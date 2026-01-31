Korekta faktury wystawionej w KSeF z błędnym NIP nabywcy. Jak to zrobić zgodnie z przepisami?

Jak od 1 lutego 2026 r. podatnik VAT ma korygować faktury ustrukturyzowane wystawione w KSeF na niewłaściwy NIP nabywcy. Czy nabywca będzie mógł wystawić notę korygującą, gdy sam nie będzie jeszcze korzystał z KSeF?

Korekta faktury ustrukturyzowanej z błędnym NIP-em nabywcy

W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej ze wskazanym błędnym NIP nabywcy należy:

1) wystawić fakturę korygującą zerującą taką fakturę (musi to być faktura ustrukturyzowana albo wystawiona w trybie offline24), a następnie

2) wystawić nową fakturę ze wskazaniem właściwego NIP nabywcy (obecnie nie musi to być faktura ustrukturyzowana, jednak od 1 lutego 2026 r. już tak).

Ważne Od 1 lutego 2026 r. nabywca nie może korygować faktury notą korygującą niezależnie od tego, czy sam ma obowiązek wystawiania faktur w KSeF.

Faktury ustrukturyzowane

Fakturami ustrukturyzowanymi są faktury wystawione przy wykorzystaniu udostępnionego wzoru za pośrednictwem KSeF (art. 2 pkt 32a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Obecnie wystawianie takich faktur jest dobrowolne, ale dla większości podatników zmieni się to od 1 lutego 2026 r.

Korygowanie faktur ustrukturyzowanych

Faktury ustrukturyzowane mogą być korygowane, jednak nie jest technicznie możliwe skorygowanie błędnie wskazanego na fakturze ustrukturyzowanej NIP nabywcy. Przyjąć w związku z tym należy, że w przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej ze wskazaniem błędnego NIP nabywcy należy:

1) wystawić fakturę korygującą zerującą taką fakturę (musi to być faktura ustrukturyzowana, gdyż fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej lub w trybie offline24, zgodnie z art. 106j ust. 4 ustawy o VAT), a następnie

2) wystawić nową fakturę ze wskazaniem właściwego NIP nabywcy (obecnie nie musi to być faktura ustrukturyzowana, jednak od 1 lutego 2026 r. to się zmieni).



Taki sposób postępowania wymusza KSeF, który przydziela faktury do konta kupującego według jego numeru NIP, nie weryfikując go.

Ważne Jeśli faktura została wystawiona z błędnym NIP, to do KSeF trzeba przesłać 3 dokumenty: fakturę pierwotną z błędnym NIP, fakturę korygującą zerującą tę błędną fakturę oraz nową fakturę z prawidłowym NIP nabywcy.

Zatem takie przypadki będą oznaczać konieczność wystawienia lokalnie w systemie i przesłania do KSeF trzech dokumentów:

1) faktury pierwotnej (z błędnym NIP),

2) faktury korygującej zerującej fakturę pierwotną z błędnym NIP,

3) faktury z prawidłowym NIP.



Prawidłowość takiego postępowania znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów. Jak bowiem czytamy w odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących KSeF:

(…) w przypadku wprowadzenia do systemu faktury na błędnego nabywcę (np. błędny NIP) w celu skorygowania zaistniałej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą do zera z tym błędnym NIP nabywcy i odrębną fakturę (pierwotną) z prawidłowym numerem NIP nabywcy. Wynika to z uwarunkowań systemowych. Faktura z błędnym NIP nabywcy zostanie po przetworzeniu udostępniona podmiotowi o takim numerze NIP (o ile podmiot taki istnieje). Zatem z przytoczonego opisu wynika, że w takich przypadkach nie należy wystawiać faktury korygującej błędny numer NIP na inny prawidłowy, gdyż w systemie KSeF nie wystąpi sytuacja, że fakturę odebrał podmiot będący rzeczywistą stroną transakcji, a jedynie numer NIP podany w fakturze był błędny.

Wskazany sposób postępowania pozostanie aktualny po wejściu w życie przepisów określających obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Nie są bowiem planowane zmiany umożliwiające w omawianych przypadkach wystawianie przy użyciu KSeF faktur ustrukturyzowanych korygujących NIP nabywcy.



Od 1 lutego 2026 r. zostanie uchylony art. 106k ustawy o VAT, który określa zasady wystawiania not korygujących przez nabywcę. Oznacza to, że od tego dnia nie będzie możliwości wystawiania not korygujących, niezależnie od tego, czy korzystamy z KSeF. Jedynym dokumentem, którym będzie można korygować błędy, będzie faktura korygująca.

Czy można skorygować na fakturze ustrukturyzowanej błędny NIP nabywcy na prawidłowy w KSeF?

Nie, „nie jest technicznie możliwe skorygowanie błędnie wskazanego na fakturze ustrukturyzowanej NIP nabywcy”. Należy wystawić korektę do zera i odrębną nową fakturę z prawidłowym NIP nabywcy.

Jakie dokumenty trzeba przesłać do KSeF przy błędnym NIP nabywcy na fakturze ustrukturyzowanej?

Do KSeF trzeba przesłać 3 dokumenty: fakturę pierwotną z błędnym NIP, fakturę korygującą zerującą tę błędną fakturę oraz nową fakturę z prawidłowym NIP nabywcy.

Czy od 1 lutego 2026 r. nabywca może wystawić notę korygującą, jeśli nie korzysta z KSeF?

Nie. Od 1 lutego 2026 r. zostanie uchylony art. 106k ustawy o VAT, więc nie będzie możliwości wystawiania not korygujących, niezależnie od KSeF. Jedynym dokumentem do korygowania błędów będzie faktura korygująca.



Podstawa prawna:

- art. 2 pkt 32 oraz art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1811).



Tomasz Krywan, doradca podatkowy