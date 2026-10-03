REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Rachunkowość » Księgi rachunkowe » Masz odsetki za spóźnioną fakturę? Jeden szczegół decyduje o podatku

Masz odsetki za spóźnioną fakturę? Jeden szczegół decyduje o podatku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 października 2026, 09:10
Systim
Systim
Systim – księgowość przez Internet
oprac. Adam Kuchta
księgowy podatki faktury odsetki
Dostałeś odsetki za spóźnioną fakturę? Jeden szczegół decyduje o podatku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kontrahent spóźnił się z zapłatą, więc wystawiłeś notę odsetkową? A może to Ty dostałeś taką notę i zastanawiasz się, kiedy rozliczyć koszt? W przypadku odsetek za nieterminowe płatności obowiązuje szczególna zasada, która często zaskakuje przedsiębiorców. Sprawdzamy, kiedy powstaje przychód, kiedy koszt i dlaczego sama nota odsetkowa nie zawsze ma znaczenie podatkowe.

Kontrahent zapłacił po terminie i doliczyłeś mu odsetki? A może to Ty uregulowałeś fakturę z opóźnieniem i otrzymałeś notę odsetkową? Wyjaśniamy, jak odsetki od nieterminowych płatności rozlicza wierzyciel, a jak dłużnik – w PIT (z uwagami dla podatników CIT) oraz w VAT. Jak wyjaśnia Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim, odsetki w PIT i CIT rozlicza się co do zasady kasowo. Oznacza to, że po stronie wierzyciela przychód powstaje po ich otrzymaniu, a po stronie dłużnika koszt można rozpoznać dopiero po zapłacie.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie odsetki można naliczyć za spóźnioną fakturę?

W obrocie gospodarczym za opóźnienie w zapłacie faktury naliczane są przede wszystkim odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wynikają one z ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej ustawa) i przysługują wierzycielowi z mocy prawa, bez wezwania – wystarczy, że spełnił swoje świadczenie (dostarczył towar, wykonał usługę), a nie otrzymał zapłaty w terminie. W transakcjach handlowych objętych ustawą stosuje się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, a nie odsetki z art. 481 § 2 k.c. Odsetki kodeksowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w relacjach z konsumentami oraz w innych zobowiązaniach nieobjętych ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.

Wysokość odsetek „handlowych" ustala się według stopy referencyjnej NBP obowiązującej 1 stycznia (dla odsetek należnych za pierwsze półrocze) albo 1 lipca (dla drugiego półrocza), powiększonej o 10 punktów procentowych (lub o osiem punktów, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym). Aktualne stawki (stan na 16 lipca 2026 r.) przedstawia tabela.

Rodzaj odsetek

1.01–30.06.2026

od 1.07.2026

Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (standard B2B)

14% rocznie

13,75% rocznie

Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (dłużnik: publiczny podmiot leczniczy)

12% rocznie

11,75% rocznie

Ustawowe za opóźnienie z Kodeksu cywilnego (art. 481 § 2 k.c.)

9,25% rocznie (od 5.03.2026)

 

Obok odsetek wierzycielowi przysługuje też zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwania należności:

REKLAMA

  • 40 euro — gdy świadczenie nie przekracza 5000 zł;
  • 70 euro — gdy świadczenie jest wyższe niż 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
  • 100 euro — gdy świadczenie wynosi co najmniej 50 000 zł.– art. 10 ust. 1 ustawy.

    O jej rozliczeniu piszemy dalej.

Sytuacja wierzyciela: odsetki są przychodem dopiero po ich otrzymaniu

Przychody z działalności gospodarczej rozlicza się co do zasady memoriałowo – przychód powstaje, gdy stanie się należny, nawet jeśli kontrahent nigdy nie zapłaci. Odsetki są od tej reguły ważnym wyjątkiem. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności (identyczną regułę dla podatników CIT zawiera art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT). Odsetki stają się więc przychodem dopiero w dacie faktycznego wpływu na rachunek – obowiązuje metoda kasowa. Potwierdza to od lat orzecznictwo, m.in. wyrok NSA z 30 sierpnia 2005 r. (sygn. akt FSK 2025/04).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak podkreśla Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim, samo wystawienie noty odsetkowej nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym. Jeżeli dłużnik zapłaci należność główną, a odsetek nie ureguluje – przychodu z odsetek nie ma.

