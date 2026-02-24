W 2026 r. odliczysz nawet 36 000 zł w PIT - skorzystają nieliczni, bo czas biegnie, a dokumenty trzeba zebrać

W 2026 już obowiązuje zupełnie nowa ulga podatkowa. Skorzystają nieliczni, bo czasu jest mało, a dokumenty potwierdzające prawo do ulgi trzeba zgromadzić. Mamy jej omówienie z przykładami. Pierwszy raz można skorzystać w zeznaniu PIT za 2025. Do odliczenia jest od 12 000 zł do 36 000 zł za jedną osobę. Ale czasu coraz mniej - pierwszy termin mija już 31 marca.

Nawet 36 tys. zł nowej ulgi na osobę (standardowo od 12 tys. do 24 tys. zł) - dla kogo i ile można zyskać?

Zgodnie z art. 26he ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z nowej ulgi podatkowej mogą skorzystać podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenie następuje od podstawy obliczenia podatku określonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2. Preferencja dotyczy zatrudniania pracowników będących jednocześnie żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej lub żołnierzami aktywnej rezerwy.

Wysokość odliczenia jest wprost zależna od stażu służby żołnierza w wojsku:

okres nieprzerwanej służby: kwota odliczenia: co najmniej 1 rok 12000 zł co najmniej 2 lata 15000 zł co najmniej 3 lata 18000 zł co najmniej 4 lata 21000 zł co najmniej 5 lat 24000 zł

Powyższe kwoty dotyczą obydwu grup pracowników, to jest zarówno będących żołnierzami pełniącymi terytorialną służbę wojskową, jak i żołnierzami w aktywnej rezerwie.

Ważne Istotna informacja dla wysokości ulgi jest taka: staż służby weryfikowany jest według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego. W sytuacji, gdy stosunek pracy ustał przed taką datą - decyduje ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku, w którym zakończył się stosunek pracy. Staż służby określa się wtedy na taki dzień.

Lepiej to sprawdź, aby nie pomylić się w rozliczeniu nowej ulgi w PIT

Warto podkreślić zasadniczy warunek: nowa ulga podatkowa dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Osoby współpracujące z przedsiębiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło) nie uprawniają do skorzystania z tego odliczenia. Do ulgi liczy się tylko zatrudnienie w ramach kodeksu pracy.

REKLAMA

Inne ważne dla korzystania z ulgi podatkowej ograniczenie dotyczy formy opodatkowania działalności. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się:

według skali podatkowej (PIT-36),

(PIT-36), podatkiem liniowym 19% (PIT-36L).

Przedsiębiorcy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać z nowej ulgi – brak jest odesłania do art. 26he ustawy PIT w przepisach regulujących tę formę opodatkowania, poza tym w ideę samego ryczałtu wpisuje się brak odliczeń i ulg, a ryczałt liczy się od przychodu. To forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie mają wysokich kosztów prowadzenia działalności.

Największy prezent od skarbówki - 36 000 zł ulgi, jeżeli masz prawo do mnożnika

Nowe przepisy przewidują zwiększenie podstawowych kwot odliczenia poprzez użycie mnożnika. Na podstawie art. 26he ust. 3 ustawy PIT, mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców) mogą mieć jeszcze wyższą ulgę, bo mogą pomnożyć kwotę odliczenia przez współczynnik 1,5x.

Ważne Na wypadek, gdyby ktoś nie pamiętał definicji mikro i małego przedsiębiorcy - właśnie dla nich przysługuje wyższa ulga podatkowa, bo liczona razy półtora - przypominamy: Definicja mikroprzedsiębiorcy – podmiot, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie: zatrudniał średniorocznie poniżej 10 pracowników, oraz

wygenerował roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 mln euro, lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty. Definicja małego przedsiębiorcy – podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie: zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników, oraz

wygenerował roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 mln euro, lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.

