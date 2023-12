Nie kupiłeś kasy fiskalnej przed końcem 2023 r.? Po 1 stycznia 2024 r. kupisz już tylko kasę online.

Sprzedawcy korzystający z kas z elektronicznym zapisem kopii o specjalnym zastosowaniu nie kupią już od 1 stycznia 2024 r. tego rodzaju nowych urządzeń. Od tego dnia w ofercie będą się znajdowały jedynie kasy fiskalne online.

Kasa rejestrująca z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym – co to jest?

Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 145a ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Przez kasy o specjalnym zastosowaniu zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, rozumie się kasy:

1) przeznaczone do ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

2) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,

3) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego,

4) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,

5) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych

6) umieszczone w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.



Kiedy wymienić kasę z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym?

Przytoczone regulacje nie oznaczają, że podatnicy nie będą już mogli od 1 stycznia 2024 r. w ogóle używać kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, a jedynie, że tego rodzaju kasy nie będą już mogły być przedmiotem sprzedaży. Dopóki jednak kasy, które posiadają mają ważne potwierdzenie o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych, podatnicy mogą korzystać z nich w swojej codziennej działalności.

Jeśli jednak podatnik planuje wymianę kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, bo np. będzie do niej zobowiązany w najbliższym czasie, to powinien dokonać zakupu nowego urządzenia przed końcem 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r. będzie już bowiem mógł kupić jedynie kasę online.

Kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu ogólnym nie można kupić już od roku

Proces odstępowania od stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii trwa już od pewnego czasu. Przypomnijmy, że potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii inne niż o zastosowaniu specjalnym były wydawane jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. Jak wskazywało Ministerstwo Finansów, dłuższy termin przewidziany dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ma związek z tym, że z uwagi specyfikę niektórych rodzajów działalności po 1 stycznia 2023 r. spodziewano się problemów z dostępem do kas rejestrujących typu online o zastosowaniu specjalnym.

Podstawa prawna

art. 145a ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

§ 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1625 ze zm.)

