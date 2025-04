Darowizny kościelne: Kto i jak może z nich skorzystać w rocznym PIT?

Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że przekazując darowiznę na cele kultu religijnego, mogą obniżyć swój podatek dochodowy. Sprawdź, kto może skorzystać z ulgi, jakie są limity, jak ją prawidłowo rozliczyć i jak udokumentować darowiznę, by nie mieć problemów z fiskusem.

Darowizna na cele kultu religijnego to forma wsparcia finansowego lub rzeczowego przekazywanego kościołom, parafiom, zakonom i innym kościelnym instytucjom. Środki te mogą być przeznaczone na budowę lub remont świątyń, ich wyposażenie, a także zakup przedmiotów liturgicznych, takich jak monstrancje czy kielichy. W zamian za wsparcie darczyńca zyskuje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. To rozwiązanie, które łączy działanie charytatywne z realną korzyścią finansową. Sprawdź, czym dokładnie jest taka darowizna i jak poprawnie ją rozliczyć w swoim zeznaniu podatkowym.

Co to jest darowizna na cele kultu religijnego?

Darowizna na cele kultu religijnego to wsparcie przekazywane kościołom, związkom wyznaniowym lub kościelnym osobom prawnym – czyli np. parafiom, klasztorom, zakonom. Cel darowizny może być różny, ale najczęściej chodzi o:

budowę lub remont obiektów sakralnych,

wyposażenie świątyń,

zakup przedmiotów liturgicznych – np. monstrancji, kielichów, szat liturgicznych.

Dla kogo przeznaczona jest ulga?

Ulga na cele kultu religijnego przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się:

według skali podatkowej (12% lub 32%) , np. osoby na umowie o pracę, przedsiębiorcy na zasadach ogólnych,

, np. osoby na umowie o pracę, przedsiębiorcy na zasadach ogólnych, na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, np. freelancerzy, wynajmujący nieruchomości, niektórzy samozatrudnieni.

Nie mogą z niej skorzystać osoby rozliczające się w innej formie niż powyższe – np. na karcie podatkowej.

Limity odliczeń – ile można zyskać?

Ulga nie jest nieograniczona. Odliczyć możesz faktycznie przekazaną kwotę, ale nie więcej niż 6% swojego dochodu lub przychodu. Co ważne, jest to limit łączny z innymi darowiznami, takimi jak:

darowizny na cele pożytku publicznego (np. na fundacje, stowarzyszenia),

honorowe krwiodawstwo,

darowizny na cele kształcenia zawodowego,

inwestycje w odbudowę Pałacu Saskiego i innych zabytków w Warszawie.

Przykład Jeśli twój roczny dochód wynosi 100 000 zł, to maksymalnie możesz odliczyć 6 000 zł z tytułu wszystkich darowizn razem.

Jak obliczyć wartość darowizny?

Jeśli przekazujesz pieniądze – liczy się przekazana kwota. Jeśli jednak darowizna dotyczy towarów (np. materiały budowlane do remontu kościoła), to:

bierzesz pod uwagę wartość brutto (z VAT),

(z VAT), jeśli jesteś podatnikiem VAT i możesz odliczyć VAT od tych towarów – musisz pomniejszyć wartość darowizny o kwotę tego odliczenia,

wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa przedmiotu.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi?

Darowiznę możesz rozliczyć już w trakcie roku, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i liczysz zaliczki na podatek lub ryczałt. Jednak pełne rozliczenie i tak następuje w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ważne Jeśli nie miałeś wystarczającego dochodu, by odliczyć pełną darowiznę, nie możesz jej przenieść na kolejny rok.

Czego nie możesz odliczyć?

Nie każda darowizna podlega uldze. Nie możesz odliczyć darowizny, jeśli:

zaliczyłeś ją już do kosztów uzyskania przychodu,

odliczyłeś ją wcześniej w inny sposób (np. od przychodu w ryczałcie),

została ci zwrócona – nawet częściowo – w jakiejkolwiek formie.

Przykład: Jeśli przekazałeś darowiznę, ale później otrzymałeś zwrot pieniędzy od parafii (np. za niewykorzystany materiał), to taka darowizna nie podlega uldze.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Jak udokumentować darowiznę?

Aby skorzystać z ulgi, musisz mieć odpowiednie dokumenty. W zależności od formy darowizny, będą to:

darowizna pieniężna – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego;

– dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego; darowizna rzeczowa – dokument z danymi darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczenie obdarowanego, że ją przyjął.

Uwaga: darowizny nie mogą być przekazywane gotówką, jeśli chcesz je odliczyć – konieczny jest przelew lub inna forma przelewu na rachunek bankowy.

Jak rozliczyć ulgę w zeznaniu podatkowym?

W zależności od źródła dochodu, składasz jedno z poniższych zeznań:

PIT-37 – jeżeli uzyskałeś dochody przez płatnika (np. pracodawcę),

– jeżeli uzyskałeś dochody przez płatnika (np. pracodawcę), PIT-36 – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub masz inne dochody opodatkowane według skali bez pośrednictwa płatnika,

– jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub masz inne dochody opodatkowane według skali bez pośrednictwa płatnika, PIT-28 – jeżeli jesteś na ryczałcie (np. wynajem prywatny, działalność usługowa).

Do każdego z tych zeznań dołącz załącznik PIT/O, w którym wykazujesz wszystkie przysługujące odliczenia.

Przykład Pani Anna, zatrudniona na umowie o pracę, w 2024 roku przekazała 3 000 zł na remont dachu swojej parafii. Jej roczny dochód to 60 000 zł. Limit 6% dochodu to 3 600 zł. Ponieważ kwota darowizny jest niższa od limitu, może w pełni odliczyć 3 000 zł w zeznaniu PIT-37 z załącznikiem PIT/O.

Podsumowanie – najważniejsze informacje o uldze:

Ulga przysługuje osobom rozliczającym się według skali podatkowej lub ryczałtu

Maksymalna kwota odliczenia to 6% dochodu/przychodu

Musisz posiadać dowód wpłaty lub odpowiednie oświadczenie przy darowiźnie rzeczowej

Nie możesz odliczyć darowizny, jeśli zaliczyłeś ją do kosztów lub została ci zwrócona

Konieczne jest rozliczenie ulgi w zeznaniu PIT wraz z załącznikiem PIT/O

Warto pomagać i oszczędzać

Darowizna na cele kultu religijnego to nie tylko sposób na wspieranie duchowej wspólnoty, ale też legalna możliwość obniżenia podatku. Warto więc pamiętać o tej uldze przy corocznym rozliczeniu PIT – to prosty sposób, by wspierać ważne cele i jednocześnie zadbać o własne finanse.

Podstawa prawna Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów