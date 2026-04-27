REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Nie uzgodniłeś sposobu udostępnienia faktury wystawionej w KSeF, to nabywca jej nie dostał formalnie. Dwa najważniejsze przepisy dot. KSeF

Nie uzgodniłeś sposobu udostępnienia faktury wystawionej w KSeF, to nabywca jej nie dostał formalnie. Dwa najważniejsze przepisy dot. KSeF

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 21:08
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
VAT, podatek od towarów i usług, value added tax
Dwa najważniejsze przepisy dotyczące KSeF. Nie uzgodniłeś sposobu udostępnienia faktury wystawionej w KSeF, to adresat jej nie dostał
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje dwa najważniejsze przepisy dot. obowiązkowego KSeF: art. 106ba oraz art. 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. I wyjaśnia ich treść normatywną oraz znaczenie w praktyce.

Nakaz podania jednego z czterech numerów

Pierwszy z tych przepisów (dodany w ostatniej chwili) nakazuje podmiotom, na które ma być wystawiana faktura ustrukturyzowana, podanie jednego z czterech numerów wymienionych w art. 106e ust. 1 pkt 5, pkt 24 lit. b, pkt 26 albo 27 ustawy o VAT, ale tylko w przypadku, gdy podmioty te posługują się tym numerem dla potrzeb danej czynności.

O jakie to numery idzie? Są to:

1) numer za pomocą którego nabywcą jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej „pod którym otrzymał on towary lub usługi” (cokolwiek to znaczy); to jakiś absurd, bo nabywca mógł jeszcze nie otrzymać towaru, zresztą „pod żadnym numerem” nie otrzymuje się towaru,

2) w przypadku, o którym mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy o VAT numer za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej dla tego państwa; jest to jakiś absurd, bo przecież przepis ten jest adresowany do podmiotu zagranicznego, na którego nakładanie jakichkolwiek obowiązków jest w tym zakresie bezprzedmiotowe,

3) w przypadku, gdy nabywca towarów i usług jest podatnikiem niezarejestrowanym dla potrzeb podatku albo osobą prawną nie będącą podatnikiem i niezarejestrowaną dla potrzeb podatku – numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego nabywcy, jeżeli posiada on taki numer,

4) w przypadku, gdy nabywca towarów lub usług jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113a ust. 1 – indywidualny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 113 ust. 2 tej ustawy.

Abstrahując od absurdalności tych przepisów („pod numerem” nie otrzymuje się towarów) nakładają one wyłącznie obowiązki na WYSTAWCĘ FAKTURY, a wspomniany na wstępie art. 106ba nakłada obowiązek na ADRESATA FAKTURY (nabywcę). Ale nie to jest tu najważniejsze: jeżeli adresat posiada te numery musi zgodnie z tym przepisem je PODAĆ (nie wiadomo komu – zakładam, że wystawcy faktury) wyłącznie, gdy posługuje się tymi numerami na potrzeby danej czynności. A posługiwanie się tymi numerami przez nabywcę nie jest jakimkolwiek obowiązkiem, bo nie jest: musimy się z tego tytułu każdorazowo oświadczyć; jeżeli milczysz, to znaczy, że się nie posługujesz.

Nakaz uzgodnienia sposobu udostępnienia faktury ustrukturyzowanej

Natomiast art. 106gb ust. 4 pkt 5 tej ustawy nakazuje uzgodnienie sposobu udostępnienia faktury ustrukturyzowanej, jeżeli nabywca nie posługuje się numerem, za pomocą którego jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku, ani numerem identyfikacji podatkowej.

Co wynika wprost z tych przepisów?

Odpowiedzmy po kolei:
1) adresat faktury ustrukturyzowanej, który nie ma któregokolwiek z powyższych numerów, nie może się nim „posługiwać”,
2) każdy z adresatów tych faktur, który posiada któryś z tych numerów, może nie posługiwać się tym numerem dla potrzeb danej czynności, a o owym posługiwaniu musi poinformować,
3) jeśli nabywca poinformuje, że posługuje się tym numerem, wystawca faktury ustrukturyzowanej nie musi z nim uzgodnić sposobu udostępnienia mu faktury ustrukturyzowanej.

Ważne

Ciekawe, ilu dostawców dotychczas uzgodniło? Dopóki „owo uzgodnienie” nie nastąpi, nabywca nie otrzyma tej faktury. Kropka.

Z powyższego wynika, że istotna część adresatów faktur ustrukturyzowanych nie otrzymało w sensie prawnopodatkowym i faktycznym tych faktur, czyli ich wystawienie było typowym strzałem w powietrze: otrzymanie w KSeF tej faktury jest więc uzależnione wyłącznie od woli nabywcy.
Jeżeli nie posługuje się tymi numerami, trzeba z nim uzgodnić udostępnienie tej faktury w dowolnej postaci. Czy ów dokument, który jest postacią owego „udostępnienia”, jest fakturą w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT? Oczywiście, bo „zawiera dane wymagane ustawą i przepisach wydanych na jej podstawie”. Nie jest to jakaś tam „wizualizacja” tylko dokument w rozumieniu tego przepisu. I jest to jedyna postać faktury, którą otrzymuje nabywca.

Czytamy niekiedy, że jakieś przepisy określają zasady wystawiania… wizualizacji. To jest po prostu nieprawda: zgodnie z art. 2 pkt 31 tej ustawy faktury mają postać papierową lub elektroniczną i każda z tych postaci jest legalna. Bo jeżeli prawdą jest, że owa wizualizacja nie jest „fakturą”, to brak jej otrzymania (fizycznego) uniemożliwi podatnikom prawo do odliczenia. Ustawa mówi jednoznacznie: faktura może być „użyta poza KSeF” w postaci innej niż ustrukturyzowana.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

REKLAMA

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA