REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)

Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 17:40
TPA POLAND / BAKER TILLY TPA / BAKER TILLY LEGAL POLAND
TPA POLAND / BAKER TILLY TPA / BAKER TILLY LEGAL POLAND
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?

Faktury zaliczkowe – zasady ogólne

Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT, podatnik ma - co do zasady - obowiązek wystawić fakturę dokumentującą, m.in., otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dostawą towaru lub wyświadczeniem usługi (faktura zaliczkowa). Wyjątek od powyższej reguły stanowią w szczególności sytuacje, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czy świadczeń wobec których obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury.

Ponadto, w obecnym stanie prawnym obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej zasadniczo nie wystąpi gdy zaliczkę otrzymano w tym samym miesiącu, w którym podatnik dokonał czynności, na poczet których otrzymał całość lub część tej zapłaty.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
Przykład

Przykład 1:
05 marca – klient płaci 1 230 zł brutto zaliczki
20 marca – następuje wykonanie usługi
W marcu można pominąć fakturę zaliczkową i wystawić jedną fakturę końcową po wykonaniu usługi. Na fakturze końcowej należy wskazać datę wykonania usługi oraz - jeżeli różni się od daty wystawienia - datę otrzymania zapłaty.

Ważne

Faktura zaliczkowa, poza standardowymi elementami faktury, takimi jak numer faktury oraz dane stron transakcji, powinna zawierać w szczególności datę otrzymania zapłaty, otrzymaną kwotę zapłaty i odpowiadającą jej kwotę podatku, a także dane dotyczące zamówienia lub umowy. Ponadto, jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, to na fakturze końcowej (wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi) wartość towarów lub usług wykazuje się z pomniejszeniem o otrzymane zaliczki, a kwotę VAT z pomniejszeniem o VAT wykazany na fakturach zaliczkowych.

KSeF a faktury zaliczkowe – na co zwrócić uwagę?

Od 1 kwietnia 2026 r., większość polskich podatników będzie już zobowiązana do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). System ten wpłynie istotnie nie tylko na wystawianie standardowych faktur sprzedażowych, ale również faktur korygujących czy zaliczkowych.

Przede wszystkim, z perspektywy faktur zaliczkowych wystawianych w KSeF, kluczowe znaczenie ma tzw. numer KSeF, czyli numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. Numery KSeF nadawane fakturom zaliczkowym pozwolą w praktyce na powiązanie ze sobą w KSeF wszystkich zaliczek i faktur dotyczących tej samej transakcji.

W szczególności, każda częściowa faktura zaliczkowa powinna zawierać numery KSeF faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane - numery tych faktur. Również w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać numery identyfikujące poprzednie faktury w KSeF, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane - numery poprzednich faktur.

Przykład

Przykład 2:
• Umowa: 12 300 zł brutto (10 000 zł netto + 2 300 zł VAT 23%),
• Zaliczka 50%: 6 150 zł brutto (5 000 zł netto + 1 150 zł VAT),
• Faktura zaliczkowa w KSeF na 6 150 zł.

Po wykonaniu usługi:,
• Faktura końcowa na pozostałe 6 150 zł brutto
• Na fakturze końcowej należy wskazać numer KSeF faktury zaliczkowej.

Przykład

Przykład 3:

10 marca – wpłacona zaliczka 3 690 zł brutto (30%).
25 marca – wpłacona zaliczka 2 460 zł brutto (20%).
10 kwietnia – realizacja usługi.

Należy wystawić 2 faktury zaliczkowe. Druga (ostatnia) faktura zaliczkowa powinna wskazać numer KSeF pierwszej. Następnie należy wystawić fakturę końcową na pozostałą część i wskazać numery KSeF wszystkich zaliczek.

Praktyczne aspekty faktur zaliczkowych w KSeF

Co do zasady, w obowiązkowym KSeF 2.0, faktury ustrukturyzowane (w tym zaliczkowe) mogą być wystawiane zarówno przy użyciu darmowych narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów (Aplikacja Podatnika KSeF, Aplikacja Mobilna KSeF), jak i w komercyjnym systemie finansowo-księgowym, zintegrowanym z API KSeF 2.0.

Niezależnie od stosowanego podejścia, faktury przesyłane do KSeF 2.0 wystawiane są zgodnie ze schemą faktury ustrukturyzowanej FA(3), w której przewidziano specjalne pola pozwalające na prawidłowe wystawianie faktur zaliczkowych, w szczególności dotyczące:
• otrzymanych kwot,
• danych zamówienia/umowy,
• numeru/numeru KSeF poprzedniej faktury zaliczkowej,
• kursu waluty obcej (dla faktur zaliczkowych wystawionych w walucie obcej),
• daty otrzymania płatności.

Po wejściu w życie obowiązkowego KSeF, w kontekście faktur zaliczkowych istotne jest więc zarówno przestrzeganie regulacji w zakresie elementów składowych tych faktur – znajdujących odzwierciedlenie również w schemie FA(3) faktury ustrukturyzowanej, jak i zarządzanie numerami KSeF faktur zaliczkowych oraz ich prawidłowe raportowanie w toku dokumentowania transakcji.

Sandra Telman, Supervisor, TPA Poland

REKLAMA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)
19 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Podatnicy i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
19 lut 2026

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.
Nie wdrożyłeś jeszcze KSeF w swojej firmie? Ekspert: Spóźnialscy stracą najwięcej - m.in. grozi wyższy podatek i odsetki od nieodebranych faktur
19 lut 2026

Krajowy System e-Faktur już działa i nie pyta przedsiębiorców o gotowość. Od 1 lutego 2026 r. największe polskie firmy wysyłają faktury do rządowego systemu, a ich kontrahenci uczą się je odbierać. Choć mniejsze firmy formalnie mają czas do 1 kwietnia, w praktyce pierwszy kontakt z KSeF część z nich ma już za sobą. Ci, którzy liczyli, że przeczekają zmiany, mogą się wkrótce zdziwić. W kwietniu nie będzie już alternatywy, a wyjątki dla wykluczonych cyfrowo znikną w 2027 roku. Choć do końca roku nie będzie urzędowych sankcji i kar, spóźnialscy i tak mogą stracić.
Wynajem średnioterminowy samochodu w działalności gospodarczej – zasady, formalności, rozliczenia podatkowe
19 lut 2026

W realiach współczesnego biznesu zespoły projektowe coraz częściej powoływane są „na już” – do realizacji konkretnego kontraktu, wdrożenia systemu, otwarcia nowej lokalizacji czy prowadzenia regionalnej kampanii. Czas ich działania bywa ściśle określony i liczony w tygodniach lub miesiącach. W tym kontekście posiadanie własnej floty samochodowej może okazać się nie tylko kosztowne, ale również niepraktyczne. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wynajem średnioterminowy samochodów, który pozwala szybko zapewnić mobilność pracownikom bez konieczności inwestowania w zakup aut, zawierania długoterminowych umów leasingowych czy angażowania zasobów w rozbudowaną administrację.

REKLAMA

Rewolucja w OC doradców podatkowych. Minimalna suma wzrośnie nawet pięciokrotnie
19 lut 2026

Minimalna kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych ma zostać podniesiona z obecnych 10 tys. euro do minimum 50 tys. euro, a w większych kancelariach maksymalnie do 100 tys. euro – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów i gospodarki. To jedna z najważniejszych zmian dla branży od lat.
KSeF ruszył pełną parą. 2 mln użytkowników i pierwsze problemy w handlu detalicznym
19 lut 2026

Choć obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lutego 2026 r. dotyczy tylko największych firm, platforma już pierwszego dnia przyciągnęła niemal 2 mln użytkowników. Wśród nich znaleźli się także sprzedawcy detaliczni. Nowy system ujawnił jednak wyzwania, które wykraczają daleko poza kwestie techniczne.
Obsługa KSeF od środka: jak przekuć regulacje w sprawne procesy
19 lut 2026

Narzędzie do obsługi KSeF powinno być bezpieczne, zgodne z przepisami, zapewniać elastyczność i nie generować dodatkowych kosztów. To jednak coś więcej niż tylko spełnienie wymogów formalnych to szansa na wprowadzenie do organizacji nowej jakości.
Rachunek nie zastąpi faktury ustrukturyzowanej i nie pozwoli na zwolnienie z obowiązku stosowania KSeF
19 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wystawianie rachunków zamiast faktur pozwala pozostać poza systemem. To błędne założenie, które może narazić przedsiębiorców na niepotrzebne ryzyko prawne.

REKLAMA

INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
19 lut 2026

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku
19 lut 2026

Czy zakup udziału w mieszkaniu męża, w którym żona i tak już mieszka, można uznać za wydatek dokonany na własne cele mieszkaniowe? W takiej sprawie interpretację indywidualną wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA