REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Firma zamknięta, obowiązki zostają – jak prawidłowo rozliczyć VAT na koniec

Firma zamknięta, obowiązki zostają – jak prawidłowo rozliczyć VAT na koniec

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 listopada 2026, 09:26
Firma zamknięta, obowiązki zostają – jak prawidłowo rozliczyć VAT na koniec
Firma zamknięta, obowiązki zostają – jak prawidłowo rozliczyć VAT na koniec
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podatnicy, którzy zdecydują się na likwidację działalności gospodarczej, muszą złożyć deklarację VAT za ostatni okres jej prowadzenia oraz zgłoszenie VAT-Z. Niektórzy z nich muszą również sporządzić spis z natury. Przedstawiamy krok po kroku, jak należy wykonać te czynności.

rozwiń >

Krok 1. Sprawdź, czy musisz sporządzić spis z natury

Obowiązek sporządzenia spisu z natury wynika z art. 14 ustawy o VAT. Nie dotyczy jednak wszystkich podatników likwidujących działalność. Spis wykonujemy na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania działalności.

REKLAMA

REKLAMA

Tabela 1. Wykaz podmiotów zobowiązanych i niezobowiązanych do sporządzenia spisu z natury

Lp.

Podmioty zobowiązane do przeprowadzenia spisu

Podmioty nieprzeprowadzające spisu

1

2

3

1.

wspólnicy rozwiązywanej spółki cywilnej

spółka z o.o.

2.

wspólnicy rozwiązywanej spółki handlowej niemającej osobowości prawnej (tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej)

spółka akcyjna

3.

osoby fizyczne, które zaprzestały wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT

prosta spółka akcyjna

4.

właściciele przedsiębiorstwa w spadku, gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu

fundacja

5.

właściciele przedsiębiorstwa w spadku, gdy wygaśnie zarząd sukcesyjny albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia do urzędu skarbowego o kontynuowaniu działalności.

stowarzyszenie

6.

-

spadkobiercy przedsiębiorcy, chyba że wygaśnie powołany zarząd sukcesyjny albo uprawnienie do powołania zarządu sukcesyjnego

Ważne

Nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury, jeżeli spis ten miałby wartość zerową. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy na dzień rozwiązania spółki albo zaprzestania działalności podatnicy nie posiadają żadnych towarów (np. ze względu na ich sprzedaż) albo posiadają tylko takie towary, w stosunku do których nie przysługiwało im prawo do odliczenia VAT.

Krok 2. Sporządź spis z natury

Gdy mamy obowiązek sporządzenia spisu, należy nim objąć towary, w stosunku do których, w związku z ich nabyciem, wytworzeniem, wydobyciem lub zaimportowaniem:

  • przysługiwało nam (choćby częściowe) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • nie przysługiwało nam prawo do odliczenia, ale po jakimś czasie, na skutek zmiany przeznaczenia, odliczyliśmy całość lub część VAT naliczonego.

Dotyczy to następujących towarów:

  • środków trwałych (w tym również tych, dla których upłynął okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT),
  • towarów handlowych,
  • materiałów,
  • wyposażenia.

Do spisu z natury należy wpisać towary, wyceniając je według ceny nabycia, a gdy nie ma ceny nabycia – według kosztu wytworzenia, określonych w momencie sporządzania spisu (a więc wartość rynkowa towarów obejmowanych spisem).

REKLAMA

Krok 3. Złóż informację o sporządzonym spisie i rozlicz spis w JPK_V7

Podatnicy muszą złożyć informację o sporządzonym spisie i rozliczyć VAT od niego w JPK_V7 składanym za okres, kiedy została zakończona działalność. VAT należny trzeba wpisać w poz. K_33 części ewidencyjnej i w poz. P_33 części deklaracyjnej JPK_V7.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatnicy mają obowiązek złożenia informacji o dokonanym spisie z natury nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej w ramach JPK_V7 składanego za okres obejmujący dzień:

  • rozwiązania spółki,
  • zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,
  • wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

Informacja o spisie powinna stanowić odrębny dokument. Może być złożona w formie elektronicznej albo pisemnej. Nie trzeba załączać całego spisu.

informacja

informacja

INFORLEX

Gdy na dzień zakończenia działalności nie mamy towarów, które powinny zostać objęte spisem, nie musimy informować US, że wartość spisu wyniosła 0. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką informację złożyć.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Informacja o braku obowiązku sporządzenia spisu

informacja

informacja

INFORLEX

Od 1 stycznia 2027 r. nie trzeba będzie urząd informować o sporządzeniu spisu. Trzeba będzie wykazać tylko kwotę spisu w deklaracji JPK_VAT.

Krok 4. Sprawdź, czy możesz odzyskać nieodliczony VAT

W tej samej deklaracji składanej w ramach JPK_V7, w której rozliczamy spis z natury, możemy odzyskać nieodliczony VAT. Podatnicy, którzy odliczyli VAT od zakupu towarów według proporcji lub odliczają VAT w związku ze zmianą przeznaczenia, a nie minął okres korekty, mogą odzyskać część nieodliczonego VAT (art. 91 ust. 4 ustawy o VAT).

Tabela 2. Okres korekty dla towarów i usług wykorzystywanych w działalności

Lp.

Rodzaj towarów

Okres korekty

1.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł

Podatnik dokonuje korekty w ciągu 5 kolejnych lat, licząc od roku, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania.

Roczna korekta dotyczy 1/5 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

2.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, lub niepodlegające amortyzacji oraz wyposażenie

Podatnik dokonuje korekty, jeśli nie minął rok, w którym towary lub usługi wydano do użytkowania (jeśli przy ich nabyciu ustalono VAT do odliczenia na podstawie proporcji).

3.

Nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeśli ich wartość początkowa przekracza 15 000 zł

Podatnik dokonuje korekty w ciągu 10 kolejnych lat, licząc od roku, w którym te nieruchomości i prawa zostały oddane do użytkowania.

Roczna korekta dotyczy 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Warunkiem zastosowania korekty jest wykazanie tych towarów w spisie z natury i opodatkowanie. W takiej sytuacji uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Podatek podlegający korekcie liczymy według wzoru:

(Pn – Pp) x L/5(10), gdzie:

Pn – oznacza podatek naliczony z faktury,

Pp – oznacza podatek odliczony, ustalony według proporcji,

L – oznacza liczbę lat, jaka pozostała do końca okresu korekty.

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej w ramach JPK_V7 za okres rozliczeniowy, w którym rozliczany jest spis z natury. Kwotę korekty wykazujemy w:

  • poz. K_44 (część ewidencyjna) i poz. P_44 (część deklaracyjna) JPK_V7 – w przypadku środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • poz. K_45 (część ewidencyjna) i P_45 (część deklaracyjna) JPK_V7 – w przypadku pozostałych towarów.

Krok 5. Ustal, czy odzyskasz VAT od samochodu

Podatnicy, którzy odliczyli tylko 50% VAT od zakupu samochodu, nie mogą odzyskać części nieodliczonego VAT, nawet gdy nie minął okres korekty. Prawo do odzyskania VAT przysługuje tylko w przypadku sprzedaży samochodu.

Krok 6. Ustal, czy przysługuje Ci zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Gdy w wyniku ostatecznego rozliczenia wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, wykazujemy ją do zwrotu w ostatniej deklaracji. Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym powinien zostać dokonany w terminie 60 dni od dnia złożenia ostatniej deklaracji w ramach JPK_V7, chyba że zostanie wydłużony.

1. Zwrot dla osoby fizycznej, która zlikwidowała działalność

W przypadku osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zwrot nadwyżki tego podatku jest dokonywany na rachunek firmowy tej osoby. Jeżeli taki rachunek został przez nią zlikwidowany, zwrot powinien zostać dokonany na osobisty rachunek płatniczy tej osoby wskazany w zgłoszeniu ZAP-3.

2. Zwrot dla byłych wspólników zlikwidowanych spółek

W szczególny sposób kwestia zwrotu nadwyżki VAT jest regulowana w odniesieniu do byłych wspólników rozwiązanych spółek. Oprócz deklaracji składanej w ramach JPK_V7 należy złożyć:

  1. umowę spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki,
  2. wykaz rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Złożenie ww. dokumentów musi nastąpić nie później niż w dniu składania deklaracji w ramach JPK_V7 (art. 14 ust. 9b ustawy o VAT).

Zwrot nadwyżki VAT jest wypłacany poszczególnym wspólnikom na wskazane dla tych wspólników rachunki bankowe proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku określonego w umowie rozwiązanej spółki. Jeżeli ze złożonej umowy nie wynika wysokość udziału w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Skutkuje to tym, że kwota zwrotu wypłacana jest poszczególnym wspólnikom w równych częściach (art. 14 ust. 9c ustawy o VAT).

Kwota zwrotu VAT jest przekazywana do depozytu urzędu skarbowego, gdy:

  • zabraknie jednego lub obu z ww. wymaganych dokumentów,
  • złożono wymagane dokumenty, ale w wykazie nie podano rachunków wszystkich byłych wspólników; wtedy do depozytu składana jest kwota zwrotu VAT w części przypadającej byłemu wspólnikowi, którego rachunku nie podano (art. 14 ust. 9e ustawy o VAT).

Jeżeli zasadność zwrotu nadwyżki VAT wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty zwrotu następuje po zakończeniu weryfikacji (art. 14 ust. 9f ustawy o VAT).

W przypadku gdy przed upływem terminu zwrotu nadwyżki VAT:

  • złożono wymagane dokumenty,
  • a naczelnik urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu i przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu

urząd skarbowy wypłaca byłym wspólnikom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (50% stawki odsetek od zaległości podatkowych).

Jeżeli wymagane dokumenty złożono na 14 dni przed upływem terminu zwrotu nadwyżki VAT lub później, odsetki są naliczane od 15 dnia po dniu złożenia tych dokumentów. Odsetek nie nalicza się od kwoty zwrotu nadwyżki VAT w części przypadającej byłemu wspólnikowi, którego rachunku nie podano (art. 14 ust. 9g ustawy o VAT).

3. Zwrot dla likwidowanego przedsiębiorstwa w spadku

Osobom będącym właścicielami przedsiębiorstwa w spadku zwrotu nadwyżki VAT dokonuje się na podstawie deklaracji złożonej w ramach JPK_V7 oraz:

  1. dokumentów potwierdzających ich udział w przedsiębiorstwie w spadku,
  2. wykazu rachunków bankowych tych osób w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku,

złożonych nie później niż w dniu składania tej deklaracji (art. 14 ust. 9ca ustawy o VAT).

Zwrot nadwyżki VAT jest wypłacany na wskazane dla tych osób rachunki bankowe w proporcjach wynikających z prawa do udziału w przedsiębiorstwie w spadku. Jeżeli ze złożonych dokumentów nie wynikają te udziały, przyjmuje się, że prawa do udziału są równe (art. 14 ust. 9cb ustawy o VAT).

Kwota zwrotu VAT jest przekazywana do depozytu urzędu skarbowego, gdy:

  • zabraknie jednego lub obu z ww. wymaganych dokumentów,
  • złożono wymagane dokumenty, ale w wykazie nie podano rachunków wszystkich osób będących właścicielami przedsiębiorstwa w spadku; wtedy do depozytu składana jest kwota zwrotu VAT w części przypadającej osobie, której rachunku nie podano (art. 14 ust. 9e ustawy o VAT).

Krok 7. Złóż zgłoszenie VAT-Z

Podatnicy, którzy likwidują działalność gospodarczą, muszą poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Takie zgłoszenie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT (art. 96 ust. 6 ustawy o VAT). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu VAT-Z. Obowiązuje wersja 6 tego formularza.

