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Zakup i sprzedaż opodatkowane VAT-MARŻĄ w ewidencji JPK_V7X

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09 listopada 2026, 16:50
Systim
Systim
Systim – księgowość przez Internet
oprac. Adam Kuchta
Zakup i sprzedaż opodatkowane VAT-MARŻĄ w ewidencji JPK_V7X
Zakup i sprzedaż opodatkowane VAT-MARŻĄ w ewidencji JPK_V7X
Shutterstock

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Procedura VAT-marża pozwala opodatkować nie całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży, lecz marżę stanowiącą różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia towaru, pomniejszoną o VAT należny. W przypadku podatników handlujących samochodami używanymi, sprzętem elektronicznym, meblami, dziełami sztuki czy przedmiotami kolekcjonerskimi prawidłowe rozliczenie nie kończy się jednak na właściwym wyliczeniu marży. Równie istotne jest prawidłowe wykazanie transakcji w JPK_V7X.

Krótko o VAT-MARŻA

Na mocy art. 119 oraz 120 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 zwanej dalej ustawą o podatku VAT) czynny podatnik VAT ma prawo (przy spełnieniu niżej wymienionych ustawowych warunków) skorzystać z procedury VAT-MARŻA w odniesieniu do sprzedaży:

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  • towarów używanych,
  • przedmiotów kolekcjonerskich,
  • dzieł sztuki,
  • usług turystyki.

UWAGA:

Rozliczenie VAT według procedury VAT-MARŻA może być użyte w sytuacji sprzedaży niektórych rzeczy ruchomych lub usług turystyki na rzecz:
1) polskich jak i zagranicznych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), oraz
2) polskich jak i zagranicznych podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Na mocy art. 120 ust. 10 ustawy o VAT sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków podatnik może być opodatkowana VAT-MARŻĄ tylko, gdy czynny podatnik VAT nabył je od:

  1. konsumenta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
  2. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
  3. podatników VAT zwolnionych z VAT podmiotowo (ze względu na nieprzekroczenie rocznej wartości sprzedaży 240 000 zł) lub przedmiotowo (ze względu na przedmiot sprzedaży), jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z VAT,
  4. polskich, czynnych podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z zastosowaniem procedury VAT-MARŻA,
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z zastosowaniem zagranicznej procedury VAT-MARŻA będącej odpowiednikiem polskiej,
  6. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z VAT na zasadach odpowiadających polskiemu zwolnieniu przedmiotowemu z VAT albo podmiotowemu z VAT.

Czynny podatnik VAT tylko w powyższych przypadkach może opodatkować sprzedaż rzeczy ruchomych za pomocą procedury VAT-MARŻA.

Procedury VAT-MARŻY w ogóle nie zastosuje:

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  1. podatnik zwolniony z VAT podmiotowo albo w całości przedmiotowo,
  2. czynny podatnik VAT w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej z VAT, kiedy to realizuje sprzedaż opodatkowaną VAT i zwolnioną z VAT.

UWAGA:

Opodatkowanie VAT dokonanej sprzedaży rzeczy ruchomych przy pomocy VAT-MARŻA oznacza, że opodatkowaniu podatkiem VAT (procedura nie dotyczy innych podatków) podlega tylko różnica między ceną sprzedaży rzeczy a ceną jej zakupu, pomniejszona o kwotę podatku VAT, a nie całkowita cena sprzedaży jak to ma miejsce w ogólnych zasadach opodatkowania VAT.

Możliwość zastosowania procedury VAT-marża dotyczy również sprzedaży dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców, a także od podatnika VAT innego niż sprzedawca, jeśli przy ich dostawie zastosowano stawkę 7% – dodaje Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim.

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Wykazanie sprzedaży wraz z zakupem opodatkowanych VAT-MARZĄ w JPK_V7X

W sytuacji, gdy podatnik spełnia warunki VAT-MARŻY i dokona sprzedaży rzeczy ruchomej z zastosowaniem tej procedury wówczas ma obowiązek odpowiednio ją zaewidencjonować w JPK_V7X a dokładnie:

  1. ujmując odrębny dokument sprzedaży – wystawioną fakturę sprzedaży VAT-MARŻA,
  2. ujmując odrębny dokument zakupu – otrzymaną fakturę VAT-MARŻA, umowę kupna lub inny dokument potwierdzający, że zakup nie był opodatkowany u sprzedawcy podatkiem VAT.

UWAGA:

Wystawioną fakturę sprzedaży dotyczącą zbycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków opodatkowanych VAT-MARŻĄ, przedsiębiorca zawsze w ewidencji sprzedaży JPK_V7X oznacza tę fakturę symbolem „MR_UZ”.

W przypadku faktury za sprzedaż usług turystyki opodatkowanych VAT-MARŻĄ przedsiębiorca zawsze w ewidencji sprzedaży JPK_V7X oznacza tę fakturę symbolem „MR_T”.

Przykład 1

Przedsiębiorca – czynny podatnik VAT sprzedał towar dokumentując to fakturą VAT-MARŻA nr FV/18/S/2026 z dnia 10.09.2026r. (data sprzedaży taka sama) na sumę 22 250 zł (cena sprzedaży). Towar ten został nabyty na podstawie umowy kupna UM/7/2026 z dnia 13.04.2026r. Cena jego nabycia to 18 000 zł.

W jaki sposób obliczyć podstawę opodatkowania i VAT według procedury VAT-MARŻA?

Obliczenia dla VAT:

  • 22 250 zł – 18 000 zł = 4 250 zł (wynik to marża brutto),
  • 4 250 zł × 23/123 = 794,72 zł (wynik to VAT należny zawarty w marży brutto wyniesie, przy założeniu, że do transakcji zastosowanie ma stawka 23%),
  • 4 250 zł − 794,72 zł = 3 455,28 zł (wynik to podstawa opodatkowania VAT w procedurze VAT-MARŻA).
  • 22 250 zł (to przychód brutto ze sprzedaży à cena sprzedaży),
  • 22 250 zł − 794,72 zł = 21 455,28 zł (wynik to przychód netto ze sprzedaży do ujęcia w kolumnie nr 9 PKPiR à wartość sprzedanych towarów i usług).

Jak wyjaśnia Iwona Sikorska, podatek VAT należny z tytułu takiej sprzedaży nie jest obliczany od pełnej ceny sprzedaży (22 250 zł), lecz od wyliczonej marży netto, czyli kwoty 3 455,28 zł. W efekcie podatek VAT należny ze zrealizowanej sprzedaży jest znacznie niższy niż w przypadku opodatkowania transakcji według zasad ogólnych VAT.

W jaki sposób obliczyć przychód ze sprzedaży do opodatkowania podatkiem dochodowym PIT (do ujęcia w PKPiR)?

Obliczenia dla PIT:

Wyniki obliczeń jak i wartości zakupu oraz sprzedaży należy ująć w ewidencji JPK_V7X.

Sprzedaż i zakup w ewidencji JPK_V7X w procedurze VAT-MARŻA

 Ewidencja VAT zakupu

Ewidencja VAT sprzedaży

Należy dodać dokument zakupu w dacie sprzedaży - 10.09.2026r.

Należy dodać dokument sprzedaży w dacie sprzedaży - 10.09.2026r.

W danych kontrahenta należy tam gdzie jest numer NIP należy wpisać (pole NrDostawcy) - BRAK

Wprowadzić dane kontrahenta i NIP

Datę otrzymania dokumentu - 13.04.2026r.

Datę wpisu do ewidencji VAT sprzedaży - 10.09.2026r.

Numer dokumentu zakupu (pole DowodZakupu) - UM/7/2026

Numer dokumentu sprzedaży (pole DowodSprzedazy) - FV/18/S/2026 + numer KSEF

Datę wpisu do ewidencji VAT zakupu taką jak data sprzedaży (na fakturze sprzedaży) - 10.09.2026r.

Powód opodatkowania – dostawa towarów i usług na terytorium kraju

Powód opodatkowania – nabycie towarów i usług bez prawa do odliczenia VAT

Kod (pole MR_UZ): MR_UZ

Powód niepodlegania VAT – VAT marża zgodnie z art. 120 ustawy o VAT

Odpowiedni symbol GTU, jeżeli dotyczy

Pole ZakupVAT_Marza - 18.000 zł

Pole ZakupVAT_Marza 18.000 zł

 

Pole SprzedazVAT_Marza: 22.250 zł

Podstawa opodatkowania VAT (pole K19): 3 455,28 zł

VAT (pole K20): 794,72 zł

Brutto: 4 250 zł

Wyniki obliczeń jak i wartości sprzedaży należy ująć w ewidencji PKPiR.

Na istotny aspekt rozliczenia podatku dochodowego - zwraca uwagę Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim. W przypadku kosztów w PIT umowa kupna o wartości 18 000 zł została już ujęta w dacie jej zawarcia (13.04.2026 r.) w kolumnie nr 10 (lub 12) PKPiR jako zakup towarów handlowych. Z kolei przychód z działalności w kwocie 21 455,28 zł przedsiębiorca ujmuje pod datą sprzedaży (10.09.2026 r.) w kolumnie nr 9 PKPiR jako wartość sprzedanych towarów i usług.

Źródła:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775).

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592).

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 843).

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622).

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480).

Krzysztof Ulicki, Iwona Sikorska
Systim sp. z o.o.

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Źródło: INFOR
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