REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Rozliczenia VAT » Grupa VAT. W Polsce korzysta z tego tylko 50 firm. Przegapiamy rewolucję w podatkach, która ratuje płynność?

Grupa VAT. W Polsce korzysta z tego tylko 50 firm. Przegapiamy rewolucję w podatkach, która ratuje płynność?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 października 2026, 18:05
oprac. Adam Kuchta
grupa VAT
Podatek VAT
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć Grupa VAT pozwala na legalne unikanie faktur i podatku wewnątrz holdingu, w trzy lata zdecydowało się na nią niewiele ponad 50 podmiotów. Eksperci wskazują, że barierą nie są przepisy, a chaos wewnątrz samych firm, obnażony niedawno przez KSeF. Sprawdź, czy Twoja organizacja mogłaby na tym zyskać i jak przygotować się na zmiany krok po kroku.

Grupa VAT to rozwiązanie podatkowe, dzięki któremu firmy powiązane ze sobą mogą rozliczać podatek VAT wspólnie, jako jeden podatnik. W praktyce oznacza to, że cała grupa posiada jeden numer NIP, a deklaracje są składane łącznie w formie jednego, zbiorczego pliku JPK_VAT. Taką grupę mogą utworzyć minimum dwa podmioty gospodarcze powiązane finansowo, ekonomicznie oraz organizacyjnie. Stworzenie Grupy VAT niesie ze sobą uproszczenia w rozliczeniach i ułatwia obrót pieniędzy w ramach organizacji. Mimo tych korzyści wciąż jest rozwiązaniem niszowym.

REKLAMA

REKLAMA

KSeF, podobnie jak Grupa VAT, wydawał się początkowo zmianą czysto podatkową, ale okazało się, że konsekwencje sięgają głębiej

W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów (2023 r.) w Polsce powstało 21 Grup VAT. Dziś, po trzech latach, jest ich niewiele ponad 50. W przeciwieństwie do Grupy VAT, wejście w KSeF nie było kwestią wyboru: od lutego 2026 roku system jest obowiązkowy dla największych firm w Polsce, a od kwietnia 2026 roku praktycznie dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców. KSeF, podobnie jak Grupa VAT, wydawał się początkowo zmianą czysto podatkową, ale okazało się, że konsekwencje sięgają głębiej i dotykają m.in. procesów zakupowych i sprzedażowych, obiegu dokumentów czy organizacji pracy księgowości.

„Wdrożenie KSeF wymuszało odpowiedzi na różne pytania m.in. kto wystawia faktury, kto odpowiada za dane, kto zarządza uprawnieniami i jak wygląda ścieżka akceptacji dokumentów. W wielu firmach to właśnie procesy, a nie integracja IT, okazały się największym wyzwaniem podczas wdrażania. Podobnie jest w przypadku Grupy VAT gdzie największym wyzwaniem nie jest sama technologia lecz uporządkowanie procesów, odpowiedzialności i współpracy między spółkami wchodzącymi w skład grupy. W praktyce tworzenie Grupy VAT często pokazuje, że poszczególne spółki, które miałyby wejść w skład grupy, często funkcjonują według różnych zasad. Różnią się w nich procedury, obieg dokumentów, dane podstawowe czy sposób raportowania" – mówi Agata Adamska, Accounting Manager BPiON.

Grupa VAT niesie ze sobą różne ułatwienia, ale do wdrożenia trzeba się dobrze przygotować. Przepisy to dopiero początek

Tempo przyrostu Grup VAT wciąż jest niewielkie, a firmy podchodzą do tego rozwiązania ostrożnie. Przypomnijmy kilka cyfr: w 2023 roku powstało 21 grup, na koniec 2024 roku było ich 38, a na początku 2026 jest ich nieco ponad 50. „Grupa VAT niesie ze sobą różne ułatwienia, ale do wdrożenia trzeba się dobrze przygotować. Przepisy to początek procesu, dopiero później zaczyna się praca operacyjna, czyli m.in. dostosowanie systemów, raportowanie JPK, obsługa kas fiskalnych, pełnomocnictwa, biała lista rachunków bankowych, czy komunikacja z kontrahentami. To właśnie te obszary decydują o powodzeniu projektu" – wyjaśnia ekspertka.

REKLAMA

Mimo to, jak podkreśla ekspertka, warto spróbować, bo Grupa VAT niesie ze sobą realne korzyści. Do najważniejszych należy m.in. neutralność podatkowa transakcji zawieranych wewnątrz grupy (bez faktur i bez naliczania VAT na obrocie między spółkami) oraz uproszczenie rozliczeń dzięki jednej, zbiorczej deklaracji JPK_VAT zamiast osobnych plików dla każdego podmiotu. Duże znaczenie ma też wymierna poprawa płynności finansowej, szczególnie tam, gdzie jedna spółka z grupy regularnie płaci VAT, a inna sukcesywnie czeka na jego zwrot.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Grupa VAT wciąż pozostaje rozwiązaniem dla dobrze przygotowanych. Jak to przeprowadzić krok po kroku?

