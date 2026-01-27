REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Ryczałt » Stawki i rozliczenia » Składka zdrowotna na ryczałcie w 2026 roku. Znamy nowe stawki

Składka zdrowotna na ryczałcie w 2026 roku. Znamy nowe stawki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 09:49
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy w firmie inFakt. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości. Specjalizuje się w tematach prawa podatkowego, księgowości oraz prowadzenia biznesu. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom, przekładając przepisy na prosty język.
składka zdrowotna ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca ryczałt 2026
Składka zdrowotna na ryczałcie w 2026 roku. Znamy nowe stawki
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią ma przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z IV kwartału 2024 roku.

Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2026 roku

Na najnowsze dane GUS-u niecierpliwie czekali przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna dla osób opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę na 2026 r. stanowi właśnie przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2025 r. w sektorze przedsiębiorstw.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:

  1. do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  2. od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  3. powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 9228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z 2024 r.

W związku z tym w 2026 r. nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynoszą:

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

  • do 60 000 zł przychodu – 498,35 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5537,18 zł x 9%);
  • pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 830,58 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9228,64 zł x 9%);
  • powyżej 300 000 zł – 1495,04 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 16611,55 zł x 9%).

składka zdrowotna ryczał 2026

Media

W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2026 roku wzrośnie o 36,69 zł ; 61,15 zł i 110,07 zł miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

składka zdrowotna ryczałt 2025 2026

Media

Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2026 roku wzrosła o 8%. Składki społeczne i na Fundusz Pracy w bieżącym roku wzrosły o 8,6 %, a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność o 3%. W 2026 r. maksymalna roczna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na ryczałcie wyniesie 17950,48 zł, czyli o blisko 1320,54 zł więcej niż za 2025 rok. Składka zdrowotna istotnie zmieniła podejście właścicieli firm do wyboru formy opodatkowania.”

Składka zdrowotna dla skali podatkowej i podatku liniowego

Osoby, które rozliczają się na zasadach skali podatkowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9%, a podatku liniowego 4,9%, od swojego dochodu. W ich przypadku obowiązuje również minimalna składka zdrowotna, której podstawa w 2026 roku zwiększa się z 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia. Minimalna składka w 2026 roku wynosi 9% od minimalnego wynagrodzenia, a więc w tym roku 432,54 zł (4806 x 9%) i jest wyższa aż o 117,58 zł niż w 2025 roku. Wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy.

Składka zdrowotna na 2026 r. z pozostałych tytułów

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej nie ogranicza się jedynie do jednoosobowych działalności gospodarczych. Składkę zdrowotną zryczałtowaną, czyli stałą przez cały rok, płacą również

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

  • właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  • współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz/komandytariusz) – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  • twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  • podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej – 432,54 zł (minimalne wynagrodzenia x 9%);
  • osoby współpracujące – 622,93 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%).

miesięczna składka zdrowotna na 2026 rok

Media

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?
Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?
„Podatek od nieufności” coraz droższy dla firm i konsumentów. Biznes płaci za brak zaufania
„Podatek od nieufności” coraz droższy dla firm i konsumentów. Biznes płaci za brak zaufania
Cudzoziemcy coraz częściej zakładają JDG w Polsce. Ukraińcy zdecydowanie na czele
Cudzoziemcy coraz częściej zakładają JDG w Polsce. Ukraińcy zdecydowanie na czele
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Składka zdrowotna na ryczałcie w 2026 roku. Znamy nowe stawki
27 sty 2026

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią ma przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z IV kwartału 2024 roku.
Tryb offline i certyfikat typu 2 - jak fakturować w czasie awarii KSeF lub braku dostępu do sieci
27 sty 2026

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur 1 lutego 2026 roku zmienia sposób dokumentowania obrotu, ale nie pozbawia podatników prawa do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreślają eksperci fillup k24, ustawodawca przewidział mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości sprzedaży nawet przy braku połączenia z siecią lub awarii systemu KSeF.
KSeF 2026: dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?
27 sty 2026

