Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu – rozliczenie VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?

Definicja nowego środka transportu w ustawie o- VAT

Ustawodawca wprowadził definicję nowego środka transportu w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). W przypadku pojazdów lądowych za nowy środek transportu, zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a ustawy o VAT, należy uznać pojazdy napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Należy przy tym zaznaczyć, że za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Ustalenie czy nabywany środek transportu spełnia kryteria określone dla nowego środka transportu ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, bowiem zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu – rozliczenie VAT

Przykład:

Podatnik ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia otrzymał nowy środek transportu 5 listopada 2021 r., a faktura dokumentująca ww. transakcję została wystawiona 3 listopada 2021 r. W związku z czym obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu powstał 3 listopada 2021 r., czyli z chwilą wystawienia faktury.

Na podstawie art. 103 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, które mają zostać przez nabywcę zarejestrowane na terytorium Polski lub jeżeli nie podlegają one rejestracji, ale są użytkowane w Polsce, podatnicy VAT są zobowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania VAT w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.



Na mocy ww. przepisu ulega zmianie termin zapłaty podatku, który na zasadach ogólnych byłby płacony do 25 dnia miesiąca następującego po okresie w którym powstał obowiązek podatkowy, zaś na podstawie przepisu szczególnego podlega on wpłacie w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.



W tym samym 14 – dniowym terminie, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o nabywanych środkach transportu – VAT-23, do której należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu – ujęcie w JPK_VAT

Transakcja ta powinna zostać wykazana także w przesyłanym przez podatnika JPK_VAT, gdzie w części dotyczącej podatku należnego powinna zostać wykazana zarówno w pozycji dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jak i w pozycji dotyczącej wysokości kwoty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanej w wysokości podatku należnego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy o VAT.

Konrad Bartuzel, radca prawny, starszy konsultant podatkowy w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k.