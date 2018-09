Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL)

Zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług w roku 2018 podatnicy tego podatku zobowiązani są do składania deklaracji drogą elektroniczną. Ci spośród podatników, którzy korzystają z pomocy innych podmiotów prowadzących księgowość, mogą udzielić pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. Do tego celu służy formularz UPL.