Wierzyciel prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ujmuje otrzymane odsetki w kolumnie 8 KPiR (pozostałe przychody), na podstawie wyciągu bankowego lub noty z potwierdzeniem zapłaty.

Przykład

Przykład 1 – wierzyciel

Pani Anna (jednoosobowa działalność, podatek liniowy) wystawiła 2 lutego 2026 r. fakturę na 20 000 zł z terminem płatności do 16 lutego 2026 r. Kontrahent zapłacił należność główną dopiero 2 kwietnia 2026 r., czyli 45 dni po terminie. Odsetki handlowe za pierwsze półrocze 2026 r. wynoszą 14 proc. rocznie: 20 000 zł × 14 proc. × 45/365 = 345,21 zł. Pani Anna wystawiła notę odsetkową, a dłużnik zapłacił ją 20 kwietnia 2026 r. Dopiero pod tą datą pani Anna wykazuje przychód 345,21 zł (kolumna 8 KPiR). Gdyby dłużnik noty nigdy nie opłacił, przychód by nie powstał.

Konsekwentnie kasowo rozliczana jest też rezygnacja z odsetek. Wierzyciel, który nie nalicza odsetek albo je umarza, nie wykazuje z tego tytułu przychodu – przychód powstałby tylko z kwot faktycznie otrzymanych. Wyjątkiem jest kapitalizacja: odsetki doliczone do należności głównej stają się przychodem już w dacie kapitalizacji, mimo braku fizycznej zapłaty (por. wyrok NSA z 13 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2849/11).

Ważne

Odsetki rozlicza się kasowo: przychód lub koszt powstaje dopiero w momencie ich otrzymania albo uregulowania, w tym także przez potrącenie. Szczególnym przypadkiem jest kapitalizacja odsetek.

Podobnie, zatem kasowo, rozliczana jest rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro). Nie jest ona zapłatą za towar czy usługę, dlatego wierzyciel rozpoznaje przychód w dacie jej otrzymania, na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy o PIT (u podatników CIT – art. 12 ust. 3e ustawy o CIT). Kwotę rekompensaty przelicza się po średnim kursie euro NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna.

Przykład

Przykład 2 – rekompensata u wierzyciela

Wracając do przykładu 1: należność pani Anny wynosiła 20 000 zł, mieści się więc w przedziale od 5 000 do 50 000 zł, co daje prawo do rekompensaty 70 euro. Należność stała się wymagalna w lutym 2026 r., więc do przeliczenia stosuje się średni kurs euro NBP z ostatniego dnia roboczego stycznia 2026 r. Przy założonym na potrzeby przykładu kursie 4,26 zł/euro rekompensata wynosi 298,20 zł. Pani Anna wykaże ją jako przychód dopiero w dniu, w którym dłużnik faktycznie ją zapłaci – i udokumentuje notą obciążeniową, nie fakturą.

Uwaga dla ryczałtowców: zasada kasowa obowiązuje również przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – otrzymane odsetki od należności z działalności są przychodem z tej działalności w dacie wpływu. Kwestia właściwej stawki ryczałtu dla takich odsetek bywa przedmiotem rozbieżnych stanowisk, dlatego bezpiecznym rozwiązaniem jest potwierdzenie jej interpretacją indywidualną.

Zobacz również:

Sytuacja dłużnika: koszt dopiero w momencie zapłaty odsetek

Lustrzana reguła obowiązuje po stronie dłużnika. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań (odpowiednikiem dla podatników CIT jest art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT).

Jak wskazuje Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim, otrzymana nota odsetkowa sama w sobie nie daje prawa do kosztu. Dłużnik zaliczy odsetki do kosztów podatkowych dopiero w dacie ich faktycznej zapłaty.

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.16.2025.2.ED), wskazując wprost, że możliwość zaliczenia odsetek do kosztów jest warunkowana faktem ich zapłaty.

Zapłacone odsetki od zobowiązań handlowych mogą co do zasady stanowić koszt podatkowy, jeżeli zobowiązanie pozostaje w związku z działalnością i spełnione są ogólne warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Stanowią koszt podatkowy gdy są ceną za korzystanie z cudzego kapitału: nie płacąc w terminie, dłużnik był przez pewien czas „kredytowany" przez dostawcę, a zakup służył działalności gospodarczej. Zapłacone odsetki od faktur kosztowych dłużnik ujmuje w kolumnie 13 KPiR (pozostałe wydatki).

Przykład

Przykład 3 – dłużnik

Pan Marek (jednoosobowa działalność, skala podatkowa) otrzymał fakturę za materiały na 8 000 zł z terminem płatności do 10 lipca 2026 r. Zapłaci ją 9 sierpnia 2026 r., czyli 30 dni po terminie. Dostawca naliczy odsetki handlowe według stawki na drugie półrocze 2026 r. (13,75 proc. rocznie): 8 000 zł × 13,75 proc. × 30/365 = 90,41 zł. Jeżeli pan Marek zapłaci notę odsetkową 20 sierpnia 2026 r., to 90,41 zł zaliczy do kosztów uzyskania przychodów pod datą 20 sierpnia (kolumna 13 KPiR). Dopóki noty nie opłaci – kosztu nie ma, choćby księgowo zobowiązanie odsetkowe istniało.

Bardzo ważne jest rozróżnienie rodzaju odsetek. Kosztem podatkowym mogą być wyłącznie zapłacone odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych i handlowych (wobec kontrahentów). Odsetki za zwłokę od zaległości budżetowych – podatkowych czy wobec ZUS – są z kosztów wyłączone bezwzględnie, nawet po zapłacie (art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT, art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT).

Należy również pamiętać o wyłączeniu zawartym w art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT (oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT). Zgodnie z tym przepisem, kosztem uzyskania przychodów nie są odsetki za zwłokę wynikające z niedotrzymania warunków umownych, które mają charakter sankcyjny (karny). Jeśli charakter odsetek wykracza poza zwykłą rekompensatę za korzystanie z kapitału i pełni funkcję kary umownej za nienależyte wykonanie zobowiązania, nie będą one stanowiły kosztu podatkowego nawet po ich faktycznej zapłacie.

Co się dzieje, gdy wierzyciel odpuści? Trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Jeżeli wierzyciel umorzy odsetki już naliczone (np. wystawił notę, a potem zwolnił dłużnika z długu), po stronie dłużnika powstaje przychód z umorzonych zobowiązań - art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT). Jeżeli natomiast wierzyciel w ogóle odsetek nie naliczył i nie żądał ich zapłaty, u dłużnika nie powstaje ani przychód z umorzenia, ani przychód z nieodpłatnych świadczeń. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 3 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 2871/18), a ostatnio potwierdził je dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 9 kwietnia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.11.2026.2.EKB), uznając, że nienaliczone przez wierzyciela odsetki - nawet gdy roszczenie o nie ulegnie przedawnieniu - pozostają dla dłużnika podatkowo neutralne.

Odrębną pozycją jest zapłacona przez dłużnika rekompensata 40/70/100 euro. Organy podatkowe dopuszczają jej zaliczenie do kosztów, gdy opóźnienie nie wynikało z winy umyślnej dłużnika, a poniesienie wydatku było racjonalne i służyło ochronie źródła przychodów. Praktyka nie jest tu jednak w pełni jednolita, dlatego przy większych kwotach warto zabezpieczyć się własną interpretacją indywidualną.

VAT: odsetki i rekompensata pozostają poza podatkiem

Dla celów VAT odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury w ogóle nie podlegają opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), a odsetki nie są wynagrodzeniem za żadne świadczenie – mają charakter odszkodowawczo-sankcyjny i rekompensują wierzycielowi brak zapłaty w terminie. Taki pogląd wynika już z klasycznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 lipca 1982 r. w sprawie 222/81 (BAZ Bausystem) i jest konsekwentnie podzielany przez polskie organy podatkowe.

Praktyczne konsekwencje są następujące.

Po pierwsze, odsetek nie dokumentuje się fakturą (odsetki nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT z pierwotnej faktur). W praktyce wierzyciel może je udokumentować notą odsetkową, notą obciążeniową albo innym dokumentem księgowym.

Po drugie, otrzymanych odsetek nie wykazuje się w części ewidencyjnej ani deklaracyjnej JPK_V7.

Ważne

Otrzymane odsetki nie są uwzględniane w obrocie służącym do obliczenia proporcji sprzedaży z art. 90 ustawy o VAT.

Po trzecie, analogiczne zasady dotyczą ustawowej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40, 70 lub 100 euro. Rekompensata nie jest zapłatą za usługę świadczoną na rzecz dłużnika, dlatego pozostaje poza VAT i może zostać udokumentowana notą księgową. Organy podatkowe potwierdzają to od lat (np. interpretacja z 26 listopada 2013 r., sygn. IPPP3/443-790/13-2/LK, z 6 lutego 2024 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.696.2023.2.SG).

Po czwarte, odsetki nie podlegają korekcie w ramach ulgi na złe długi – korekta z art. 89a i 89b ustawy o VAT obejmuje wyłącznie podstawę opodatkowania i podatek z niezapłaconej faktury, a nie należności uboczne.

Przykład

Przykład 4

Spółka Alfa (czynny podatnik VAT) wykonała dla spółki Beta usługę serwisową udokumentowaną fakturą na 20 000 zł netto + 4600 zł VAT (24 600 zł brutto), z terminem płatności 16 lutego 2026 r. Beta zapłaciła kwotę główną dopiero 17 kwietnia 2026 r., czyli 60 dni po terminie.

Alfa naliczyła odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty brutto: 24 600 zł × 14% × 60/365 = 566,14 zł. Dodatkowo, ponieważ należność mieściła się w przedziale od 5000 zł do 50 000 zł, Alfie przysługuje rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 70 euro, przeliczona na złote po średnim kursie euro NBP z ostatniego dnia roboczego stycznia 2026 r. (miesiąca poprzedzającego miesiąc wymagalności).

Na obie kwoty Alfa wystawiła notę obciążeniową — bez VAT i bez faktury. Ani odsetki, ani rekompensata nie trafiają do JPK_V7 i nie wpływają na proporcję sprzedaży. W CIT Alfa rozpozna przychód z odsetek dopiero w dacie ich faktycznego otrzymania — samo wystawienie noty jest podatkowo neutralne, także rekompensata powinna zostać rozpoznana w przychodach dopiero po jej otrzymaniu. Beta z kolei zaliczy zapłacone odsetki do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty, przy założeniu, że usługa serwisowa była związana z działalnością gospodarczą i spełnia ogólne warunki kosztu.

Uwaga! Gdyby należność nie została uregulowana przez 90 dni od upływu terminu płatności, Alfa mogłaby — po spełnieniu pozostałych warunków — skorygować podstawę opodatkowania o 20 000 zł i VAT należny o 4600 zł. Beta byłaby natomiast zobowiązana do skorygowania odliczonego VAT naliczonego w wysokości 4600 zł. Korekta nie obejmowałaby odsetek ani rekompensaty wynikających z noty.

W PIT i CIT odsetki rozlicza się co do zasady kasowo: wierzyciel rozpoznaje przychód po ich otrzymaniu lub uregulowaniu na jego rzecz, a dłużnik może zaliczyć odsetki do kosztów po ich zapłacie albo uregulowaniu w innej formie, o ile spełnione są ogólne warunki rozpoznania kosztu. Samo wystawienie noty odsetkowej, bez otrzymania, zapłaty, potrącenia lub innego uregulowania odsetek, co do zasady nie wywołuje skutku w podatku dochodowym. Dla celów VAT odsetki za opóźnienie pozostają poza zakresem opodatkowania niezależnie od tego, czy zostały już zapłacone.

Podsumowanie

Rozliczenie odsetek od nieterminowych płatności jest jednym z nielicznych obszarów, w których przepisy PIT i CIT są proste i symetryczne: bez zapłaty nie ma ani przychodu, ani kosztu. Wierzyciel nie zapłaci podatku od odsetek, których nie wyegzekwował, a dłużnik nie pomniejszy dochodu o odsetki, których nie uregulował. Pułapki kryją się gdzie indziej: w wyłączeniu z kosztów odsetek budżetowych, w przychodzie z umorzonych odsetek u dłużnika oraz w prawidłowym dokumentowaniu (nota zamiast faktury). Dla biur rachunkowych kluczowa jest też pamięć o rozjeździe ujęcia bilansowego (memoriał) i podatkowego (kasa) – naliczone odsetki widoczne w księgach trzeba wyłączać z wyniku podatkowego aż do momentu zapłaty.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 1i, ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 2, art. 23 ust. 1 pkt 18 i 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)
  • art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a, ust. 3e, ust. 4 pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 11 i 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 554 ze zm.)
  • art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 89a i art. 89b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.)
  • art. 4a, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11b i art. 11c ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790)
  • art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

