Fair play w składce zdrowotnej. Dzięki zmianom w Polskim Ładzie w portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld zł. Niższe podatki zapłaci 18 mln Polaków. Zdaniem resortu finansów nowe przepisy podatkowe są korzystne lub neutralne dla ponad 23 mln osób. To 90 proc. polskich podatników.

MF: w związku z Polskim Ładem przedsiębiorcy mogą zmienić sposób opodatkowania

W związku z Polskim Ładem można zmienić sposób opodatkowania; wybór zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy - przekazało w poniedziałek 27 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów.

Podatki 2022: amortyzacja mieszkania i sprzedaż poleasingowa

MF: Polski Ład wprowadza zmiany w amortyzacji mieszkań czy budynków mieszkalnych oraz w rozliczaniu sprzedaży przedmiotów z leasingu, ale przepisy przejściowe dają podatnikom czas na dostosowanie się.