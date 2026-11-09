Jednorazowa amortyzacja: trzy sposoby rozliczenia środków trwałych

Maszyna, samochód ciężarowy czy komputer mogą trafić do kosztów już w roku, w którym zostaną wprowadzone do ewidencji. Trzeba jednak wiedzieć, z której z trzech dostępnych ścieżek się korzysta, bo każda ma inne warunki, inny katalog środków trwałych i własne pułapki.

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Sposoby jednorazowego ujęcia wydatku na środek trwały w kosztach. Trzy mechanizmy, odrębne zasady

Ustawy o podatkach dochodowych przewidują trzy niezależne sposoby jednorazowego ujęcia wydatku na środek trwały w kosztach.

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Pierwszy dotyczy składników o niskiej wartości, w których wartość początkowa jednego składnika nie przekracza 10 000 zł.

Drugi to jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis, z rocznym limitem odpisów równym 50 000 euro, dla małych podatników i części firm rozpoczynających działalność.

Trzeci to roczny limit odpisów 100 000 zł na fabrycznie nowe środki trwałe , dostępny dla każdego przedsiębiorcy.

Rozwiązania w PIT i CIT są lustrzane: art. 22d, 22f i 22k ustawy o PIT odpowiadają art. 16d, 16f i 16k ustawy o CIT.



Błędem jest - zwraca uwagę Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim - traktowanie trzech mechanizmów jednorazowego rozliczenia jak jednego „worka”. Odpis od laptopa za 8000 zł nie uszczupla limitu de minimis, a nowa maszyna produkcyjna rozliczona w limicie 100 000 zł nie jest pomocą publiczną. Dla jednego środka trwałego wybiera się jednak jedną podstawę odpisu (art. 22k ust. 20 ustawy o PIT, art. 16k ust. 20 ustawy o CIT). Różne środki nabyte w tym samym roku mogą natomiast korzystać z różnych mechanizmów.



W przykładach zakładamy, o ile nie wskazano inaczej, pełne prawo do odliczenia VAT, prawidłową klasyfikację KŚT, stawkę 19 proc. i dochód wystarczający do wykorzystania kosztu.

Mechanizm Kto może skorzystać Jakie środki Próg lub limit w 2026 r. Środki o niskiej wartości każdy podatnik wartość początkowa składnika do 10 000 zł próg dla jednego składnika, bez limitu rocznego De minimis mały podatnik, rozpoczynający działalność (z wyłączeniami) KŚT 3–8 bez samochodów osobowych, także używane 213 000 zł odpisów rocznie Fabrycznie nowe każdy podatnik nabyte, fabrycznie nowe, KŚT 3–6 i 8 100 000 zł odpisów rocznie

Podstawa prawna: środki o niskiej wartości – art. 22d ust. 1 i art. 22f ust. 3 ustawy o PIT, art. 16d ust. 1 i art. 16f ust. 3 ustawy o CIT; de minimis – art. 22k ust. 7–13 ustawy o PIT, art. 16k ust. 7–13 ustawy o CIT; fabrycznie nowe – art. 22k ust. 14–21 ustawy o PIT, art. 16k ust. 14–21 ustawy o CIT.

Środki o wartości do 10 000 zł

Jeżeli wartość początkowa składnika nie przekracza 10 000 zł, podatnik może go nie amortyzować i zaliczyć wydatek do kosztów w miesiącu oddania do używania (art. 22d ust. 1 ustawy o PIT, art. 16d ust. 1 ustawy o CIT). Może też wprowadzić go do ewidencji i dokonać jednorazowego odpisu w miesiącu oddania do używania albo w następnym (art. 22f ust. 3, art. 16f ust. 3), czyli przy grudniowym zakupie nawet w styczniu kolejnego roku. Ta metoda nie wymaga statusu małego podatnika, nie jest pomocą de minimis i nie uszczupla limitu 50 000 euro (art. 22k ust. 9 ustawy o PIT).

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Przykład Przykład 1. Ta sama faktura, różny status VAT Urządzenie kosztuje 12 300 zł brutto (10 000 zł netto i 2300 zł VAT). Urządzenie zostaje oddane do używania w miesiącu zakupu. Czynny podatnik VAT odlicza podatek, więc wartość początkowa wynosi 10 000 zł i wydatek może od razu trafić do kosztów (art. 22d ust. 1 updof).

U podatnika zwolnionego z VAT nieodliczony podatek zwiększa wartość początkową (art. 22g ust. 3 updof) do 12 300 zł, więc próg 10 000 zł jest przekroczony - wyjaśnia Iwona Sikorska. Jeżeli urządzenie jest fabrycznie nowe i należy do grup 3-6 lub 8 KŚT, podatnik może po wprowadzeniu go do ewidencji skorzystać z limitu 100 000 zł, a jako mały podatnik także z de minimis.

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De minimis: 213 000 zł dla małych i rozpoczynających działalność

Z tego mechanizmu korzysta przede wszystkim mały podatnik, czyli taki, którego przychód ze sprzedaży wraz z należnym VAT nie przekroczył w poprzednim roku równowartości 2 mln euro. Na 2026 r. Ministerstwo Finansów ustaliło ten próg na 8 517 000 zł, a roczny limit odpisów na 213 000 zł, przeliczając euro po kursie z 1 października 2025 r. (4,2586 zł).

Drugą grupą są podatnicy w roku rozpoczęcia działalności, ale z istotnymi wyłączeniami. W PIT preferencja nie przysługuje, jeżeli podatnik w roku rozpoczęcia albo w ciągu dwóch poprzednich lat prowadził działalność samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną albo prowadził ją jego małżonek przy wspólności majątkowej (art. 22k ust. 11 ustawy o PIT). W CIT wyłączone są m.in. podmioty utworzone w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału (art. 16k ust. 11 ustawy o CIT). W odpowiedzi z 6 lutego 2025 r. na interpelację poselską nr 7671 Ministerstwo Finansów wskazało właśnie ten przepis przy spółce z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności. Jak stwierdzono w tym piśmie:

MF

„ (…)podatnik powstały w wyniku wyszczególnionych form przekształceń nie ma prawa do skorzystania z preferencji w postaci dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych. Niniejsze obostrzenie stanowi na gruncie ustawy CIT przypadek szczególny, umotywowany względami zapobiegnięcia stosowanym przez podatników nadużyciom przy interpretowaniu przepisów (np. poprzez dokonywanie restrukturyzacji ukierunkowanych na zmianę formuły działalności lub sztuczne dostosowywanie jej rozmiarów – wyłącznie celem skorzystania z preferencyjnych rozwiązań).”

Odpis obejmuje środki z grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, także używane, z wyłączeniem samochodów osobowych. Dokonuje się go w roku wprowadzenia środka do ewidencji, nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia (art. 22k ust. 8 ustawy o PIT). Jeżeli wartość środka przekracza dostępny limit, nadwyżkę amortyzuje się od następnego roku na zasadach ogólnych. W spółce cywilnej oraz w spółce jawnej niebędącej podatnikiem CIT limit odnosi się łącznie do odpisów przypadających na wszystkich wspólników (art. 22k ust. 13 ustawy o PIT), więc nie mnoży się go przez ich liczbę. Ta sama zasada dotyczy limitu 100 000 zł dla fabrycznie nowych środków (art. 22k ust. 19 ustawy o PIT). Odmienne stanowisko NSA z wyroku z 26 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 114/10), według którego limit liczono osobno dla każdego wspólnika spółki jawnej, dotyczyło przepisu w brzmieniu sprzed 22 maja 2009 r. i nie można go przenosić na obecny stan prawny.

Przykład Przykład 2. Mały podatnik PIT i używana maszyna Jan prowadzi jednoosobową działalność i rozlicza się liniowo. W 2025 r. miał 3,1 mln zł przychodu ze sprzedaży z VAT, więc w 2026 r. jest małym podatnikiem. W czerwcu kupuje używaną tokarkę (KŚT 5) za 180 000 zł netto i w tym samym miesiącu przyjmuje ją do używania oraz wprowadza do ewidencji. Ponieważ tokarka jest używana, preferencja z limitem 100 000 zł nie ma zastosowania, ale maszyna mieści się w limicie de minimis 213 000 zł. Jan dokonuje w czerwcu jednorazowego odpisu 180 000 zł. Podatek za 2026 r. zmniejsza się nawet o 34 200 zł (180 000 zł × 19 proc.). Odpis może też obniżyć składkę zdrowotną liczoną od dochodu, ale nie poniżej jej minimalnej wysokości. W limicie de minimis zostaje 33 000 zł.

Limit 213 000 zł - zwraca uwagę Iwona Sikorska - dotyczy kwoty odpisów, a pułap 300 000 euro - wartości pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa w ciągu trzech lat (rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831). Wartością pomocy nie jest kwota odpisu, lecz jej ekwiwalent dotacji brutto. Okres trzech lat jest ruchomy, a „jedno przedsiębiorstwo” może obejmować podmioty powiązane. Przed odpisem trzeba ustalić, ile pomocy de minimis już otrzymano, pamiętając, że nie każda dotacja czy preferencyjna pożyczka jest taką pomocą.

Motocykl i rower – różne zasady amortyzacji

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2025 r. (sygn.0115-KDIT3.4011.372.2025.1.AWO) odmówiono małemu podatnikowi, który planował wynajem motocykli, prawa do jednorazowego odpisu w ramach de minimis. Motocykl jest pojazdem samochodowym w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, więc zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o PIT jest samochodem osobowym, choć w KŚT ma odrębny rodzaj 740. Jako środek z grupy 7 nie korzysta też z limitu 100 000 zł; jednorazowo do kosztów trafi tylko motocykl o wartości do 10 000 zł.

Inaczej z rowerem. W interpretacji z 8 listopada 2024 r. (sygn.0114-KDIP3-1.4011.669.2024.3.AC) organ uznał, że adwokat otwierający kancelarię może jednorazowo zamortyzować fabrycznie nowy rower i rower zastępczy na podstawie art. 22k ust. 7. Rower nie jest pojazdem samochodowym, ale należy do grupy 7 KŚT (rodzaj 790), więc limit 100 000 zł nie ma zastosowania. O prawie do odpisu decyduje zatem kwalifikacja środka, a nie jego handlowa nazwa.

Ważne Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, np. van czy pikap, który nie spełnia warunków konstrukcyjnych potwierdzonych w dokumentach z badania technicznego, pozostaje samochodem osobowym w rozumieniu art. 5a pkt 19a ustawy o PIT lub art. 4a pkt 9a ustawy o CIT i nie korzysta z de minimis.

Fabrycznie nowe: 100 000 zł dla każdego

Od 2017 r. każdy podatnik, niezależnie od przychodów, może jednorazowo zamortyzować nabyte fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3–6 i 8 KŚT do 100 000 zł rocznie (art. 22k ust. 14 ustawy o PIT, art. 16k ust. 14 ustawy o CIT). Odpisu dokonuje się w roku wprowadzenia środków do ewidencji. Środki wytworzone we własnym zakresie, używane oraz środki transportu z grupy 7 są wyłączone. Wartość początkowa jednego środka musi wynosić co najmniej 10 000 zł, a przy kilku środkach ich łączna wartość musi sięgać co najmniej 10 000 zł, przy czym każdy z nich musi być wart ponad 3500 zł (art. 22k ust. 15 ustawy o PIT). Limit obejmuje również zaliczoną do kosztów wpłatę na poczet nabycia środka (art. 22 ust. 1s ustawy o PIT, art. 15 ust. 1zd ustawy o CIT). Ta preferencja nie jest pomocą de minimis.

Przykład Przykład 3. Spółka CIT, która nie jest małym podatnikiem Spółka z o.o. z przychodami 25 mln zł kupuje fabrycznie nową maszynę pakującą (KŚT 4) za 140 000 zł netto i w marcu 2026 r. przyjmuje ją do używania oraz wprowadza do ewidencji. Nie jest małym podatnikiem, ale korzysta z art. 16k ust. 14: w marcu odpisuje 100 000 zł, a pozostałe 40 000 zł amortyzuje od 2027 r. według stawki z wykazu. CIT za 2026 r. zmniejsza się o 19 000 zł.

Przykład Przykład 4. Trzy środki, trzy podstawy Pani Ewa, mała podatniczka PIT, kupuje w 2026 r. laptop za 8000 zł, używany samochód ciężarowy (KŚT 7) za 150 000 zł i fabrycznie nową frezarkę (KŚT 5) za 90 000 zł. Wszystkie trzy składniki przyjmuje do używania i wprowadza do ewidencji w 2026 r. Laptop rozlicza jednorazowo na podstawie art. 22f ust. 3 (albo bez amortyzacji, art. 22d ust. 1). Samochód trafia do limitu de minimis, w którym zostaje 63 000 zł. Frezarka korzysta z limitu 100 000 zł, w którym zostaje 10 000 zł. Do kosztów 2026 r. trafia łącznie 248 000 zł, a żaden limit nie został przekroczony. Rozliczenie frezarki w ramach de minimis wykorzystałoby część limitu, którą można zachować, stosując do niej limit 100 000 zł.

Zaliczka przed dostawą

W limicie 100 000 zł można rozliczyć także wpłatę na poczet nabycia środka, jeżeli dostawa nastąpi w następnym okresie rozliczeniowym (art. 22 ust. 1s ustawy o PIT, art. 15 ust. 1zd ustawy o CIT), np. zaliczkę zapłaconą w grudniu za maszynę dostarczaną w marcu. Wpłata pomniejsza później jednorazowy odpis, a suma odpisów i wpłaty nie może przekroczyć wartości początkowej. Podatnik musi zwiększyć przychody o rozliczoną wpłatę, jeżeli przed nabyciem zlikwiduje działalność albo zmieni formę opodatkowania, a także gdy po nabyciu nie dokona jednorazowego odpisu albo sprzeda środek (art. 22k ust. 21 ustawy o PIT, art. 16k ust. 21 ustawy o CIT).

Korzyść podatnika to czas, nie dodatkowy koszt

Jednorazowa amortyzacja - wyjaśnia Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim - nie daje dodatkowego kosztu podatkowego, lecz pozwala rozliczyć go wcześniej. Korzyścią jest zatem lepsza płynność i odroczenie podatku, ale przyspieszenie rozliczenia nie zawsze będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Przy wyborze warto uwzględnić wysokość bieżącego dochodu oraz stawkę podatku, według której koszt obniży podstawę opodatkowania.

Jeżeli odpis wygeneruje stratę, można ją rozliczyć w ciągu pięciu kolejnych lat, co do zasady po 50 proc. rocznie albo jednorazowo do 5 mln zł. U podatnika na skali podatkowej odpis obniżający dochód opodatkowany stawką 12 proc. daje mniej niż koszt rozłożony na lata z dochodem powyżej 120 000 zł. Jeżeli cała wartość środka została rozliczona w kosztach, przy jego sprzedaży nie pozostaje już niezamortyzowana wartość do odliczenia od przychodu ze zbycia. Preferencja nie ma też znaczenia dla ryczałtowców.

W CIT rachunek zależy od stawki. Mała spółka ze stawką 9 proc. zmniejszy dzięki odpisowi 100 000 zł bieżący podatek o 9000 zł; jeżeli później zapłaci 19 proc., rozłożenie kosztu w czasie może być korzystniejsze. Spółka na estońskim CIT nie ustala dochodu jako różnicy przychodów i kosztów, więc jednorazowa amortyzacja nie ma dla niej znaczenia do czasu powrotu na zasady ogólne.

Lista kontrolna i dokumentacja

Przed odpisem należy udokumentować przede wszystkim klasyfikację KŚT, fabryczną nowość środka i status podatnika. Pomoże w tym poniższa lista.

klasyfikacja KŚT ustalona przed wprowadzeniem do ewidencji: grupa 7 wyklucza limit 100 000 zł, a grupy 1 i 2 oba limity,

samochody osobowe, w tym motocykle, wyłączone z de minimis,

fabryczna nowość potwierdzona np. fakturą producenta lub dealera, kartą gwarancyjną, brakiem wcześniejszej rejestracji,

wartość początkowa powiększona o nieodliczony VAT, transport i montaż,

finansowanie: odpisy od części wydatku zwróconej podatnikowi, np. z dotacji, co do zasady nie są kosztem (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT, art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT),

zapłata: przy transakcji z innym przedsiębiorcą o wartości przekraczającej 15 000 zł – za pośrednictwem rachunku płatniczego, niezależnie od liczby rat i faktur, na rachunek z białej listy, a gdy obowiązuje mechanizm podzielonej płatności – z jego zastosowaniem; kosztem nie jest część opłacona z naruszeniem tych zasad (art. 22p ustawy o PIT, art. 15d ustawy o CIT),

termin: odpis de minimis i z limitu 100 000 zł tylko w roku wprowadzenia do ewidencji, a przy składnikach do 10 000 zł – w miesiącu oddania do używania albo w następnym,

status: wyliczenie przychodów za poprzedni rok, a przy rozpoczynających działalność – brak wyłączeń z art. 22k ust. 11 lub art. 16k ust. 11,

de minimis: ewidencja otrzymanej pomocy; zaświadczenie o pomocy udzielonej w formie odpisu można uzyskać z urzędu skarbowego, ale nie jest ono warunkiem odpisu.

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 maja 2025 r., 0115-KDIT3.4011.372.2025.1.AWO

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 8 listopada 2024 r., 0114-KDIP3-1.4011.669.2024.3.AC

odpowiedź Ministerstwa Finansów z 6 lutego 2025 r. (DD6.054.1.2025) na interpelację poselską nr 7671 w sprawie jednorazowej amortyzacji środków trwałych

wyrok NSA z 26 maja 2011 r., sygn.akt II FSK 114/10

wyrok NSA z 16 grudnia 2025 r., sygn. akt II FSK 413/23

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 z późn. zm.)

ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 554 z późn. zm.)

Projektowane zmiany w amortyzacji (stan na 7 października 2026 r.)

Limit de minimis wyrażony w euro się nie zmienił, ale jego równowartość w złotych spadła z 214 000 zł w 2025 r. do 213 000 zł w 2026 r. Pozostałe kwoty są stałe. Zmienić je może poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (druk nr 907). W wersji przyjętej przez Komisję do Spraw Deregulacji 25 września 2025 r. (druk nr 1227) przewiduje on podniesienie progu dla składników o niskiej wartości do 15 000 zł, limitu dla fabrycznie nowych środków do 300 000 zł z możliwością odpisu także w roku następnym oraz minimalnej wartości takich środków do 15 000 zł. Do dnia zamknięcia tego tekstu zmiany te nie weszły w życie.

Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie, przyjęty przez Radę Ministrów 22 września 2026 r. i planowany od 1 stycznia 2027 r., nie dotyka limitów jednorazowej amortyzacji. Przewiduje natomiast, że stawek amortyzacyjnych nie będzie można zmieniać wstecz po upływie terminu złożenia zeznania rocznego. Dotyczy to stawek z wykazu i ograniczy znaczenie orzecznictwa NSA dopuszczającego ich korektę za miniony okres (np. wyrok z 16 grudnia 2025 r., sygn. akt II FSK 413/23), ale nie wyboru jednorazowego odpisu, który i dziś jest związany z rokiem wprowadzenia środka do ewidencji.

Powołane interpretacje

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 maja 2025 r., 0115-KDIT3.4011.372.2025.1.AWO

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 8 listopada 2024 r., 0114-KDIP3-1.4011.669.2024.3.AC

– odpowiedź Ministerstwa Finansów z 6 lutego 2025 r. (DD6.054.1.2025) na interpelację poselską nr 7671 w sprawie jednorazowej amortyzacji środków trwałych

Powołane orzecznictwo

– wyrok NSA z 26 maja 2011 r., sygn.akt II FSK 114/10

– wyrok NSA z 16 grudnia 2025 r., sygn. akt II FSK 413/23

Podstawa prawna

– ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 z późn. zm.)

– ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 554 z późn. zm.)

Sławomir Biliński, Iwona Sikorska

Systim sp. z o.o.