Kasy fiskalne 2019 - zwolnienia

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku do końca 2021 roku. W porównaniu do stanu prawnego obowiązującego w 2018 roku prawo do zwolnienia stracą m.in. podmioty świadczące usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach. Ponadto więcej kategorii usług będzie zwolnionych z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących (fiskalnych) pod warunkiem, że ich świadczenie będzie w całości dokumentowane fakturami. Utrzymane ma być zwolnienie podmiotowe dla podatników których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą limit ten jest liczony w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym.