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Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Odliczanie i zwroty podatku » Sąd nie sprawdzi starych przedłużeń zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest wyjątek

Sąd nie sprawdzi starych przedłużeń zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest wyjątek

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29 września 2026, 09:58
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
orzeczenie o zwrocie VAT
Czekasz na zwrot VAT? NSA orzekł, że sąd nie sprawdza starych przedłużeń. Ale jest wyjątek
Shutterstock
Shutterstock

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Sąd nie może kontrolować wcześniejszych postanowień o przedłużeniu zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest jeden wyjątek - i może uratować firmę.

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Ważne

SKRÓT:

  • NSA w składzie 7 sędziów podjął 21 września 2026 r. uchwałę, która zmienia zasady sądowej kontroli przedłużeń zwrotu VAT (sygn. I FPS 2/26).
  • Sąd co do zasady nie może oceniać wcześniejszych, niezaskarżonych postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu.
  • Istnieje jeden wyjątek: gdy wcześniejsze postanowienie miało poważną wadę, np. nigdy ci go nie doręczono.
  • Jeśli nie zaskarżałeś wcześniejszych przedłużeń, możesz stracić szansę na odzyskanie pieniędzy - chyba że spełnisz konkretne warunki z uchwały.

Urząd przedłuża zwrot VAT w nieskończoność?

Gdy w rozliczeniu VAT wychodzi ci nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, urząd skarbowy powinien zwrócić ją w terminie 40 dni (termin standardowy). W praktyce fiskus często wydaje postanowienie o przedłużeniu tego terminu. Potem kolejne. I kolejne. Przedsiębiorca czeka miesiącami, czasem latami, na pieniądze, które prawnie są jego.

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Każde przedłużenie to osobne postanowienie. Możesz je zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Problem pojawia się, gdy tego nie zrobisz - bo nie wiedziałeś, że możesz, albo uznałeś, że szkoda czasu. Wtedy postanowienie staje się ostateczne i - co kluczowe - nienaruszalne.

Ważne

I tu zaczynał się spór prawny, który NSA właśnie rozstrzygnął. Jeśli urząd wydał już piąte przedłużenie, a ty zaskarżasz dopiero to piąte, to czy sąd może sprawdzić, czy te cztery wcześniejsze były w ogóle legalne?

VAT 2026. KOMENTARZ

NSA 21 września 2026 r.: czy poprzednie niezaskarżone przedłużenie zwrotu VAT jest dla sądu wiążące przy zaskarżeniu najnowszego?

Co do zasady sąd kontroluje wyłącznie to postanowienie, które zaskarżyłeś. Wcześniejsze przedłużenia, których nie zaskarżyłeś i które nie zostały wyeliminowane z obrotu prawnego, są dla sądu w zasadzie nienaruszalne. Nie może ich oceniać pod kątem zasadności, proporcjonalności ani prawidłowości uzasadnienia.

"Ocena ta nie może dotyczyć ponownego badania wszystkich przesłanek merytorycznych wcześniejszego przedłużenia, takich jak zasadność wątpliwości organu, zakres planowanych czynności, prawidłowość uzasadnienia czy proporcjonalność dalszego wstrzymywania zwrotu" - czytamy w komunikacie NSA.

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Ważne

Czyli: jeśli urząd przedłużył ci termin zwrotu VAT trzy razy, a ty zaskarżyłeś dopiero trzecie przedłużenie, sąd nie będzie sprawdzał, czy pierwsze dwa były uzasadnione. Dla niego one istnieją i są ważne. Nie ma znaczenia, że fiskus mógł nie mieć powodu, by trzymać twoje pieniądze.

To jednak był dopiero punkt wyjścia w uchwale NSA. Do jakich ostatecznych wniosków doszło 7 sędziów?

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Wyjątek od zasady NSA, który może uratować twój zwrot VAT - ale musisz działać szybko

Uchwała NSA nie zamyka drogi całkowicie. Sąd zostawił furtkę - i to jest najważniejsza część tego orzeczenia dla każdego przedsiębiorcy, który czeka na zwrot.

Sąd może sprawdzić wcześniejsze postanowienie, jeśli ma ono tzw. wadę kwalifikowaną. W tłumaczeniu na prosty język: chodzi o sytuacje, w których wcześniejsze przedłużenie w ogóle nie powinno było zacząć działać. Najczęstszy przykład z praktyki - urząd nie doręczył ci postanowienia w terminie albo doręczył je po tym, jak termin zwrotu już upłynął.

Jeśli poprzednie postanowienie nie zostało skutecznie wprowadzone do obrotu prawnego, łańcuch przedłużeń się przerywa. A to oznacza, że kolejne przedłużenie może być bezskuteczne - bo nie było już czego przedłużać. Termin zwrotu upłynął, a ty powinieneś mieć pieniądze na koncie.

NSA wymienił pięć warunków, które muszą być spełnione łącznie:

  1. Wada dotyczy doręczenia - brak doręczenia, błędna data, doręczenie po upływie terminu.
  2. Wada jest konkretna i poważna - jej wystąpienie oznacza, że termin zwrotu upłynął przed kolejnym przedłużeniem.
  3. Okoliczności wynikają z akt sprawy lub zostały przez ciebie należycie udowodnione.
  4. Ocena wady jest niezbędna do rozstrzygnięcia twojej skargi na aktualne postanowienie.
  5. Ustalenie można zrobić na podstawie dokumentów już zgromadzonych w sprawie, bez wznawiania całego starego postępowania.
Ważne

Sąd nie będzie z urzędu szukał wad we wszystkich wcześniejszych postanowieniach. To ty musisz wskazać problem, podać daty i udowodnić, że coś jest nie tak. Jeśli tego nie zrobisz, sąd przyjmie, że cały łańcuch przedłużeń był prawidłowy - nawet jeśli w rzeczywistości nie był.

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Co konkretnie trzeba zrobić, żeby sąd zbadał wcześniejsze przedłużenie zwrotu VAT?

NSA dał przedsiębiorcom precyzyjną instrukcję. Jeśli chcesz, żeby sąd przyjrzał się wcześniejszemu postanowieniu, w skardze musisz podać siedem elementów:

  1. Wskazać konkretne wcześniejsze postanowienie, którego skuteczność kwestionujesz (data, numer).
  2. Podać termin zwrotu, który obowiązywał przed jego wydaniem.
  3. Podać datę wydania i datę doręczenia tego postanowienia.
  4. Określić rodzaj wady - np. brak doręczenia, doręczenie po terminie.
  5. Przedstawić fakty, które uprawdopodobniają tę wadę.
  6. Wyjaśnić, jak ta wada wpływa na ciągłość kolejnych przedłużeń.
  7. Wskazać dokumenty, na podstawie których sąd może to zweryfikować.

Bez tego sąd uzna twoje twierdzenia za hipotetyczne i nie zajmie się wcześniejszymi postanowieniami. Jednocześnie NSA zastrzegł: jeśli wada wynika jednoznacznie z akt sprawy, sąd nie może jej zignorować - nawet jeśli sam jej nie podniosłeś. Ale lepiej nie liczyć na szczęście i zadbać o to samodzielnie.

Przedłużenie zwrotu VAT przez skarbówkę - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy NSA zakazał sądowi badać wcześniejsze przedłużenia zwrotu VAT?

Nie zakazał całkowicie, ale mocno ograniczył. Sąd może to zrobić tylko wtedy, gdy wcześniejsze postanowienie ma poważną wadę dotyczącą doręczenia lub wejścia do obrotu prawnego. Zwykłe kwestionowanie zasadności przedłużenia merytorycznie nie wystarczy.

Co to jest wada kwalifikowana postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT?

To wada tak poważna, że podważa samo istnienie aktu w obrocie prawnym - np. urząd w ogóle nie doręczył ci postanowienia albo doręczył je po upływie terminu, który miał przedłużyć. Nie chodzi o błędy merytoryczne, lecz o fundamentalne braki formalne.

Czy mogę zaskarżyć stare postanowienie o przedłużeniu zwrotu VAT, którego nie zaskarżyłem w terminie?

Bezpośrednio - nie. Ale możesz podnieść jego wadę w skardze na najnowsze postanowienie, jeśli spełnisz siedem warunków z uchwały NSA z 21 września 2026 r. (sygn. I FPS 2/26) i wpływa ono na wadliwość aktualnie skarżonego.

Czy uchwała NSA I FPS 2/26 dotyczy tylko konkretnej sprawy

Nie do końca. Choć sprawa dotyczyła konkretnej sprawy zwrotu jeszcze za marzec 2019 r. (spółka M. z K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach), uchwała składu siedmiu sędziów ma charakter ogólny i wiąże wszystkie składy NSA w podobnych sprawach. Dlatego można ją wykorzystywać w podobnych sprawach dotyczących zaskarżenia postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny

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