Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Omawiany projekt ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350), dalej: „rozporządzenie”, do wprowadzonej ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), dalej: „ustawa zmieniająca”, tzw. nowej matrycy stawek VAT.

Wyżej wymieniona ustawa zmieniająca reguluje bowiem krajowy system stawek obniżonych określony przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dalej: „ustawa o VAT”, w sposób kompleksowy – jej przepisy obejmują również przedmiotowe kwestie objęte dotychczas przepisami rozporządzenia. Na skutek powyższego niektóre regulacje rozporządzenia w zakresie stosowania stawek obniżonych są zbędne.



Na skutek wprowadzonych zmian w treści ustawy o VAT oraz załączników nr 3 i 10 do niej, wprowadzonych ustawą zmieniającą, towary i usługi wymienione w rozporządzeniu w rozdziale 2 i 3, a także w załączniku do rozporządzenia (tj. towary i usługi opodatkowane stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5% i 8%) zostały ujęte bezpośrednio w ustawie o VAT oraz w załącznikach nr 3 i 10 do niej.

Towary i usługi wymienione w rozdziale 2 rozporządzenia oraz w załączniku do rozporządzenia (opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%) zostały zasadniczo objęte regulacjami ustawy o VAT – art. 41 ust. 12 i 12f (roboty konserwacyjne, usługi związane z wyżywieniem) oraz załącznika nr 3 do ustawy o VAT (nawozy i pasze, produkty lecznicze, wyroby higieniczne, zwierzęta). Oznacza to, że ww. grupy towarów i usług nadal objęte będą stawką VAT w wysokości 8%, z zastrzeżeniem art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków[1] stawka ta ulegnie obniżeniu o 1pp (do poziomu 7%).

Towary wymienione w rozdziale 3 rozporządzenia (opodatkowane stawką VAT w wysokości 5%) zostały odpowiednio uwzględnione w załączniku nr 10 do ustawy o VAT (produkty zawierające tłuszcze roślinne), co oznacza, że nadal będą opodatkowane z zastosowaniem tejże stawki.

Nadmienić należy, że nowa matryca stawek VAT wprowadzona ustawą zmieniającą stanowi efekt nowego podejścia do systemu stawek tego podatku, opartego przede wszystkim na: nowym sposobie identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT (odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008[2] na rzecz Nomenklatury scalonej (CN)[3] w zakresie towarów oraz na rzecz PKWiU 2015[4] w zakresie usług) oraz dążeniu do objęcia jedną (taką samą) stawką całych grup towarów i usług, z czym wiązały się w praktyce pewne zmiany zakresu stosowania stawek obniżonych w porównaniu do dotychczasowego systemu (na który składały się regulacje ustawy o VAT oraz rozporządzenia), wynikające chociażby z innej budowy i systematyki CN i PKWiU. W związku z powyższym zmiana stawek na niektóre towary – podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego – była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.

Odmienność klasyfikacji CN oraz PKWiU przejawia się m.in. w tym, że w poszczególnych grupowaniach stosowane jest częściowo (lub nawet całkowicie) odmienne nazewnictwo. Tym samym zmiany dokonywane w rozporządzeniu nie polegają wyłącznie na prostym skopiowaniu przepisów z rozporządzenia do ustawy o VAT, obszary (w zakresie stawek obniżonych) regulowane dotąd rozporządzeniem zostały uwzględnione w ustawie o VAT w sposób dostosowany do logiki budowy nowej matrycy VAT.

Skutki finansowe „wpisania” zakresu stawek obniżonych regulowanych rozporządzeniem do nowej matrycy VAT zostały ewaluowane na etapie procedowania ustawy zmieniającej.

Wskutek ww. zmian od dnia 1 kwietnia 2020 r. (data stosowania przepisów ustawy zmieniającej) niektóre przepisy rozporządzenia będą się co do zasady dublowały w pewnym zakresie z przepisami ustawy o VAT. Konieczna zatem jest nowelizacja ww. rozporządzenia i uchylenie jego zbędnych przepisów.

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.