Kod GTU-5 w nowym JPK_VAT

Od kiedy nowy JKP_VAT?

Pierwsze pliki nowego JKP_VAT z ewidencją (rozliczenie za październik) podatnicy zobowiązani są wysłać już do 25 listopada 2020 r.

Wyjaśnijmy, że nowe pliki JPK_VAT mają zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K i nie dotyczą pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).





Nowy JPK_VAT obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną. Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

- JPK_V7M przeznaczony dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie oraz

- JPK_V7K - dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.

Co to są kody GTU?

Nowością wprowadzoną przez ustawodawcę jest konieczność oznaczenia w nowym JPK_VAT dostaw towarów i świadczenia usług za pomocą kodów GTU.

W §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1988) wymienionych zostało trzynaście grup towarów i usług, do których zostały przypisane oznaczenia GTU (tzw. kody GTU).

Poszczególne grupy towarów i usług są dość rozbudowane. W związku z tym, w celu właściwego oznaczenia kodem GTU, niezbędne będzie niejednokrotnie sięgnięcie do osobnych klasyfikacji oraz aktów prawnych, takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN) czy załączniki do ustawy o VAT.

Kto musi stosować kod GTU-5?

Ustawodawca określił, że oznaczenie „05” (kod GTU-5) muszą uwzględniać w nowym JPK podatnicy dokonujący dostawy odpadów, które zostały określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Chodzi o następujące dostawy odpadów, tj.:

1) Wraki

- wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 2008 38.11.49.0)

2) Odpady

- odpady szklane (PKWiU 2008 38.11.51.0),

- odpady z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.11.52.0),

- pozostałe odpady gumowe (PKWiU 2008 38.11.54.0),

- odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.11.55.0),

- odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 2008 38.11.58.0),

- niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 2008 38.12.26.0),

- odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 2008 38.12.27)

3) Surowce wtórne

- surowce wtórne metalowe (PKWiU 2008 38.32.2),

- surowce wtórne ze szkła (PKWiU 2008 38.32.31.0),

- surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.32.32.0)

- surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.32.33.0),

- surowce wtórne z gumy (PKWiU 2008 38.32.34.0)

Co istotne, oznaczenie GTU-05 ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji dokonywania dostawy towarów. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnik świadczy usługę wywozu odpadów, to nawet jeżeli w ramach realizowanego świadczenia odbiera towary z poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, to sprzedaż taka nie podlega oznaczeniu GTU-05.

Od kiedy kody GTU w nowym JPK?

Podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne są obowiązani przesyłać nowe pliki JPK_VAT (w wariancie JPK_V7M) w pełnym zakresie (tj. z wypełnioną zarówno częścią deklaracyjną, jak i częścią ewidencyjną) w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Jeżeli chodzi o kody GTU, to należy nimi oznaczać w nowym JPK_VAT sprzedaż dokonaną po 1 października 2020 r.

Przy czym, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania podatników dotyczące kodów GTU, oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed 1 października 2020 r. Jednak w przypadku gdy pierwotna faktura sprzed 1 października 2020 r. zawierała towary lub usługi, które według nowych przepisów są objęte GTU, a korekta dotyczy tylko towarów lub usług nieobjętych GTU, nie ma obowiązku oznaczania faktury korygującej.

Oznaczenia GTU dotyczą też faktur wystawionych przed 1 października 2020 r., jeśli będą wykazywane w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od tego dnia, są to np. faktury zakupowe wystawione wcześniej, jeśli podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia już w okresie obowiązywania przepisów o nowym JPK_VAT.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1988,

- załącznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

