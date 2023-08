Kto ponosi odpowiedzialność za fakturę wprowadzoną do KSeF – biuro rachunkowe (księgowa), czy klient?

Kto odpowiada za wystawienie faktury? Osoba która podała dane do faktury, czy osoba, która faktycznie (technicznie) wystawiła ją w systemie? Przepisy posługują się pojęciem „osoby wystawiającej fakturę”. Zdaniem eksperta osoba faktycznie wystawiająca fakturę w KSeF będzie odpowiedzialna za jej wystawienie.

Kto ponosi odpowiedzialność za fakturę wprowadzoną do KSeF?

Porada wideo pochodzi z Platformy INFORAKADEMIA

Warto też dodać, że – jak informuje Ministerstwo Finansów:



1) Z KSeF korzystać mogą zarówno osoby fizyczne jak i podmioty inne niż osoby fizyczne. Aby korzystać z KSeF niezbędne jest uwierzytelnienie się podatnika w systemie. Podmiot niebędący osobą fizyczną może uwierzytelnić się w systemie pieczęcią kwalifikowaną. W innym przypadku konieczne jest złożenie np. przez spółkę zawiadomienia ZAW-FA, w którym podmiot wyznaczy określoną osobę fizyczną do korzystania z KSeF (w tym do nadawania uprawnień, odbierania uprawnień, wystawiania faktur w imieniu podmiotu oraz dostępu do faktur).



2) W KSeF przewidziana jest możliwość aby podatnik wskazał podmiot uprawniony do wystawiania faktur np. biuro rachunkowe. W takim przypadku faktury podatnika mogą wystawiać osoby fizyczne uprawnione do wystawiania faktur w imieniu tego podmiotu, czyli pracownicy tego biura.



3) W ramach KSeF podatnik ma wybór czy chce sam bezpośrednio nadawać uprawnienia konkretnym osobom fizycznym, także spoza własnej organizacji, czy wskazać podmiot uprawniony do wystawiania i/lub otrzymywania faktur i umożliwiać pośrednie przekazywanie uprawnień.