REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Skarbówka potwierdza: błędny NIP w KSeF wymusza fakturę korygującą „do zera”. Jak to rozliczyć w JPK V7?

Skarbówka potwierdza: błędny NIP w KSeF wymusza fakturę korygującą „do zera”. Jak to rozliczyć w JPK V7?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 października 2026, 17:50
e-file sp. z o.o.
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji, które upraszczają rozliczenia, księgowość i kontakty z urzędami
Zuzanna Niełacna
Zuzanna Niełacna
Ambasadorka fillup k24 w e-file, ekspertka nowoczesnej księgowości
KSEF elektroniczna faktura ustrukturyzowana
Błędny NIP w KSeF wymusza fakturę korygującą „do zera”. Dyrektor KIS wyjaśnia rozliczenie w JPK_V7
approved stock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Cyfryzacja dokumentacji w ramach KSeF eliminuje dotychczasowe nawyki księgowe. Przedsiębiorcy nie mogą już skorygować wyłącznie numeru NIP nabywcy za pomocą tradycyjnej faktury korygującej. Nowe procedury systemowe wymuszają wystawianie faktur korygujących „do zera”, co rodzi pytania o moment ujęcia podatku w pliku JPK_V7. Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa z fillup k24, analizuje interpretację Dyrektora KIS i wyjaśnia, jak prawidłowo przeprowadzić tę operację bez ryzyka narażenia się fiskusowi.

Błędny NIP na fakturze w KSeF - zmiana praktyki

Obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur spowodowało zmianę praktyki postępowania w przypadku stwierdzenia błędnego numeru NIP nabywcy na fakturze ustrukturyzowanej. Dotychczas błędy formalne dotyczące danych identyfikacyjnych kontrahenta mogły być usuwane poprzez fakturę korygującą zmieniającą wyłącznie dane nabywcy, jeśli fakturę otrzymał prawidłowy odbiorca, ale z błędnymi danymi. Obecnie, ze względu na funkcjonalność KSeF, takie rozwiązanie nie jest możliwe.

Krajowy System e-Faktur nie przewiduje możliwości skorygowania wyłącznie numeru NIP nabywcy na fakturze ustrukturyzowanej. W konsekwencji błędnego NIP nie można poprawić poprzez zmianę samych danych identyfikacyjnych kontrahenta, co wymusza wystawienie faktury korygującej „do zera”, a następnie nowej faktury z prawidłowymi danymi nabywcy – tłumaczy Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24.

REKLAMA

REKLAMA

Kompleksowe stanowisko w tej kwestii przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.342.2026.1.AWY, wydanej w odpowiedzi na wniosek jednego z podatników. Organ odniósł się do najważniejszych praktycznych problemów związanych z błędnym numerem NIP na fakturze ustrukturyzowanej, rozstrzygając następujące wątpliwości podatnika:
- Czy w przypadku stwierdzenia pomyłki w numerze NIP kontrahenta konieczne jest wystawienie faktury korygującej „do zera” oraz nowej faktury z prawidłowym numerem NIP.
- W jakim okresie należy wykazać podatek należny wynikający z nowej faktury,
- W jakim okresie należy ująć fakturę korygującą „do zera”.
- W jaki sposób powyższe operacje powinny zostać wykazane w pliku JPK_V7.

Korekta „do zera” i wystawienie nowej faktury

Z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT błędny numer NIP stanowi błąd formalny, który co do zasady nie wpływa na sam fakt dokonania czynności opodatkowanej. Przed wprowadzeniem obowiązkowego KSeF nie było podstaw do zerowania prawidłowo udokumentowanej sprzedaży wyłącznie z powodu błędnego numeru identyfikacyjnego nabywcy, jeśli fakturę tę otrzymał właściwy nabywca – wyjaśnia Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24. – Sytuacja uległa jednak zmianie wraz z obowiązkowym stosowaniem faktur ustrukturyzowanych. Z uwagi na brak możliwości skorygowania w KSeF wyłącznie numeru NIP nabywcy, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „do zera”, a następnie wystawienia nowej faktury zawierającej prawidłowe dane kontrahenta. - dodaje ekspertka.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ww. interpretacji, uznając za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym obowiązek wystawienia faktury korygującej „do zera” oraz nowej faktury jest konsekwencją ograniczeń funkcjonalnych KSeF, mimo że rozwiązanie to nie wynika wprost z konstrukcji przepisów ustawy o VAT. Organ zaakceptował również odwołanie do wyjaśnień Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi po przesłaniu do KSeF faktury z błędnym numerem NIP należy wystawić fakturę korygującą „do zera”, a następnie przesłać nową fakturę z prawidłowymi danymi nabywcy.

REKLAMA

Rozliczenie podatku należnego z nowej faktury

Wystawienie nowej faktury nie dokumentuje nowej sprzedaży. Jest to wyłącznie prawidłowe udokumentowanie czynności, która została wykonana wcześniej i dla której obowiązek podatkowy już powstał. – W konsekwencji podatek należny wynikający z nowej faktury powinien zostać wykazany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został rozliczony podatek należny z faktury pierwotnej, tj. zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego właściwym dla danej czynności. Sam fakt późniejszego wystawienia nowej faktury nie powoduje powstania nowego obowiązku podatkowego – podkreśla ekspertka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Moment ujęcia faktury korygującej „do zera”

Szczególne znaczenie ma również sposób rozliczenia faktury korygującej „do zera”. W analizowanej interpretacji przyjęto, że korekta nie wynika ze zmiany podstawy opodatkowania ani kwoty podatku należnego, lecz wyłącznie z konieczności usunięcia błędu formalnego dotyczącego numeru NIP. Z tego względu faktura korygująca „do zera” również powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym właściwym dla faktury pierwotnej.

– Takie rozwiązanie pozwala zachować neutralność rozliczenia podatku VAT i eliminuje ryzyko czasowego podwójnego wykazania podatku należnego wynikającego jednocześnie z faktury pierwotnej i nowej faktury. Stanowisko to zostało w całości zaakceptowane przez Dyrektora KIS – dodaje Zuzanna Niełacna.

Wykazanie operacji w pliku JPK_V7

Interpretacja odnosi się również do sposobu ujęcia omawianych operacji w ewidencji VAT oraz pliku JPK_V7. – Dyrektor KIS wskazał, że korekta błędnego numeru NIP powinna zostać wykazana poprzez wystornowanie błędnego zapisu, czyli wprowadzenie zapisu ze znakiem przeciwnym, a następnie ponowne wykazanie prawidłowego wpisu z wykorzystaniem numeru pierwotnego dokumentu. Rozwiązanie to odpowiada zasadom wynikającym z Broszury informacyjnej dotyczącej struktury JPK_V7 dla korekt błędów formalnych niewpływających na wysokość podatku należnego lub naliczonego – tłumaczy ekspertka z fillup k24.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ryczałt w 2027 r. Ci klienci biura rachunkowego mogą go stracić – sprawdź ich przed końcem 2026 roku
30 paź 2026

Klienci biur rachunkowych zwykle nie śledzą prac nad ustawami, a zmiany w PIT i ryczałcie od 2027 r. mogą dotyczyć wielu z nich. Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy w fillup k24, podpowiada, jak biuro może wytypować klientów do sprawdzenia, kiedy ich poinformować i czego nie przesądzać za nich.
Prof. W. Modzelewski: Dzięki nowelizacji ustawy o VAT w 2027 r. wzrośnie PKB (tylko na papierze) i spadną (w rzeczywistości) dochody budżetowe
30 paź 2026

Uchwalono rewolucyjne zmiany w fakturowaniu zakupów płodów rolnych wytworzonych przez tzw. rolników ryczałtowych (czyli większość), które są nie tylko absurdalne, lecz wręcz kryminogenne - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy
30 paź 2026

Szykuje się rewolucja w podziale pieniędzy z opłaty paliwowej, którą każdy kierowca zostawia na stacjach benzynowych. Najnowsza wersja rządowego projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada radykalne przemodelowanie finansowania polskich torów i dróg, a także częściowe przekierowanie tych środków bezpośrednio do budżetu państwa. Zmiany, które pierwotnie planowano na początek 2027 roku, zostały przesunięte w czasie na rok 2028. Rząd uspokaja jednak właścicieli samochodów: reforma ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby ceny na pylonach stacji paliw nie wzrosły.
Śmierć i podatki po polsku. Oto dlaczego za pochówek płacimy najwięcej na Zachodzie
30 paź 2026

Choć polskie przepisy pośmiertne pozwalają już na załatwienie części formalności przez internet, rzeczywistość na cmentarzach pozostaje bezwzględna dla naszych portfeli. Z najnowszych analiz wynika porażający fakt: proporcjonalnie do zarobków, pogrzeby w Polsce są droższe niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA. Podczas gdy przeciętny Niemiec jest w stanie pokryć niemal całe koszty pochówku bliskiej osoby z jednej pensji, Polak z trudem opłaci za to połowę ceremonii.

REKLAMA

MOPS umorzył koszty upomnienia. Czy wystawią PIT-11?
30 paź 2026

Ośrodek pomocy społecznej chciał wystawiać PIT-11 osobom, którym umorzył koszty upomnienia. Dyrektor KIS powiedział „stop“: w tym wypadku przychód w ogóle nie powstaje.
Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)
29 paź 2026

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.
Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?
29 paź 2026

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny lub spadku od najbliższej rodziny nie musi już oznaczać bezpowrotnej utraty prawa do całkowitego zwolnienia z podatku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała rewolucyjną zmianę w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy zyskają możliwość elektronicznego składania wniosku o przywrócenie kluczowego terminu (WN-SD). Znamy już oficjalny harmonogram wdrożenia tej oraz wielu innych e-usług, które ułatwią życie milionom Polaków.
Łódź podnosi podatki na 2027 rok. Sprawdź, kto zapłaci teraz najwięcej
29 paź 2026

Rada Miejska w Łodzi bez dyskusji przegłosowała wyższe stawki podatków na przyszły rok. Zmiany oparte na wskaźnikach inflacji uderzą w konkretne grupy mieszkańców, a skarbnik miasta już wyliczył, o ile wzrosną roczne opłaty. Choć podwyżka dotknie wielu, jedna decyzja urzędników dotycząca wysokości stawek może mocno zaskoczyć.

REKLAMA

Radni Lublina już zdecydowali. Tyle w 2027 roku zapłacą właściciele nieruchomości
29 paź 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.
Kwiaty na pogrzeb pracownika można wrzucić w koszty
30 paź 2026

Czy sfinansowanie ze środków obrotowych pracodawcy zakupu kwiatów na pogrzeb pracownika przyczynia się do uzyskania przychodów? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji poruszył też kwestię reprezentacji.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA