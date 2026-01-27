Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią ma przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z IV kwartału 2024 roku.

Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2026 roku

Na najnowsze dane GUS-u niecierpliwie czekali przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna dla osób opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę na 2026 r. stanowi właśnie przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2025 r. w sektorze przedsiębiorstw.

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:

do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia, od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia, powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

W związku z tym w 2026 r. nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynoszą:

do 60 000 zł przychodu – 498,35 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5537,18 zł x 9%);

pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 830,58 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9228,64 zł x 9%);

powyżej 300 000 zł – 1495,04 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 16611,55 zł x 9%).

W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2026 roku wzrośnie o 36,69 zł ; 61,15 zł i 110,07 zł miesięcznie.

„Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2026 roku wzrosła o 8%. Składki społeczne i na Fundusz Pracy w bieżącym roku wzrosły o 8,6 %, a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność o 3%. W 2026 r. maksymalna roczna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na ryczałcie wyniesie 17950,48 zł, czyli o blisko 1320,54 zł więcej niż za 2025 rok. Składka zdrowotna istotnie zmieniła podejście właścicieli firm do wyboru formy opodatkowania.”

Składka zdrowotna dla skali podatkowej i podatku liniowego

Osoby, które rozliczają się na zasadach skali podatkowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9%, a podatku liniowego 4,9%, od swojego dochodu. W ich przypadku obowiązuje również minimalna składka zdrowotna, której podstawa w 2026 roku zwiększa się z 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia. Minimalna składka w 2026 roku wynosi 9% od minimalnego wynagrodzenia, a więc w tym roku 432,54 zł (4806 x 9%) i jest wyższa aż o 117,58 zł niż w 2025 roku. Wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy.

Składka zdrowotna na 2026 r. z pozostałych tytułów

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej nie ogranicza się jedynie do jednoosobowych działalności gospodarczych. Składkę zdrowotną zryczałtowaną, czyli stałą przez cały rok, płacą również

właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);

współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz/komandytariusz) – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);

twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);

podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej – 432,54 zł (minimalne wynagrodzenia x 9%);

osoby współpracujące – 622,93 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%).