Zakończenia używania kas fiskalnej (w tym kasy fiskalnej online)

Od początku maja bieżącego roku obowiązuje nowe rozporządzenie określające zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816.

Rozporządzenie zawiera szczegółowe uregulowania dotyczące m.in. zasad jakie powinien stosować podatnik, który chce zakończyć używanie kasy fiskalnej w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kasy w trybie fiskalnym. W przepisach rozporządzenia ustawodawca uwzględnił już nowy rodzaj kas fiskalnych, tj. kasy fiskalne online. Nowe przepisy obejmują oczywiście także kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

reklama reklama



Zakończenie używania kasy online

Jak wynika z § 31 ust. 1 rozporządzenia w przypadku zakończenia używania kas online z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1) wystawia raport fiskalny dobowy;

2) niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu dokonuje, przy pomocy serwisanta, odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego oraz sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

W przypadku zakończenia używania kas online podatnik zapewnia odczyt i zapis danych z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik danych.

Natomiast w przypadku zakończenia używania kasy online, gdy wystąpiły okoliczności określone w § 46 (tj. w razie stwierdzenia braku możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej), podatnik sporządza i składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu, o którym mowa w § 46 ust. 4 rozporządzenia (mówi o tym § 32 rozporządzenia).

Dodatkowo, w przypadku zakończenia przez kasę online pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

Zakończenie używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Zgodnie z § 34 rozporządzenia w przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1) wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

Wzór wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas określony został w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

WZÓR – WNIOSEK O WYREJESTROWANIE KASY Z EWIDENCJI KAS

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816.