Startuje KSeF: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.

Już 1 lutego br. zacznie obowiązywać KSeF dla największych podmiotów na rynku. Mimo że wielu z nich deklaruje, iż w dalszym ciągu podatnik będzie otrzymywał fizyczną fakturę, to niektóre podmioty poinformowały podatników, że faktura będzie do odbioru w KSeF. Aby zapewnić m.in. płynność w regulowaniu zobowiązań, należy już od 1 lutego br. zapewnić swojej firmie dostęp do KSeF.

Twój system „obsługuje KSeF”? To jeszcze nie znaczy, że masz do niego dostęp

Pierwszym obszarem wymagającym weryfikacji jest realna integracja systemu fakturowego lub finansowo-księgowego z Krajowym Systemem e-Faktur. Deklaracja producenta o „obsłudze KSeF” nie powinna być traktowana jako wystarczająca gwarancja pełnej funkcjonalności. W praktyce kluczowe znaczenie ma model technicznej autoryzacji i sposób komunikacji systemu z KSeF.



Podatnik powinien ustalić, czy wykorzystywane oprogramowanie umożliwia:

- wgranie certyfikatu logowania wygenerowanego w Module Certyfikatów i Uprawnień Ministerstwa Finansów,

- wgranie tokenu autoryzacyjnego wygenerowanego w systemie ministerialnym,

- wygenerowanie certyfikatu bezpośrednio w systemie producenta oprogramowania, z którego korzysta przedsiębiorca.

Każdy z powyższych modeli wiąże się z odmiennym poziomem bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz elastyczności w zakresie pracy wieloosobowej i współpracy z biurem rachunkowym. Brak świadomości, z jakiego mechanizmu korzysta system, może skutkować ograniczeniami organizacyjnymi już na etapie wdrożenia.

Należy przy tym podkreślić, że nawet jeśli od 1 lutego dany przedsiębiorca nie będzie jeszcze pobierał faktur z KSeF – ze względu na brak współpracy z podmiotami objętymi obowiązkiem – wcześniejsze dostosowanie infrastruktury informatycznej znacząco ogranicza ryzyko problemów operacyjnych w kolejnych etapach wdrażania systemu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście objęcia od 1 kwietnia obowiązkiem fakturowania w KSeF pozostałych podatników, z wyłączeniem podmiotów wykluczonych cyfrowo.



W praktyce im wcześniej przedsiębiorca zweryfikuje możliwości swojego systemu i sposób integracji z KSeF, tym bardziej płynne i kontrolowane będzie przejście na obowiązkowe e-fakturowanie.

Prowadzisz spółkę? Jeden brakujący dokument może odciąć Cię od KSeF

W przypadku spółek dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur nie wynika automatycznie z samego posiadania numeru NIP. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe umocowanie osób uprawnionych do działania w KSeF, co w praktyce wymaga złożenia formularza ZAW-FA, jeżeli spółka nie posiada pieczęci firmowej zawierającej NIP.



Brak takiej pieczęci uniemożliwia bowiem techniczne uwierzytelnienie w systemie ministerialnym, a w konsekwencji – nadanie uprawnień do korzystania z KSeF.



Oznacza to, że nawet poprawnie wdrożony system finansowo-księgowy oraz gotowość techniczna nie zapewnią możliwości wystawiania ani odbierania faktur w KSeF. To ryzyko często ujawnia się dopiero na etapie obowiązkowego e-fakturowania, prowadząc do blokad operacyjnych. Weryfikacja statusu pieczęci oraz – w razie jej braku – wcześniejsze złożenie ZAW-FA pozwalają uniknąć paraliżu procesów księgowych w kluczowym momencie wdrożenia KSeF.

Ważne Należy podkreślić, że złożenie zgłoszenia ZAW-FA nie skutkuje automatycznym nadaniem uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur osobie w nim wskazanej. Zgłoszenie to wyłącznie ustanawia tę osobę jako podmiot uprawniony do zarządzania uprawnieniami w KSeF, w tym do dalszego nadawania, modyfikowania lub cofania dostępów innym użytkownikom systemu.

Faktyczne korzystanie z KSeF wymaga zatem przeprowadzenia kolejnych czynności w ramach systemu ministerialnego.

Jednocześnie warto wskazać, że formularz ZAW-FA może zostać złożony w formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem adresu do e-Doręczeń przypisanego do spółki, co istotnie upraszcza i przyspiesza procedurę formalną.

Faktura może „zniknąć”, a rata nadal biegnie. KSeF zmienia zasady gry z dostawcami

Przedsiębiorcy powinni zweryfikować, którzy dostawcy energii, usług telekomunikacyjnych, leasingodawcy oraz operatorzy stacji paliw będą po wdrożeniu KSeF nadal przekazywać faktury w formie fizycznej lub elektronicznej poza systemem, a którzy ograniczą ich udostępnianie wyłącznie do Krajowego Systemu e-Faktur. Brak takiej wiedzy może prowadzić do sytuacji, w której faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona w KSeF, lecz nie zostanie faktycznie odebrana przez przedsiębiorcę z uwagi na brak procedur lub dostępu do systemu.

Ma to szczególne znaczenie w zakresie terminowości płatności, zwłaszcza w przypadku leasingów, gdzie zobowiązanie wobec banku lub instytucji finansowej istnieje niezależnie od fizycznego otrzymania dokumentu. Opóźnienia w regulowaniu rat mogą skutkować naliczeniem odsetek czy sankcjami umownymi. W praktyce oznacza to konieczność dostosowania wewnętrznych procesów obiegu dokumentów oraz bieżącego monitorowania faktur w KSeF, aby uniknąć konsekwencji finansowych wynikających wyłącznie z niedostosowania organizacyjnego.

Checklista gotowości przedsiębiorstwa do KSeF (luty 2026)

- Sprawdzić integrację systemu fakturowego z KSeF (certyfikat, token czy bezpośrednie połączenie).

- Zapewnić dostęp do systemu KSeF w zakresie odbioru faktur od 1 lutego br. (następnie do wysyłania faktur do KSeF od 1 kwietnia br.).

- Zweryfikować posiadanie pieczęci firmowej z NIP lub złożyć formularz ZAW-FA w celu nadania uprawnień i tym samym sprawdzić możliwość elektronicznego złożenia ZAW-FA przez e-Doręczenia (dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi).

- Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zarządzanie uprawnieniami w systemie ministerialnym.

- Zweryfikować komunikaty dostawców (energia, telekomunikacja, leasing), czy będą wysyłać faktury tradycyjnie, czy tylko przez KSeF.

- Dostosować wewnętrzne procedury monitorowania płatności, aby uniknąć opóźnień w ratach (np. rat leasingowych).



Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24

