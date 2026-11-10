Czy „automatyczne zaczytanie” faktury ustrukturyzowanej do ksiąg może być czynem zabronionym? Problem z fakturami „zerującymi”

Ponoć największą zaletą KSeF-u jest „automatyczne zaczytywanie” do ksiąg, w tym zwłaszcza ewidencji zakupu, otrzymywanych wirtualnie faktur ustrukturyzowanych: nie musimy tego robić – wyręcza nas oprogramowanie. Biorąc jednak pod uwagę, że możemy na co dzień otrzymywać w ten sposób faktury fałszywe albo zwyczajnie błędne, względnie wystawione po raz drugi (lub trzeci, również czwarty i piąty), rodzi się pytanie o skutki prawne owego „zaczytywania”.

Uwaga na „automatyczne zaczytanie” faktury ustrukturyzowanej

Jeśli dokument ten potwierdza nieprawdę, to nastąpiło „użycie” tej faktury w rozumieniu art. 62 §2 KKS, a księga, do której zaewidencjonowano ten dokument, jest nierzetelna w rozumieniu art. 61 KKS. Czy owo „automatyczne zaczytywanie” jest działaniem umyślnym? Oczywiście tak, bo podatnik co do zasady posługuje się tu świadomie wadliwym narzędziem, które nie odróżnia faktur rzetelnych od fałszywych (powinien sprawdzić, czy jest ono niewadliwe). Czy musi to narzędzie stosować? Otóż nie: z żadnego przepisu ustawy nie wynika obowiązek bezmyślnego posługiwania się fakturami, w tym fakturami ściągniętymi „automatycznie” z KSeF.

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Nie będzie kar za niekorzystanie z KSeF ale będą … za posługiwanie się tym systemem

Czy jest to kolejnym przykładem „fatalnego przygotowania” KSeF-u, o którym mówił minister Andrzej Domański? Zapewne tak, mimo że ów system faktycznie jest i będzie „dobrowolny”, bo nie ma i nie będzie w przyszłym 2027 roku kar za brak wystawiania w nim faktur. Ale będą (są!) kary za coś odwrotnego, czyli za posługiwanie się tym systemem. Czy jest to pułapka świadomie zastawiona na naiwnych podatników? Tak to oceniają księgowi i powoli dociera to do świadomości menadżerów i właścicieli. Za kilka lat (przede wszystkim po wyborach) zacznie się przysłowiowa „rzeźnia”, bo KSeF jest gigantycznym śmietnikiem, w którym sprytny krętacz może sfałszować fakturę VAT. „Grzechem pierworodnym” tego pomysłu jest brak możliwości skutecznego anulowania z istoty wadliwych faktur oraz usuwania tego śmietnika z KSeF-u. Tak, to niejedyny przykład „fatalnego przygotowania”. Kto to wszystko wymyślił? Czy poznamy wreszcie autorów KSeF-u?

Problem z fakturami „zerującymi”

Problemem są nie tylko oszuści: jeszcze gorzej jest z oficjalną doktryną na temat KSeF. Ktoś np. podrzucił im pomysł, aby nagminnie wystawiać faktury „zerujące”, czyli mnożenie w KSeF ilości błędnych faktur. Niektórzy podatnicy otrzymują z tytułu jednej czynności setki (!) faktur, przy czym połowa jest „zerująca”. Czy wszystkie trzeba „zaczytać”? Czy ten cały śmietnik trzeba zaksięgować? Jeśli tak, to wszystkie księgi są z istoty nierzetelne, bo ewidencjonowane dokumenty potwierdzają nieprawdę. Większość owych „zerujących” faktur jest wystawiona bezprawnie, bo przeczą faktom: czynność miała miejsce i nie można wystawić dokumentu, że jej nie było.



Prof. dr hab. Witold Modzelewski