Przykład Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej 19%. Ze względu na kryterium liczby osób zatrudnianych oraz przychodowe, spełnia kryteria mikroprzedsiębiorcy. W ramach stosunku pracy zatrudnia pracownika, który od pięciu lat nieprzerwanie pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (pięć pełnych lat obliczonych na 31 grudnia). W takim przypadku, przysługuje Panu Janowi ulga według poniższych obliczeń: Kwota bazowa ulgi za 5 lat służby to: 24000 zł ;

; Mnożnik dla mikroprzedsiębiorcy, którym jest pracodawca (pan Sławomir): 1,5x ;

; Przysługujące odliczenie to: 24000 zł x 1,5 = 36000 zł

Ustawa o PIT przewiduje także mnożnik x 1,2 dla pracodawców większych niż mikro i małe przedsiębiorstwa . Art. 26he ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza takie zwiększenie ulgi dla przedsiębiorców, którzy:

przez cały rok podatkowy zatrudniali minimum 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz

(w przeliczeniu na pełne etaty), oraz nie kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca.

Oni mogą zastosować współczynnik x1,2 do podstawowych kwot ulgi podatkowej z tabelki na początku tekstu.

Przykład Pani Halina prowadzi od lat rodzinne przedsiębiorstwo, nadal w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, które jednak przez lata się rozrosło. Obecnie zatrudnia już 150 osób, z czego 130 w ramach stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Ze względu na kryterium zatrudnienia oraz dochodowe, jest uznawana za średniego przedsiębiorcę (już nie mikro, ani nie mały). Pani Halina zatrudnia w ramach stosunku pracy 3 osoby będące też żołnierzami, z których 2 pełnią służbę od co najmniej 2-óch lat w WOT, a 1 jest w aktywnej rezerwie od 4 lat. To oznacza, że przysługujące Pani Halinie odliczenie w jednym roku podatkowym wynosi: Kwota bazowa ulgi za 2-óch żołnierzy WOT za 2 lata służby oraz 1-ego żołnierza aktywnej rezerwy za 4 lata służby to: 2 x 15 000 zł + 1 x 21 000 zł = 51 000 zł ;

+ = ; Mnożnik dla pracodawcy: x1,2 ;

; Przysługujące odliczenie to: 51 000 zł x 1,2 = 61 200 zł

Ważne Pamiętaj o zasadzie proporcjonalności: odliczenie przysługuje tylko proporcjonalnie przy niepełnym roku zatrudnienia żołnierza Preferencja przysługuje odrębnie na każdego zatrudnionego żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy. Gdy żołnierz pozostawał w stosunku pracy jedynie przez część roku podatkowego, odliczenie obliczane jest proporcjonalnie: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia.

O czym jeszcze pamiętać w rozliczaniu nowej ulgi w PIT za 2025, aby nie mieć kłopotu ze skarbówką?

Zgodnie z art. 26he ust. 5 ustawy PIT, kwota odliczenia ograniczona jest wysokością dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku podatkowym. Czyli rozliczając ulgę teraz w 2026 rok, korzystasz z niej za ubiegły 2025 rok, a skorzystanie z ulgi nie może powodować wejście z progu zyskowego w stratę za ubiegły rok. Z ulgi nie skorzystasz teraz, jeżeli już bez niej wykazałeś stratę za ubiegły rok. Ale... nie tracisz jej całkiem - wyjaśnienie poniżej.

Co dzieje się w sytuacji, gdy podatnik wykazał stratę ze źródła, lub dochód jest niższy niż przysługująca kwota odliczenia?

Na takie sytuacje ustawodawca przewidział przeniesienie niewykorzystanej części odliczenia aż na kolejne 5 lat podatkowych. W każdym z tych lat kwota odliczenia również nie może oczywiście przekroczyć wysokości osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej, ale możesz sobie ją wykorzystać np. w kolejnym roku.

Ważne Jakie dane są potrzebne do skorzystania z ulgi i gdzie je wpisać? Rozliczenia dokonuje się w formularzu PIT-36 lub PIT-36L, wskazując: numery PESEL zatrudnionych żołnierzy,

liczbę miesięcy oraz lat nieprzerwanej służby wojskowej,

status podatnika (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, podmiot zatrudniający minimum 5 pracowników). Organ podatkowy może zażądać przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia.

Ulga przysługuje nie tylko w PIT - dla CIT-owców też jest dostępna

Analogiczna jak wyżej omawiana ulga podatkowa działa także dla podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Art. 18eg ust. 1 ustawy CIT umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) kwot obliczanych na identycznych zasadach jak w przypadku podatku PIT (z mechanizmem mnożników włącznie). Jeżeli więc Twoja firma rozlicza się na CIT, to przy spełnieniu pozostałych wyżej omawianych warunków - również korzystasz z ulgi.

Z ulgi można korzystać już w rozliczeniu PIT i CIT za 2025 rok - ale trzeba pamiętać o terminach

Przepisy art. 26he ustawy PIT oraz art. 18eg ustawy CIT obowiązują już w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2025 roku. Ponieważ przepisy nie przewidywały możliwości uwzględnienia ulgi systematycznie na etapie kalkulacji miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek, pierwsza faktyczna możliwość odliczenia przypada już teraz w 2026 roku, przy rozliczaniu podatkowym 2025 roku:

do 30 kwietnia 2026 roku (PIT-36, PIT-36L),

(PIT-36, PIT-36L), do 31 marca 2026 roku (CIT-8).

Nie wiem, czy ulga mi przysługuje - jak to sprawdzić i udokumentować prawo do ulgi w razie kontroli przez organy podatkowe?

Wielu przedsiębiorców może nie wiedzieć, że zatrudnia żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, zwłaszcza gdy są to pracownicy niepełnoetatowi i nigdy nie prosili o zwolnienie z pracy w związku z pełnieniem służby, bo godzili te obowiązki bezkolizyjnie. Pracownik nie ma bowiem obowiązku informować o swojej służbie wojskowej. Dlatego warto zrobić ankietę wśród zespołu – wyjaśniając, że chodzi o ulgę podatkową korzystną dla firmy, co jest podstawą prawną do zebrania takiej informacji (uzasadniony interes przedsiębiorcy). Jeśli zidentyfikujesz takich pracowników, poproś ich koniecznie o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji potwierdzające datę rozpoczęcia służby i jej ciągłość. To istotny dokument przy ewentualnej kontroli ze strony fiskusa i weryfikacji prawa do ulgi.

Praktyczna rada: wyślij jeszcze dziś do zespołu krótką ankietę z pytaniem, czy ktoś służy w WOT lub aktywnej rezerwie. Jeden e-mail może oznaczać od 12 000 zł do 36 000 zł mniej podstawy do opodatkowania – za każdego takiego pracownika. A np. przy 3 żołnierzach w zespole to potencjalnie ponad 100 000 zł odliczenia rocznie.

Ważne Unikaj natomiast tego, aby zaliczyć umowy zlecenia lub o dzieło do ulgi. To częsty błąd. Ulga przysługuje wyłącznie za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Drugi typowy błąd to nieprawidłowe obliczenie stażu – liczą się pełne lata służby na 31 grudnia, nie data zawarcia umowy z pracodawcą. Dlatego warto rozważyć, gdy masz u siebie żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, ale zatrudnionych cywilnoprawnie, aby zaoferować im przejście na umowę o pracę. To może Ci się opłacić, mając na uwadze pokaźną wysokość ulgi (choć oczywiście wymaga indywidualnego przeliczenia, w zależności od wysokości wynagrodzenia danego pracownika).

Zostały tylko tygodnie, a większość uprawnionych nie ma pojęcia o tej nowej uldze

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie ponad 40 000 żołnierzy, a w aktywnej rezerwie kolejne tysiące osób. Większość z nich łączy służbę z pracą w cywilnych firmach – od korporacji po małe rodzinne przedsiębiorstwa. Problem w tym, że ich pracodawcy często nie mają pojęcia, że zatrudniają żołnierza, a co za tym idzie – że przysługuje im znacząca ulga podatkowa.

Do 30 kwietnia 2026 roku (PIT) i 31 marca 2026 (CIT) zostało coraz mniej czasu. Eksperci podatkowi szacują, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi skorzysta z niej zaledwie kilka procent uprawnionych firm – reszta po prostu przegapi okazję. Nie dlatego, że nie spełnia warunków, ale dlatego, że nigdy nie zapytała pracowników o służbę wojskową.

Podwójna korzyść jest możliwa - łączenie nowej ulgi 36 tys. zł z innymi ulgami

Można się zastanawiać, czy ulga na zatrudnienie żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może być używana razem z innymi ulgami podatkowymi dostępnymi w rozliczeniu za 2025 rok. Dobra wiadomość jest następująca: przepisy nie wprowadziły zakazu łączenia nowej ulgi z innymi. To znaczy, że pracodawca zatrudniający żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może jednocześnie korzystać np. z ulgi B+R, ulgi na robotyzację, ulgi na prototyp czy IP Box – o ile spełnia odrębne warunki każdej z tych preferencji.

Przykład Przykład łączenia ulg: Firma IT zatrudnia programistę-żołnierza WOT (ma on 5 lat służby). Może zatem w jednym zeznaniu rocznym odliczyć 36 000 zł z tytułu ulgi na żołnierza (jeżeli jest mikroprzedsiębiorcą ze współczynnikiem 1,5x), a dodatkowo skorzystać z 5% stawki IP Box od dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Łączne oszczędności podatkowe mogą się wtedy kumulować.

Trzeba jeszcze pamiętać, że nowa ulga na żołnierza nie wyklucza oczywiście możliwości zaliczenia wynagrodzenia takiego pracownika do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. To również się łączy i oznacza podwójną korzyść: pełne koszty pracownicze (wynagrodzenie, składki ZUS) zmniejszają podstawę opodatkowania, a oprócz nich przysługuje osobno odliczenie z tytułu samej nowej ulgi. Dla przedsiębiorców poszukujących metod optymalizacji podatkowej od 2025 roku stanowi to genialny sposób – zwłaszcza że rynek pracy często docenia indywidualne cechy żołnierzy: zdyscyplinowanie, umiejętność pracy pod presją i sprawność fizyczną. One sprawdzają się i są przydatne w każdym zawodzie.

Nowa ulga podatkowa 2026 - skąd się wzięła?

Wprowadzona preferencja stanowi element szerszej polityki obronności państwa. Ustawodawca zachęca w ten sposób pracodawców do zatrudniania osób, które łączą pracę zawodową ze służbą wojskową w WOT czy aktywnej rezerwie, poprzez oferowanie korzyści podatkowych. Dla przedsiębiorcy oznacza to szansę na zmniejszenie obciążeń skarbowych przy jednoczesnym pozyskaniu pracownika o ponadprzeciętnych kompetencjach w zakresie dyscypliny, organizacji i odporności na stres.

Strategia zachęt podatkowych w szczególnych przypadkach - wsparcie państwa

W obliczu niestabilnej sytuacji za wschodnią granicą Polska intensywnie rozbudowuje Wojska Obrony Terytorialnej i system rezerwy aktywnej. Rząd szuka sposobów, by zachęcić pracodawców do życzliwego podejścia wobec pracowników-żołnierzy i właśnie dlatego powstała omawiana ulga. To nie przypadek, że kwoty odliczenia rosną wraz ze stażem służby: państwu zależy na tym, by żołnierze zostawali w szeregach jak najdłużej. Dla przedsiębiorcy oznacza to konkretną korzyść: im dłużej Twój pracownik służy, tym więcej odliczysz od podatku.