Dla wszystkich przedsiębiorców (w tym także tych będących podatnikami akcyzy, którzy sprzedają wyroby akcyzowe) 2 lutego 2026 r. będzie przysłowiowym „sądnym dniem” (tak się kiedyś mówiło). Sądnym, czyli bardzo złym, bo zwykłym ludziom „organy wymiaru sprawiedliwości” często kojarzyły się z krzywdą lub co najmniej upokorzeniem. W tym dniu faktycznie rozpoczyna się zła historia najbardziej absurdalnej operacji podatkowej III RP, czyli definitywnego zburzenia (do cna) obecnego systemu fakturowania kształtowanego przez minione 33 lata - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
KSeF i dane z faktur. Skarbówka uspokaja, eksperci ostrzegają przed ryzykiem
26 sty 2026

Zbliżający się start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur budzi coraz większe emocje. Po ujawnieniu, że resort finansów korzysta z rozwiązań prywatnego podmiotu przy obsłudze KSeF, pojawiły się pytania o bezpieczeństwo danych z faktur. Ministerstwo zapewnia, że nie ma zagrożenia, ale eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują na potencjalne ryzyka.

REKLAMA

Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
26 sty 2026

Przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z sytuacją, w której przesyłka importowa lub tranzytowa zawiera towary o różnym statusie celnym, różnej gotowości dokumentacyjnej lub różnej dostępności certyfikatów wymaganych do dopuszczenia do obrotu. W takich przypadkach pojawia się potrzeba tzw. zwolnienia częściowego – czyli objęcia odprawą tylko tej części ładunku, która spełnia wymogi, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych towarów pod dozorem. To rozwiązanie legalne i praktyczne, ale wymagające starannego podejścia, aby uniknąć błędów proceduralnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są wyzwania oraz jak w praktyce bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe.
Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
26 sty 2026

Wpisanie symbolu PPE w tytule przelewu może być – zdaniem sądów administracyjnych – skutecznym oświadczeniem o wyborze ryczałtu i drogą do podatku od 2% do 17%. Organy skarbowe konsekwentnie jednak odrzucają taką praktykę, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem sporu.
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
26 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.

REKLAMA

KSeF 2026 a kryptowaluty. Czy cyfryzacja podatków oznacza koniec anonimowości w biznesie krypto?
23 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 r. przestanie być ciekawostką dla księgowych, a stanie się obowiązkowym systemem obiegu faktur. Ustawodawca, dostrzegając specyfikę niektórych sektorów gospodarki, przewidział jednak w tym wypadku istotne wyłączenia. W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu kryptowalutami, takie jak kantory walut wirtualnych. To bardzo ważna informacja. Branża krypto zachowuje bowiem w dużym stopniu prawo do tradycyjnego dokumentowania swoich usług. Pomimo tego, że od 2026 roku większość przedsiębiorców musi korzystać z faktur ustrukturyzowanych. Na jakiej zasadzie kantory są wyłączone i jakie przepisy regulują tę kwestię? Czy cyfryzacja faktycznie oznacza koniec anonimowości? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju proponuje reformę podatków
23 sty 2026

W dniu 23 stycznia 2026 r. poseł Rafał Komarewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił w Sejmie swoją propozycję reformy podatkowej "Pakiet dla klasy średniej". Kluczowe założenia tej reformy to podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 45 000 zł, zwiększenie wysokości drugiego progu podatkowego w PIT do 200 000 zł oraz mechanizm ich stałej waloryzacji. Propozycja zakłada przesunięcie ciężaru finansowania Państwa z pracowników etatowych na wielkie korporacje, spekulantów mieszkaniowych i wąskie elity. Ma to być krok w kierunku rozbudowy klasy średniej w Polsce. Zdaniem posła obecny system jest „bezwzględny dla ponad 17 milionów pracujących na etacie" , a jednocześnie oferuje przywileje wąskiej grupie najbogatszych. To - zdaniem Rafała Komarewicza - raj podatkowy dla wybranych i fiskalna pułapka dla pracujących - z którymi należy wreszcie skończyć.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA