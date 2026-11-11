Firma zamknięta, obowiązki zostają – jak prawidłowo rozliczyć VAT na koniec

Podatnicy, którzy zdecydują się na likwidację działalności gospodarczej, muszą złożyć deklarację VAT za ostatni okres jej prowadzenia oraz zgłoszenie VAT-Z. Niektórzy z nich muszą również sporządzić spis z natury. Przedstawiamy krok po kroku, jak należy wykonać te czynności.

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Krok 1. Sprawdź, czy musisz sporządzić spis z natury

Obowiązek sporządzenia spisu z natury wynika z art. 14 ustawy o VAT. Nie dotyczy jednak wszystkich podatników likwidujących działalność. Spis wykonujemy na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania działalności.

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Tabela 1. Wykaz podmiotów zobowiązanych i niezobowiązanych do sporządzenia spisu z natury

Lp. Podmioty zobowiązane do przeprowadzenia spisu Podmioty nieprzeprowadzające spisu 1 2 3 1. wspólnicy rozwiązywanej spółki cywilnej spółka z o.o. 2. wspólnicy rozwiązywanej spółki handlowej niemającej osobowości prawnej (tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej) spółka akcyjna 3. osoby fizyczne, które zaprzestały wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT prosta spółka akcyjna 4. właściciele przedsiębiorstwa w spadku, gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu fundacja 5. właściciele przedsiębiorstwa w spadku, gdy wygaśnie zarząd sukcesyjny albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia do urzędu skarbowego o kontynuowaniu działalności. stowarzyszenie 6. - spadkobiercy przedsiębiorcy, chyba że wygaśnie powołany zarząd sukcesyjny albo uprawnienie do powołania zarządu sukcesyjnego

Ważne Nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury, jeżeli spis ten miałby wartość zerową. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy na dzień rozwiązania spółki albo zaprzestania działalności podatnicy nie posiadają żadnych towarów (np. ze względu na ich sprzedaż) albo posiadają tylko takie towary, w stosunku do których nie przysługiwało im prawo do odliczenia VAT.

Krok 2. Sporządź spis z natury

Gdy mamy obowiązek sporządzenia spisu, należy nim objąć towary, w stosunku do których, w związku z ich nabyciem, wytworzeniem, wydobyciem lub zaimportowaniem:

przysługiwało nam (choćby częściowe) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

nie przysługiwało nam prawo do odliczenia, ale po jakimś czasie, na skutek zmiany przeznaczenia, odliczyliśmy całość lub część VAT naliczonego.

Dotyczy to następujących towarów:

środków trwałych (w tym również tych, dla których upłynął okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT),

towarów handlowych,

materiałów,

wyposażenia.

Do spisu z natury należy wpisać towary, wyceniając je według ceny nabycia, a gdy nie ma ceny nabycia – według kosztu wytworzenia, określonych w momencie sporządzania spisu (a więc wartość rynkowa towarów obejmowanych spisem).

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Krok 3. Złóż informację o sporządzonym spisie i rozlicz spis w JPK_V7

Podatnicy muszą złożyć informację o sporządzonym spisie i rozliczyć VAT od niego w JPK_V7 składanym za okres, kiedy została zakończona działalność. VAT należny trzeba wpisać w poz. K_33 części ewidencyjnej i w poz. P_33 części deklaracyjnej JPK_V7.

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Podatnicy mają obowiązek złożenia informacji o dokonanym spisie z natury nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej w ramach JPK_V7 składanego za okres obejmujący dzień:

rozwiązania spółki,

zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,

wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

Informacja o spisie powinna stanowić odrębny dokument. Może być złożona w formie elektronicznej albo pisemnej. Nie trzeba załączać całego spisu.

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Gdy na dzień zakończenia działalności nie mamy towarów, które powinny zostać objęte spisem, nie musimy informować US, że wartość spisu wyniosła 0. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką informację złożyć.

Informacja o braku obowiązku sporządzenia spisu

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Od 1 stycznia 2027 r. nie trzeba będzie urząd informować o sporządzeniu spisu. Trzeba będzie wykazać tylko kwotę spisu w deklaracji JPK_VAT.

Krok 4. Sprawdź, czy możesz odzyskać nieodliczony VAT

W tej samej deklaracji składanej w ramach JPK_V7, w której rozliczamy spis z natury, możemy odzyskać nieodliczony VAT. Podatnicy, którzy odliczyli VAT od zakupu towarów według proporcji lub odliczają VAT w związku ze zmianą przeznaczenia, a nie minął okres korekty, mogą odzyskać część nieodliczonego VAT (art. 91 ust. 4 ustawy o VAT).

Tabela 2. Okres korekty dla towarów i usług wykorzystywanych w działalności

Lp. Rodzaj towarów Okres korekty 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł Podatnik dokonuje korekty w ciągu 5 kolejnych lat, licząc od roku, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta dotyczy 1/5 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, lub niepodlegające amortyzacji oraz wyposażenie Podatnik dokonuje korekty, jeśli nie minął rok, w którym towary lub usługi wydano do użytkowania (jeśli przy ich nabyciu ustalono VAT do odliczenia na podstawie proporcji). 3. Nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeśli ich wartość początkowa przekracza 15 000 zł Podatnik dokonuje korekty w ciągu 10 kolejnych lat, licząc od roku, w którym te nieruchomości i prawa zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta dotyczy 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Warunkiem zastosowania korekty jest wykazanie tych towarów w spisie z natury i opodatkowanie. W takiej sytuacji uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Podatek podlegający korekcie liczymy według wzoru:

(Pn – Pp) x L/5(10), gdzie:

Pn – oznacza podatek naliczony z faktury,

Pp – oznacza podatek odliczony, ustalony według proporcji,

L – oznacza liczbę lat, jaka pozostała do końca okresu korekty.

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej w ramach JPK_V7 za okres rozliczeniowy, w którym rozliczany jest spis z natury. Kwotę korekty wykazujemy w:

poz. K_44 (część ewidencyjna) i poz. P_44 (część deklaracyjna) JPK_V7 – w przypadku środków trwałych podlegających amortyzacji,

poz. K_45 (część ewidencyjna) i P_45 (część deklaracyjna) JPK_V7 – w przypadku pozostałych towarów.

Krok 5. Ustal, czy odzyskasz VAT od samochodu

Podatnicy, którzy odliczyli tylko 50% VAT od zakupu samochodu, nie mogą odzyskać części nieodliczonego VAT, nawet gdy nie minął okres korekty. Prawo do odzyskania VAT przysługuje tylko w przypadku sprzedaży samochodu.

Krok 6. Ustal, czy przysługuje Ci zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Gdy w wyniku ostatecznego rozliczenia wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, wykazujemy ją do zwrotu w ostatniej deklaracji. Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym powinien zostać dokonany w terminie 60 dni od dnia złożenia ostatniej deklaracji w ramach JPK_V7, chyba że zostanie wydłużony.

1. Zwrot dla osoby fizycznej, która zlikwidowała działalność

W przypadku osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zwrot nadwyżki tego podatku jest dokonywany na rachunek firmowy tej osoby. Jeżeli taki rachunek został przez nią zlikwidowany, zwrot powinien zostać dokonany na osobisty rachunek płatniczy tej osoby wskazany w zgłoszeniu ZAP-3.

2. Zwrot dla byłych wspólników zlikwidowanych spółek

W szczególny sposób kwestia zwrotu nadwyżki VAT jest regulowana w odniesieniu do byłych wspólników rozwiązanych spółek. Oprócz deklaracji składanej w ramach JPK_V7 należy złożyć:

umowę spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki, wykaz rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Złożenie ww. dokumentów musi nastąpić nie później niż w dniu składania deklaracji w ramach JPK_V7 (art. 14 ust. 9b ustawy o VAT).

Zwrot nadwyżki VAT jest wypłacany poszczególnym wspólnikom na wskazane dla tych wspólników rachunki bankowe proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku określonego w umowie rozwiązanej spółki. Jeżeli ze złożonej umowy nie wynika wysokość udziału w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Skutkuje to tym, że kwota zwrotu wypłacana jest poszczególnym wspólnikom w równych częściach (art. 14 ust. 9c ustawy o VAT).

Kwota zwrotu VAT jest przekazywana do depozytu urzędu skarbowego, gdy:

zabraknie jednego lub obu z ww. wymaganych dokumentów,

złożono wymagane dokumenty, ale w wykazie nie podano rachunków wszystkich byłych wspólników; wtedy do depozytu składana jest kwota zwrotu VAT w części przypadającej byłemu wspólnikowi, którego rachunku nie podano (art. 14 ust. 9e ustawy o VAT).

Jeżeli zasadność zwrotu nadwyżki VAT wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty zwrotu następuje po zakończeniu weryfikacji (art. 14 ust. 9f ustawy o VAT).

W przypadku gdy przed upływem terminu zwrotu nadwyżki VAT:

złożono wymagane dokumenty,

a naczelnik urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu i przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu

– urząd skarbowy wypłaca byłym wspólnikom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (50% stawki odsetek od zaległości podatkowych).

Jeżeli wymagane dokumenty złożono na 14 dni przed upływem terminu zwrotu nadwyżki VAT lub później, odsetki są naliczane od 15 dnia po dniu złożenia tych dokumentów. Odsetek nie nalicza się od kwoty zwrotu nadwyżki VAT w części przypadającej byłemu wspólnikowi, którego rachunku nie podano (art. 14 ust. 9g ustawy o VAT).

3. Zwrot dla likwidowanego przedsiębiorstwa w spadku

Osobom będącym właścicielami przedsiębiorstwa w spadku zwrotu nadwyżki VAT dokonuje się na podstawie deklaracji złożonej w ramach JPK_V7 oraz:

dokumentów potwierdzających ich udział w przedsiębiorstwie w spadku, wykazu rachunków bankowych tych osób w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku,

złożonych nie później niż w dniu składania tej deklaracji (art. 14 ust. 9ca ustawy o VAT).

Zwrot nadwyżki VAT jest wypłacany na wskazane dla tych osób rachunki bankowe w proporcjach wynikających z prawa do udziału w przedsiębiorstwie w spadku. Jeżeli ze złożonych dokumentów nie wynikają te udziały, przyjmuje się, że prawa do udziału są równe (art. 14 ust. 9cb ustawy o VAT).

Kwota zwrotu VAT jest przekazywana do depozytu urzędu skarbowego, gdy:

zabraknie jednego lub obu z ww. wymaganych dokumentów,

złożono wymagane dokumenty, ale w wykazie nie podano rachunków wszystkich osób będących właścicielami przedsiębiorstwa w spadku; wtedy do depozytu składana jest kwota zwrotu VAT w części przypadającej osobie, której rachunku nie podano (art. 14 ust. 9e ustawy o VAT).

Krok 7. Złóż zgłoszenie VAT-Z

Podatnicy, którzy likwidują działalność gospodarczą, muszą poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Takie zgłoszenie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT (art. 96 ust. 6 ustawy o VAT). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu VAT-Z. Obowiązuje wersja 6 tego formularza.

Złożenie formularza VAT-Z oznacza utratę statusu podatnika VAT i powoduje wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT. Wykreślenie z rejestru podatników VAT oznacza brak prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów, ponieważ przysługuje ono tylko tym podatnikom, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (art. 88 ust. 4 ustawy o VAT). Dlatego w praktyce zgłoszenie to powinno zostać złożone po zakończeniu wszystkich czynności, w których przedsiębiorca występuje jako „podatnik VAT czynny”. Złożenie formularza VAT-Z powinno nastąpić po dokonaniu odliczenia podatku naliczonego od ostatnich zakupów oraz wyprzedaży majątku pochodzącego z likwidowanej działalności.

Od 2027 r. obowiązek złożenia VAT-Z nie będzie dotyczył podatnika wpisanego do:

CEiDG, który złoży wniosek o wykreślenie z tej ewidencji na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2026 r. poz. 30, 507 i 734), pod warunkiem że podatnik ten nie prowadzi innej działalności opodatkowanej; KRS, który złożył wniosek o wykreślenie z tego rejestru i dla którego wpis o wykreśleniu z rejestru został przekazany do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników na podstawie art. 20 ust. 1c pkt 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 869, z późn. zm.)

gdyż złożenie wniosku o wykreślenie będzie stanowiło dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT(art.96 ust. 6a i 6b ustawy o VAT w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2027 r.).

Podstawa prawna art. 14, art. 91, art. 96 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1263; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 1446)

Artykuł pochodzi z Biuletynu VAT. Wszystkie artykułu dostępne po zalogowaniu do bazy wiedzy INFORLEX.