Warto zacząć nie od technologii, lecz od mapowania procesów i identyfikacji obszarów, na które zmiana będzie miała wpływ, obejmując tym mapowaniem zarówno obieg dokumentów, jak i osoby odpowiedzialne na każdym jego etapie. Równolegle warto ujednolicić dane podstawowe i procedury między spółkami wchodzącymi w skład grupy, bo to właśnie te rozbieżności najczęściej okazują się wąskim gardłem całego projektu. W praktyce najwięcej czasu zajmują zwykle kwestie operacyjne: raportowanie JPK, uprawnienia i pełnomocnictwa, biała lista rachunków bankowych, obsługa kas fiskalnych, obieg dokumentów czy komunikacja z kontrahentami. To właśnie te obszary najczęściej decydują o powodzeniu całego projektu. „Kluczowe jest zaangażowanie finansów, podatków, IT i biznesu odpowiednio wcześnie. Im lepiej organizacja przygotuje procesy i odpowiedzialności, tym łatwiej przejdzie przez wdrożenie projektu" - podsumowuje Agata Adamska.

Warto też pamiętać o różnych kwestiach formalnych. Po pierwsze: umowę o utworzeniu Grupy VAT trzeba zawrzeć na minimum 3 lata, a jej skład (raz ustalony) nie może być już zmieniany w trakcie działalności grupy, co oznacza, że decyzję o tym, które spółki wejdą do grupy, trzeba podjąć świadomie już na samym początku. Mimo że transakcje wewnątrz grupy nie są fakturowane ani wykazywane w JPK, ustawa nakłada obowiązek prowadzenia odrębnej elektronicznej ewidencji tych operacji, przekazywanej do urzędu skarbowego za okresy miesięczne. Trzeba też pamiętać, że w razie zaległości podatkowych grupy odpowiedzialność finansową ponoszą wspólnie wszystkie spółki wchodzące w jej skład, więc to ryzyko warto uwzględnić już na etapie negocjowania umowy między nimi.

Grupa VAT wciąż pozostaje więc rozwiązaniem dla dobrze przygotowanych. Ci, którzy zdecydują się wejść w ten proces z odpowiednim zapleczem procesowym i technologicznym, mogą zyskać przewagę.

Zobacz również:
Powiązane
Myślała, że darowizna od rodziców jest bez podatku. Skarbówka zaskoczyła decyzją
Myślała, że darowizna od rodziców jest bez podatku. Skarbówka zaskoczyła decyzją
Nowe rozwiązanie dla seniorów. Mieszkania serwisowane zamiast domu opieki
Nowe rozwiązanie dla seniorów. Mieszkania serwisowane zamiast domu opieki
ZUS wypłaca emeryturę, o której inni mogą jedynie pomarzyć. Najwyższe świadczenie w Polsce
ZUS wypłaca emeryturę, o której inni mogą jedynie pomarzyć. Najwyższe świadczenie w Polsce
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF i split payment. Fiskus wyjaśnił, kiedy można oznaczyć fakturę jako MPP
05 paź 2026

Przedsiębiorcy korzystający z KSeF mają wątpliwości, czy oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” można stosować także wtedy, gdy przepisy tego nie wymagają. Dyrektor KIS wydał właśnie interpretację, z której wynika, że takie oznaczenie jest dopuszczalne również przy fakturach nieobjętych obowiązkowym split payment.
Brak kar za błędy w KSeF w 2026 r. i 2027 r. nie oznacza braku sankcji za nieprawidłowe rozliczenia VAT
05 paź 2026

Przedsiębiorcy mają dostać więcej czasu na opanowanie zasad korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. 16 września 2026 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że chce przedłużyć odroczenie kar za naruszenia związane ze stosowaniem KSeF do końca 2027 r. To istotna wiadomość dla firm, które dopiero wdrażają nowe zasady wystawiania e-faktur. Na razie jest to jednak jedynie zapowiedź: aby zaczęła obowiązywać, potrzebna jest nowelizacja ustawy. Ale nawet jeżeli te przepisy wejdą w życie nie będzie to oznaczać braku obowiązku stosowania KSeF. - Obowiązek korzystania z systemu pozostaje, podobnie jak obowiązek prawidłowego rozliczania podatków. Brak kary za samo niewłaściwe wystawienie faktury nie oznacza więc braku konsekwencji, jeśli błędy przełożą się na nieprawidłowe rozliczenia – pisze Magdalena Kubiak, samodzielna księgowa w CashDirector S.A.
Kawa z INFORLEX: AI w pracy księgowego i kadrowego
05 paź 2026

Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera specjalistów w codziennej pracy. Pomaga szybciej analizować informacje, porządkować wiedzę, przygotowywać odpowiedzi i automatyzować powtarzalne zadania. Jak korzystać z AI skutecznie i bezpiecznie w księgowości oraz kadrach opowiedzą podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX nasi eksperci: Katarzyna Wojciechowska Redaktor „Monitora księgowego” autorka licznych publikacji w zakresie podatków; Bożena Goliszewska-Chojdak Prawnik i ekonomista, ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Marek Skałkowski Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, redaktor naczelny Grupy Prawo pracy i ZUS w Infor PL S.A.
Podwyżka opłaty cukrowej od 2027 r. Eksperci: ceny napojów wzrosną nawet o 22%, spadnie zawartość soku i ucierpią polscy sadownicy
03 paź 2026

Rada Ministrów przyjęła pod koniec września br. projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, zakładający od początku 2027 r. podwyższenie tzw. opłaty cukrowej i objęcie nią kolejnych produktów. Zdaniem autorów raportu Instytutu Staszica „Przyszłość polskiego sadownictwa i zachowań konsumenckich w świetle potencjalnych zmian prawnych” nowe rozwiązania spowodują spadek sprzedaży napojów z wysoką zawartością soku min. 20%, co przełoży się na gwałtowne zmniejszenie zapotrzebowania na polskie owoce i warzywa.

REKLAMA

Kiedy ZUS może wypłacać za pracodawcę zasiłki i inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych?
02 paź 2026

Kłopoty finansowe pracodawcy nie muszą oznaczać braku pieniędzy dla pracowników. Gdy firma traci płynność, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przejąć wypłatę świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy świadczenia rehabilitacyjne - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego. Gwarancją ciągłości wypłat jest złożenie odpowiedniego wniosku przez pracodawcę lub samego ubezpieczonego.
Limity podatkowe w 2027 r. Ryczałtowcy mają powody do niepokoju, szykuje się potężne cięcie
05 paź 2026

Limity podatkowe na rok 2027 będą wyższe niż w latach 2025-2026. To pierwszy wzrost od 2023 roku. W rezultacie więcej przedsiębiorców będzie mogło korzystać ze statusu małego podatnika, rozliczenia kwartalnego VAT czy uniknąć konieczności przejścia na pełną księgowość. Większość limitów wciąż jest jednak niższa niż w latach 2023-2024.
Tak zmienią się podatki w 2027 r. Niektórzy Polacy zyskają tysiące, inni mocno dopłacą!
05 paź 2026

Rząd oficjalnie przyjął projekt rewolucyjnych zmian w podatkach, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział reformę, która przyniesie realne korzyści dla około 3,5 miliona Polaków – niektórzy zyskają nawet 3,6 tys. zł rocznie dzięki nowej stawce PIT i podniesieniu progu podatkowego. Wielka reforma ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować te ulgi, Ministerstwo Finansów wprowadza bolesne podwyżki dla innych grup podatników. Kto dokładnie zapłaci wyższy CIT, kogo dotknie nowa danina solidarnościowa i jakie drastyczne cięcia czekają przedsiębiorców na ryczałcie? Sprawdź, czy znajdziesz się w grupie zyskujących, czy tracących na nowych przepisach.
Fizyczna rezerwa finansowa firmy poza bankiem: ile trzymać i gdzie, żeby to miało sens
02 paź 2026

W mojej pracy regularnie rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, gdzie i jak trzymają to, co dla firmy najważniejsze. Zauważam pewien schemat. Firma ma rachunek bankowy, ma na nim płynność na bieżące zobowiązania, ma zaufanego doradcę po drugiej stronie infolinii - i na tym sprawa się kończy. Płynność uznaje się za rozwiązaną, bo pieniądze „są”. Tymczasem płynność to nie stan konta. To pytanie, czy w danej chwili masz do tych pieniędzy dostęp. Dwie różne rzeczy, które tylko w spokojnych czasach wyglądają identycznie.

REKLAMA

Jak zatrzymać spadek dochodów budżetowych z VAT-u? Prof. Modzelewski: przyjrzyjmy się zasadności zwrotów podatku; KSeF tu nie pomoże
02 paź 2026

Spadają dochody budżetu państwa, w tym z podatku od towarów i usług i akcyzy – nawet nominalnie. W 2026 roku może zabraknąć w sumie około 50 mld zł w stosunku do bardzo ostrożnych prognoz budżetowych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I wyjaśnia co trzeba zrobić, by ten spadek dochodów został powstrzymany.
Znamy już limit pełnej księgowości na 2027 rok. Które firmy będą musiały prowadzić księgi rachunkowe?
02 paź 2026

Od 2027 roku przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w 2026 r. osiągną co najmniej 10 942 500 zł, będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. To równowartość ustawowego limitu 2,5 mln euro przeliczonego według średniego kursu NBP z 1 października 2026 r. Nowy próg będzie o 296 000 zł wyższy niż limit obowiązujący w 2026 r, który wynosił 10 646 500 zł.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA