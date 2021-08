E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

E-fakturowanie coraz bliżej

Krajowy System eFaktur ma funkcjonować w Polsce od 1 października 2021 roku, natomiast przewiduje się, że od 2023 roku e-faktury staną się obowiązkowe. Przepisy wzorowane są przede wszystkim na przykładzie Włoch. Usługa została tam udostępniona już w 2017 roku, a po okresie przejściowym zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. W Polsce także przewidywane jest wprowadzenie obligatoryjnego stosowania e-faktury po okresie przejściowym. Na początku przedsiębiorcy mają korzystać z niej dobrowolnie. Będzie ona jedną z możliwych metod dokumentowania sprzedaży (obok faktur papierowych i elektronicznych). KSeF będzie oparty o dane przekazywane przez przedsiębiorców w nowej strukturze plików JPK_V7 z deklaracją. W skrócie można powiedzieć, że Krajowy System eFaktur ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego i przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym. Jest to kolejny krok po wprowadzeniu JPK, split payment i białej listy podatników VAT.

Jak będzie działać Krajowy System eFaktur?

Krajowy System eFaktur ma skupiać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Według założeń będą one przekazywane za pośrednictwem konta – przez ministerialną platformę. Każdy podatnik będzie posiadać osobiste konto do celów podatkowych. Jego obsługa ma być możliwa z poziomu komputera i każdego urządzenia mobilnego. Dostęp do konta pozwoli na podgląd wystawionych e-faktur, a także tych otrzymanych od kontrahentów, którzy przekazali je przez platformę.

Omawiana nowelizacja ustawy o VAT wprowadza również regulacje dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur. System ten dostępny będzie poprzez stronę internetową, a dostęp do niego będzie możliwy po uwierzytelnieniu się przez osobę upoważnioną do korzystania z niego. Uwierzytelnienie będzie następowało za pomocą podpisu elektronicznego bądź ePUAP.

Jednocześnie podatnicy będą mieli obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawnionych do dostępu do systemu w celu wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Wyjątek stanowić będzie osoba prowadząca jednoosobową działalność, gdzie ustawodawca domyślnie uznał, że do wystawiania faktur będzie uprawniony właściciel firmy. Oczywiście w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przepisy umożliwiają również upoważnienie innej osoby do wystawiania faktur.

Naczelnik urzędu skarbowego będzie również informowany o podmiotach uprawnionych do dostępu do systemu jedynie w celu pobierania z niego faktur ustrukturyzowanych. Przepisy umożliwiają bowiem podatnikowi nadanie pracownikowi lub innemu podmiotowi uprawnień jedynie do dostępu do faktur ustrukturyzowanych, np. dla księgowej w celu ich pobrania i rozliczenia, ale już bez możliwości wystawiania.

E-faktury będą otrzymywane i wystawiane za pomocą Krajowego Systemu e-faktur (KSeF). Będzie mógł je wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Dostęp do Krajowego Systemu e-faktur przedsiębiorcy zyskają dzięki specjalnemu kontu, które będzie opracowywane w ramach e-Urzędu Skarbowego. Obsługa konta ma być możliwa z komputera i każdego urządzenia mobilnego.

Dobrowolnie czy obowiązkowo?

Początkowo polscy przedsiębiorcy będą korzystać z niego dobrowolnie. E-faktury będą funkcjonować obok faktur papierowych i dostępnych już w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Korzystanie z e-faktury stanie się obowiązkowe dopiero po okresie przejściowym w 2023 roku.

Benefity dla podatników

Wdrożenie e-faktur ułatwi rozliczanie obrotu między przedsiębiorcami, usprawni kontrolę i przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a więc uszczelni lukę w VAT. Urząd Skarbowy będzie miał możliwość porównania faktur wystawionych przez przedsiębiorcę z fakturami wykazanymi w pliku JPK_ V7. Korzystanie z systemu przyniesie wiele korzyści w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ faktura nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy też zaginięciu - pozostanie na stałe w bazie danych Ministerstwa Finansów.

Kolejnym atutem jest wygoda i przyspieszenie obrotu. E-faktury będą wydawane według jednego wzorca, co zapewni łatwość korzystania z systemu. Na koncie przedsiębiorcy będą widoczne wszystkie faktury. Podatnik będzie miał każdorazowo możliwość wglądu w ich treść. Dzięki systemowi będziemy mieli pewność, że faktura dotarła do kontrahenta, ponieważ KSeF pozwoli na sprawdzenie czy nabywca pobrał fakturę, a kupującym da możliwość sprawdzenia czy rachunek umieszczony na fakturze znajduje się na białej liście podatników VAT. Dodatkowo podatnicy korzystający z e-faktury otrzymają zwrot VAT o 20 dni szybciej, gdyż termin zwrotu skróci się z 60 na 40 dni. Będą też zwolnieni z obowiązku samodzielnego archiwizowania faktur elektronicznych.

Kolejna zachęta dotyczy faktur korygujących “in minus”. Nie trzeba będzie stosować ogólnych zasad korygowania podstawy opodatkowania, o których mowa w ust. 19A ustawy o VAT, co oznacza, iż nie będzie już konieczny warunek posiada dokumentacji, która potwierdzałaby uzgodnienie korekty pomiędzy sprzedającym a nabywcą.

Mariola Biela, Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych

Przepisy wdrażające Krajowy System e-Faktur znajdują się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw