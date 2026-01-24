REKLAMA

Dodatkowe 1520 zł do portfela. Oto prosty sposób na maksymalny zwrot podatku w 2026 roku

Dodatkowe 1520 zł do portfela. Oto prosty sposób na maksymalny zwrot podatku w 2026 roku

24 stycznia 2026, 09:24
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
PIT, podatek, rozliczenie podatkowe, ulgi podatkowe
Dodatkowe 1520 zł do portfela w 2026 roku. Oto prosty sposób na maksymalny zwrot podatku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nadchodzi okres rozliczeń z fiskusem - to idealny moment, aby sięgnąć po ulgę na internet. Dzięki niej możesz odliczyć od dochodu 760 zł, a jeśli rozliczasz się z małżonkiem, Wasz wspólny zysk wzrośnie do 1520 zł. To proste rozwiązanie dostępne dla każdego podatnika w Polsce. Oto szczegóły.

Zasady i limity odliczeń w ramach ulgi na internet w 2026 roku

Możliwość pomniejszenia daniny publicznej z tytułu kosztów poniesionych na dostęp do sieci globalnej przysługuje każdemu obywatelowi, który realnie finansuje to świadczenie. Prawo to pozostaje aktualne niezależnie od wybranej metody składania deklaracji rocznej, obejmując zarówno tradycyjne formularze papierowe, jak i systemy teleinformatyczne, w tym platformę Twój e-PIT. Najistotniejszym obwarowaniem prawnym jest limit czasowy, który ogranicza korzystanie z tej preferencji do zaledwie dwóch następujących po sobie lat podatkowych w całej historii rozliczeń danej osoby. W ujęciu rocznym maksymalny pułap odpisu dla jednego płatnika został ustalony na poziomie 760 zł. W praktyce oznacza to, że przy niższych nakładach odliczamy sumę faktycznie wydatkowaną, natomiast przekroczenie wspomnianego progu nie pozwala na wykazanie kwoty wyższej niż ustawowy limit. Finalnie, w pełnym cyklu dwuletnim, pojedynczy podatnik może zredukować swoją podstawę opodatkowania łącznie o 1520 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Korzyści z ulgi internetowej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Decyzja o wspólnym opodatkowaniu dochodów przez małżeństwo otwiera drogę do podwojenia profitów wynikających z omawianego odpisu. W takim modelu roczna kwota wolna od podatku z tytułu wydatków na sieć dla pary wynosi 1520 zł, co po dwóch latach regularnego stosowania ulgi sumuje się do kwoty 3040 zł. Kluczowym aspektem jest tutaj jednak precyzyjne przypisanie kosztów do każdej osoby z osobna, gdyż prawo nie zezwala na skumulowanie pełnego, podwójnego limitu u jednego z partnerów. Każdy małżonek dysponuje własnym progiem 760 zł i to w tych granicach należy rozdzielić poniesione nakłady w dokumentach skarbowych. Przykładowo, gdy roczne opłaty za abonament wynoszą 960 zł, optymalnym rozwiązaniem jest wykazanie przez jedną osobę pełnej kwoty 760 zł, a przez drugą pozostałych 200 zł. Takie rzetelne podejście zapewnia pełne bezpieczeństwo prawne i eliminuje ryzyko zakwestionowania zeznania przez organy kontrolne.

Dokumentowanie wydatków i formalności w usłudze Twój e-PIT

Skuteczne ubieganie się o zwrot środków wymaga zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów przez osobę starającą się o odliczenie. Najbardziej przejrzystym dowodem są faktury dedykowane wyłącznie usłudze dostępu do sieci, jednak ustawodawca akceptuje także faktury za pakiety usług obejmujące telewizję czy telefon. W takim scenariuszu konieczne jest jednak, aby na dokumencie precyzyjnie wyodrębniono koszt samego łącza internetowego. Podczas przygotowywania deklaracji w formie cyfrowej proces ten jest uproszczony, a w przypadku metod tradycyjnych dane te nanosi się na formularz PIT/O. Należy zaznaczyć, że systemy online nie wymagają przesyłania kopii rachunków wraz z zeznaniem. Jednak podatnik jest zobligowany do przechowywania dowodów wpłat we własnym zakresie, ponieważ administracja skarbowa dysponuje uprawnieniami do ich weryfikacji w celu potwierdzenia zasadności zastosowanego odliczenia.

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu ulgi na internet

Najpoważniejszym uchybieniem jest próba skorzystania z odliczenia przez osoby, które wyczerpały już swój limit czasowy. Przepisy są w tej kwestii rygorystyczne i pozwalają na odpis wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Jeśli podatnik korzystał z ulgi w przeszłości, nawet wiele lat temu, ponowne prawo do niej już mu nie przysługuje. Kolejnym błędem jest brak precyzyjnego wyodrębnienia kosztów internetu na fakturach za pakiety typu "combo". Jeśli operator wystawia rachunek zbiorczy za telewizję, telefon i sieć bez wskazania konkretnej ceny za dostęp do internetu, urząd skarbowy ma prawo odrzucić cały odpis, gdyż podstawa odliczenia nie jest jasno udokumentowana.

REKLAMA

Częstym błędem w rozliczeniach małżeńskich jest niewłaściwe przypisanie kosztów do osoby widniejącej na umowie. Jeśli faktura wystawiona jest wyłącznie na jednego z małżonków, a para posiada rozdzielność majątkową lub rozlicza się indywidualnie, tylko osoba wskazana na dokumencie może dokonać odliczenia. W przypadku wspólnoty majątkowej i wspólnego rozliczenia, warto zadbać, by na fakturze widniały dane obojga małżonków, co znacząco ułatwia podział kwoty 1520 zł. Podatnicy często zapominają również, że podstawą ulgi jest faktyczna zapłata, a nie samo wystawienie faktury. Odliczeniu podlegają tylko te kwoty, które zostały rzeczywiście przelane na konto operatora w danym roku podatkowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ostatnią grupą błędów jest uwzględnianie w uldze kosztów dodatkowych, które nie są opłatą za sam dostęp do sieci. Podatnicy błędnie próbują odliczać wydatki na zakup routera, modemu, instalację przyłącza, serwis techniczny czy opłaty aktywacyjne. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że odliczeniu podlegają wyłącznie koszty użytkowania sieci, a wszelkie wydatki sprzętowe lub instalacyjne nie mogą być brane pod uwagę przy wyliczaniu limitu 760 zł.

Źródło: INFOR
