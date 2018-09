Sprzedaż online w Wielkiej Brytanii - rejestracja i rozliczenie VAT

67 milionów mieszkańców oraz bardzo rozwinięty rynek zakupów online czynią z Wielkiej Brytanii bardzo ważny rynek dla sklepów e-commerce. Zakupy w Internecie są niezwykle popularną formą aktywności Brytyjczyków, co w konsekwencji przyciąga firmy z całego świata, także z Polski. Zasady rejestracji do VAT GB i rozliczenie podatku VAT to jedne z najczęstszych pytań od przedsiębiorców sprzedających na brytyjskim rynku. W artykule przedstawimy kiedy występuje obowiązek rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii oraz zasady jego rozliczenia.