Złożenie formularza VAT-Z oznacza utratę statusu podatnika VAT i powoduje wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT. Wykreślenie z rejestru podatników VAT oznacza brak prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów, ponieważ przysługuje ono tylko tym podatnikom, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (art. 88 ust. 4 ustawy o VAT). Dlatego w praktyce zgłoszenie to powinno zostać złożone po zakończeniu wszystkich czynności, w których przedsiębiorca występuje jako „podatnik VAT czynny”. Złożenie formularza VAT-Z powinno nastąpić po dokonaniu odliczenia podatku naliczonego od ostatnich zakupów oraz wyprzedaży majątku pochodzącego z likwidowanej działalności.

Od 2027 r. obowiązek złożenia VAT-Z nie będzie dotyczył podatnika wpisanego do:

  1. CEiDG, który złoży wniosek o wykreślenie z tej ewidencji na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2026 r. poz. 30, 507 i 734), pod warunkiem że podatnik ten nie prowadzi innej działalności opodatkowanej;
  2. KRS, który złożył wniosek o wykreślenie z tego rejestru i dla którego wpis o wykreśleniu z rejestru został przekazany do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników na podstawie art. 20 ust. 1c pkt 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 869, z późn. zm.)

gdyż złożenie wniosku o wykreślenie będzie stanowiło dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT(art.96 ust. 6a i 6b ustawy o VAT w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2027 r.).

Podstawa prawna

art. 14, art. 91, art. 96 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1263; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 1446)

Artykuł pochodzi z Biuletynu VAT. Wszystkie artykułu dostępne po zalogowaniu do bazy wiedzy INFORLEX.

Powiązane
Odszkodowanie zamiast pomocy z ARiMR. Czy rolnik zapłaci podatek? Skarbówka odpowiada
Odszkodowanie zamiast pomocy z ARiMR. Czy rolnik zapłaci podatek? Skarbówka odpowiada
Zlecenie z własnym pracownikiem. Płatnicy wciąż nieprawidłowo stosują złożone wnioski i oświadczenia podatkowe
Zlecenie z własnym pracownikiem. Płatnicy wciąż nieprawidłowo stosują złożone wnioski i oświadczenia podatkowe
Czy „automatyczne zaczytanie” faktury ustrukturyzowanej do ksiąg może być czynem zabronionym? Problem z fakturami „zerującymi”
Czy „automatyczne zaczytanie” faktury ustrukturyzowanej do ksiąg może być czynem zabronionym? Problem z fakturami „zerującymi”
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Działalność nierejestrowana 2027 – ile możesz zarobić bez zakładania firmy?
11 lis 2026

Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby fizyczne będą mogły osiągnąć w ciągu kwartału przychód do 11 137,50 zł bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Przekroczenie ustawowego limitu będzie skutkowało uznaniem wykonywanej aktywności za działalność gospodarczą i koniecznością dokonania wpisu do CEIDG w terminie 7 dni.
Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania. W jakim wypadku od 2027 r. straci zwolnienie z CIT?
11 lis 2026

Jeżeli prezydent podpisze nowelizację, od 2027 r. sam najem mieszkań nie odbierze fundacji rodzinnej zwolnienia z CIT. Liczyć się będzie, komu fundacja wynajmuje lokal i czy po drodze stoi operator.
Firma zamknięta, obowiązki zostają – jak prawidłowo rozliczyć VAT na koniec
11 lis 2026

Podatnicy, którzy zdecydują się na likwidację działalności gospodarczej, muszą złożyć deklarację VAT za ostatni okres jej prowadzenia oraz zgłoszenie VAT-Z. Niektórzy z nich muszą również sporządzić spis z natury. Przedstawiamy krok po kroku, jak należy wykonać te czynności.
Odszkodowanie zamiast pomocy z ARiMR. Czy rolnik zapłaci podatek? Skarbówka odpowiada
11 lis 2026

Spółka uprawiająca zboża i rośliny oleiste nie dostała z ARiMR pomocy za straty wywołane napływem płodów rolnych z Ukrainy, choć sąd uznał odmowę za wadliwą. Agencja chce teraz wypłacić tę samą kwotę jako odszkodowanie z ugody. Dyrektor KIS uznał, że odszkodowanie pełni tę samą funkcję co pomoc i tak jak ona jest przychodem z działalności rolniczej, do którego nie stosuje się ustawy o CIT.

REKLAMA

Zlecenie z własnym pracownikiem. Płatnicy wciąż nieprawidłowo stosują złożone wnioski i oświadczenia podatkowe
11 lis 2026

Pracodawcy często decydują się na podjęcie ze swoimi pracownikami dodatkowej współpracy, np. na podstawie umów cywilnoprawnych. I choć takie postępowanie jest w pełni dopuszczalne, to jednak w praktyce może rodzić pewne trudności, np. związane ze stosowaniem wniosków i oświadczeń podatkowych.
Czy „automatyczne zaczytanie” faktury ustrukturyzowanej do ksiąg może być czynem zabronionym? Problem z fakturami „zerującymi”
10 lis 2026

Ponoć największą zaletą KSeF-u jest „automatyczne zaczytywanie” do ksiąg, w tym zwłaszcza ewidencji zakupu, otrzymywanych wirtualnie faktur ustrukturyzowanych: nie musimy tego robić – wyręcza nas oprogramowanie. Biorąc jednak pod uwagę, że możemy na co dzień otrzymywać w ten sposób faktury fałszywe albo zwyczajnie błędne, względnie wystawione po raz drugi (lub trzeci, również czwarty i piąty), rodzi się pytanie o skutki prawne owego „zaczytywania”.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – aktualizacja, publikacja i zasady Pzp
10 lis 2026

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych to jeden z podstawowych dokumentów organizujących zakupy w sektorze publicznym. Dla wielu jednostek to nie tylko formalność, ale realne narzędzie planowania, które wpływa na przejrzystość działań, komunikację z rynkiem i zgodność z Prawem zamówień publicznych. Jeśli chcesz wiedzieć, kto musi sporządzić plan postępowań, co powinien on zawierać, gdzie należy go opublikować i kiedy konieczna jest aktualizacja planu postępowań, poniżej znajdziesz praktyczne i uporządkowane wyjaśnienie najważniejszych zasad.
Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium – okres związania ofertą w zamówieniach publicznych
10 lis 2026

Przedłużenie terminu związania ofertą, wadium oraz okres związania ofertą to jedne z najważniejszych kwestii praktycznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. To właśnie na styku tych trzech elementów najczęściej pojawiają się błędy skutkujące odrzuceniem oferty albo utratą realnej szansy na uzyskanie zamówienia. W aktualnych przepisach wykonawca musi bardzo uważnie pilnować nie tylko samego terminu związania ofertą, lecz także tego, czy wadium obejmuje cały wymagany okres i czy zostało skutecznie przedłużone.

REKLAMA

90% firm nigdy nie zmieniło dostawcy energii elektrycznej. 4 punkty, które warto sprawdzić w umowie
10 lis 2026

Z szacunków opartych na danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że co najmniej 9 na 10 odbiorców biznesowych w Polsce nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. Tymczasem zbliżający się koniec roku to dobry moment, aby sprawdzić warunki firmowych kontraktów na kolejny okres. Szczególnej uwagi wymagają data zakończenia umowy, termin jej wypowiedzenia i zasady automatycznego przedłużenia. Przeoczenie tych zapisów może ograniczyć przedsiębiorcy możliwość wyboru innej oferty w dogodnym terminie.
Kawa z INFORLEX: JPK CIT i nowe obowiązki raportowania. Jak zmieni się praca księgowych i biur rachunkowych w 2027 roku?
09 lis 2026

Nowe obowiązki związane z JPK CIT, postępująca automatyzacja księgowości i coraz większa rola technologii zmieniają sposób pracy księgowych oraz biur rachunkowych. Jak przygotować się do nowych wymagań, usprawnić codzienne procesy i wykorzystać cyfryzację do rozwoju usług księgowych? O tym będzie mowa 19 listopada 2026 r. o godz. 9:00 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX. JPK CIT – nowe obowiązki dla księgowych i biur rachunkowych.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA