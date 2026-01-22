REKLAMA

Korekta faktury w KSeF wystawionej z błędnym NIP nabywcy. Jak to zrobić prawidłowo

Korekta faktury w KSeF wystawionej z błędnym NIP nabywcy. Jak to zrobić prawidłowo

22 stycznia 2026, 11:57
Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
Korekta faktury ustrukturyzowanej w KSeF wystawionej z błędnym NIP nabywcy. Jak to zrobić prawidłowo
Korekta faktury ustrukturyzowanej w KSeF wystawionej z błędnym NIP nabywcy. Jak to zrobić prawidłowo
Jak od 1 lutego 2026 r. podatnik VAT ma korygować faktury ustrukturyzowane wystawione w KSeF na niewłaściwy NIP nabywcy. Czy nabywca będzie mógł wystawić notę korygującą, gdy sam nie będzie jeszcze korzystał z KSeF?

rozwiń >

Korekta faktury ustrukturyzowanej z błędnym NIP-em nabywcy

W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej ze wskazanym błędnym NIP nabywcy należy:
1) wystawić fakturę korygującą zerującą taką fakturę (musi to być faktura ustrukturyzowana albo wystawiona w trybie offline24), a następnie
2) wystawić nową fakturę ze wskazaniem właściwego NIP nabywcy (obecnie nie musi to być faktura ustrukturyzowana, jednak od 1 lutego 2026 r. już tak).

Ważne

Od 1 lutego 2026 r. nabywca nie może korygować faktury notą korygującą niezależnie od tego, czy sam ma obowiązek wystawiania faktur w KSeF.

Faktury ustrukturyzowane

Fakturami ustrukturyzowanymi są faktury wystawione przy wykorzystaniu udostępnionego wzoru za pośrednictwem KSeF (art. 2 pkt 32a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Obecnie wystawianie takich faktur jest dobrowolne, ale dla większości podatników zmieni się to od 1 lutego 2026 r.

Korygowanie faktur ustrukturyzowanych

Faktury ustrukturyzowane mogą być korygowane, jednak nie jest technicznie możliwe skorygowanie błędnie wskazanego na fakturze ustrukturyzowanej NIP nabywcy. Przyjąć w związku z tym należy, że w przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej ze wskazaniem błędnego NIP nabywcy należy:
1) wystawić fakturę korygującą zerującą taką fakturę (musi to być faktura ustrukturyzowana, gdyż fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej lub w trybie offline24, zgodnie z art. 106j ust. 4 ustawy o VAT), a następnie
2) wystawić nową fakturę ze wskazaniem właściwego NIP nabywcy (obecnie nie musi to być faktura ustrukturyzowana, jednak od 1 lutego 2026 r. to się zmieni).

Taki sposób postępowania wymusza KSeF, który przydziela faktury do konta kupującego według jego numeru NIP, nie weryfikując go.

Ważne

Jeśli faktura została wystawiona z błędnym NIP, to do KSeF trzeba przesłać 3 dokumenty: fakturę pierwotną z błędnym NIP, fakturę korygującą zerującą tę błędną fakturę oraz nową fakturę z prawidłowym NIP nabywcy.

Zatem takie przypadki będą oznaczać konieczność wystawienia lokalnie w systemie i przesłania do KSeF trzech dokumentów:
1) faktury pierwotnej (z błędnym NIP),
2) faktury korygującej zerującej fakturę pierwotną z błędnym NIP,
3) faktury z prawidłowym NIP.

Prawidłowość takiego postępowania znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów. Jak bowiem czytamy w odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących KSeF:
(…) w przypadku wprowadzenia do systemu faktury na błędnego nabywcę (np. błędny NIP) w celu skorygowania zaistniałej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą do zera z tym błędnym NIP nabywcy i odrębną fakturę (pierwotną) z prawidłowym numerem NIP nabywcy. Wynika to z uwarunkowań systemowych. Faktura z błędnym NIP nabywcy zostanie po przetworzeniu udostępniona podmiotowi o takim numerze NIP (o ile podmiot taki istnieje). Zatem z przytoczonego opisu wynika, że w takich przypadkach nie należy wystawiać faktury korygującej błędny numer NIP na inny prawidłowy, gdyż w systemie KSeF nie wystąpi sytuacja, że fakturę odebrał podmiot będący rzeczywistą stroną transakcji, a jedynie numer NIP podany w fakturze był błędny.

Wskazany sposób postępowania pozostanie aktualny po wejściu w życie przepisów określających obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Nie są bowiem planowane zmiany umożliwiające w omawianych przypadkach wystawianie przy użyciu KSeF faktur ustrukturyzowanych korygujących NIP nabywcy.

Od 1 lutego 2026 r. zostanie uchylony art. 106k ustawy o VAT, który określa zasady wystawiania not korygujących przez nabywcę. Oznacza to, że od tego dnia nie będzie możliwości wystawiania not korygujących, niezależnie od tego, czy korzystamy z KSeF. Jedynym dokumentem, którym będzie można korygować błędy, będzie faktura korygująca.

Czy można skorygować na fakturze ustrukturyzowanej błędny NIP nabywcy na prawidłowy w KSeF?

Nie, „nie jest technicznie możliwe skorygowanie błędnie wskazanego na fakturze ustrukturyzowanej NIP nabywcy”. Należy wystawić korektę do zera i odrębną nową fakturę z prawidłowym NIP nabywcy.

Jakie dokumenty trzeba przesłać do KSeF przy błędnym NIP nabywcy na fakturze ustrukturyzowanej?

Do KSeF trzeba przesłać 3 dokumenty: fakturę pierwotną z błędnym NIP, fakturę korygującą zerującą tę błędną fakturę oraz nową fakturę z prawidłowym NIP nabywcy.

Czy od 1 lutego 2026 r. nabywca może wystawić notę korygującą, jeśli nie korzysta z KSeF?

Nie. Od 1 lutego 2026 r. zostanie uchylony art. 106k ustawy o VAT, więc nie będzie możliwości wystawiania not korygujących, niezależnie od KSeF. Jedynym dokumentem do korygowania błędów będzie faktura korygująca.

Podstawa prawna:
- art. 2 pkt 32 oraz art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1811).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Powiązane
Dyrektor KIS: Z faktury wystawionej poza KSeF można odliczyć VAT naliczony. Ale muszą być spełnione podstawowe warunki
Dyrektor KIS: Z faktury wystawionej poza KSeF można odliczyć VAT naliczony. Ale muszą być spełnione podstawowe warunki
Skarbówka organizuje cykl szkoleń online i stacjonarnych dot. KSeF [harmonogram]. Dzień otwarty w urzędach skarbowych 24 stycznia
Skarbówka organizuje cykl szkoleń online i stacjonarnych dot. KSeF [harmonogram]. Dzień otwarty w urzędach skarbowych 24 stycznia
Zapłacisz 180 zł podatku za komórkę 15 m2 i tyle samo za dom jednorodzinny 144 m2. Minister Finansów: wszystko zgodnie z prawem
Zapłacisz 180 zł podatku za komórkę 15 m2 i tyle samo za dom jednorodzinny 144 m2. Minister Finansów: wszystko zgodnie z prawem
Źródło: Biuletyn VAT
Księgowość
Fałszywe, fikcyjne faktury w KSeF. Jak je wykryć i zgłosić skarbówce?
22 sty 2026

Obowiązkowe fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) ma - w założeniach Ministerstwa Finansów - usprawnić rozliczenia podatkowe. Ale wprowadzenie ustrukturyzowanego obiegu dokumentów odsłoniło nowe pole do nadużyć w postaci wystawiania faktur fikcyjnych (scamowych). Mogą one trafiać do przedsiębiorców nie będących stroną rzeczywistych transakcji. W obliczu bezpośredniego przesyłania dokumentów na konta firm w KSeF, realne stało się ryzyko omyłkowej płatności faktury nienależnej. Administracja podatkowa przygotowuje mechanizmy zgłaszania takich praktyk, by chronić uczciwych podatników przed oszustwami i stratami.

Skarbówka potwierdza: Zakup okularów korekcyjnych można odliczyć w PIT. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Częściowe dofinansowanie np. z zfśs pomniejsza odliczenie
22 sty 2026

Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na zakup okularów korekcyjnych (szkła korekcyjne z oprawkami), które ułatwiają podatnikowi wykonywanie czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym poniesiono te wydatki. Koszty tych zakupów można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Nie można odliczyć wydatku w tej części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana – np. ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) lub innych źródeł. Tak uznaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacjach podatkowych.
Od 1 lutego 2026 r. 645 km nowych odcinków płatnych dróg w Polsce i wyższe opłaty w systemie e-TOLL
22 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 19 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. sieć dróg płatnych w Polsce ulegnie rozszerzeniu oraz zmienią się wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Wnoszenie opłaty elektronicznej jest obowiązkowe dla użytkowników pojazdów ciężkich tj. pojazdów samochodowych, zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów.
Osoby z niepełnosprawnością mogą odliczyć w PIT wydatki na zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych i baterii. Jakie warunki trzeba spełnić i jak udokumentować prawo do ulgi?
22 sty 2026

Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na zakup aparatów słuchowych, baterii do aparatów oraz wkładek usznych, które ułatwiają podatnikowi wykonywanie czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym poniesiono te wydatki. Koszty tych zakupów można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Nie można odliczyć wydatku w tej części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych źródeł. Tak interpretuje od lat przepisy podatkowe Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
21 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rozpoczął wysyłkę 10,5 mln formularzy PIT (PIT-11A, PIT-11 i PIT-40A) do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. emerytury, renty lub zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego. Co trzeba zrobić po otrzymaniu PIT-a z ZUS-u?
Komunikat MF: przerwa techniczna w KSeF od 26 do 31 stycznia. Od 28 stycznia możliwość weryfikacji usług na środowisku produkcyjnym KSeF 2.0. Koniec funkcjonowania KSeF 1.0 i MCU
21 sty 2026

W komunikacie z 21 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów przypomniało o przerwie technicznej funkcjonującego obecnie KSeF 1.0, w tym Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) w dniach 26-31 stycznia 2026 r., która pozwoli na dokończenie procesu wdrażania nowej wersji systemu KSeF 2.0. Co oznaczać będzie zakończenie funkcjonowania KSeF 1.0, w tym także MCU. Podatnicy, którzy nie zdążyli pobrać certyfikatów lub nadać uprawnień za pośrednictwem MCU, mogą to zrobić do 25 stycznia do końca dnia. Jednocześnie przypominamy, że nadawanie nowych uprawnień i składanie wniosków o certyfikaty będzie możliwe ponownie w nowym systemie KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r.
Jak uniknąć oszustwa w KSeF 2.0? Jak rozpoznać fakturę „scamową” (fałszywą, pustą), zgłosić do KAS oraz ukryć ją w systemie (w wynikach wyszukiwania)?
22 sty 2026

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z dniem 1 lutego 2026 r. przynosi nie tylko nowe obowiązki, ale również zaawansowane narzędzia zwiększające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W nowej wersji KSeF (2.0) Ministerstwo Finansów przygotowało funkcjonalności, które pozwolą podatnikom aktywnie chronić się przed nierzetelnymi kontrahentami (zgłaszać automatycznie podejrzane, „scamowe” faktury administracji skarbowej) oraz zarządzać widocznością otrzymanych faktur bez wiedzy wystawcy.
Te firmy zyskają na KSeF najbardziej. Czy warto próbować „obchodzić” obowiązkowe e-fakturowanie? Jak zmienić organizację pracy i jakich błędów trzeba uniknąć? [Wywiad]
22 sty 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur nie jest tylko kolejną zmianą przepisów, to katalizator, który ujawnia dojrzałość procesową i technologiczną firmy. Jedni potraktują go jak obowiązek i będą go „obchodzić”, inni potraktują go jak impuls do uporządkowania obiegu informacji, od sprzedaży po finanse. I paradoksalnie to druga grupa szybciej odzyska koszt wdrożenia – mówi w ciekawej rozmowie Paweł Stapf, dyrektor generalny Komputronik Biznes. Ekspert odpowiada na pytania dot. największych problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem obowiązkowego modelu KSeF. Wskazuje dobre praktyki, które pomagają uniknąć najczęstszych błędów we wdrażaniu KSeF.