Sławomir Biliński, Systim

Powiązane
Prezes ZUS zabrał głos ws. emerytur. Padły ważne słowa, które mogą zakończyć gorącą dyskusję
Prezes ZUS zabrał głos ws. emerytur. Padły ważne słowa, które mogą zakończyć gorącą dyskusję
Wytyczne AI Act dotyczące obowiązków przejrzystości. Co muszą zrobić dostawcy i podmioty wdrażające systemy AI?
Wytyczne AI Act dotyczące obowiązków przejrzystości. Co muszą zrobić dostawcy i podmioty wdrażające systemy AI?
Wysokość emerytur w 2027 r. Rząd podjął kluczową decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur w 2027 r. Rząd podjął kluczową decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Podwyżka opłaty cukrowej od 2027 r. Eksperci: ceny napojów wzrosną nawet o 22%, spadnie zawartość soku i ucierpią polscy sadownicy
03 paź 2026

Rada Ministrów przyjęła pod koniec września br. projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, zakładający od początku 2027 r. podwyższenie tzw. opłaty cukrowej i objęcie nią kolejnych produktów. Zdaniem autorów raportu Instytutu Staszica „Przyszłość polskiego sadownictwa i zachowań konsumenckich w świetle potencjalnych zmian prawnych” nowe rozwiązania spowodują spadek sprzedaży napojów z wysoką zawartością soku min. 20%, co przełoży się na gwałtowne zmniejszenie zapotrzebowania na polskie owoce i warzywa.
Kiedy ZUS może wypłacać za pracodawcę zasiłki i inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych?
02 paź 2026

Kłopoty finansowe pracodawcy nie muszą oznaczać braku pieniędzy dla pracowników. Gdy firma traci płynność, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przejąć wypłatę świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy świadczenia rehabilitacyjne - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego. Gwarancją ciągłości wypłat jest złożenie odpowiedniego wniosku przez pracodawcę lub samego ubezpieczonego.
Limity podatkowe w 2027 roku wzrosną. Jednak ryczałtowcy mają powody do niepokoju, szykuje się potężne cięcie
02 paź 2026

Limity podatkowe na rok 2027 będą wyższe niż w latach 2025-2026. To pierwszy wzrost od 2023 roku. W rezultacie więcej przedsiębiorców będzie mogło korzystać ze statusu małego podatnika, rozliczenia kwartalnego VAT czy uniknąć konieczności przejścia na pełną księgowość. Większość limitów wciąż jest jednak niższa niż w latach 2023-2024.
Tak zmienią się podatki w 2027 roku. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą
03 paź 2026

Rząd oficjalnie przyjął projekt rewolucyjnych zmian w podatkach, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział reformę, która przyniesie realne korzyści dla około 3,5 miliona Polaków – niektórzy zyskają nawet 3,6 tys. zł rocznie dzięki nowej stawce PIT i podniesieniu progu podatkowego. Wielka reforma ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować te ulgi, Ministerstwo Finansów wprowadza bolesne podwyżki dla innych grup podatników. Kto dokładnie zapłaci wyższy CIT, kogo dotknie nowa danina solidarnościowa i jakie drastyczne cięcia czekają przedsiębiorców na ryczałcie? Sprawdź, czy znajdziesz się w grupie zyskujących, czy tracących na nowych przepisach.

REKLAMA

Fizyczna rezerwa finansowa firmy poza bankiem: ile trzymać i gdzie, żeby to miało sens
02 paź 2026

W mojej pracy regularnie rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, gdzie i jak trzymają to, co dla firmy najważniejsze. Zauważam pewien schemat. Firma ma rachunek bankowy, ma na nim płynność na bieżące zobowiązania, ma zaufanego doradcę po drugiej stronie infolinii - i na tym sprawa się kończy. Płynność uznaje się za rozwiązaną, bo pieniądze „są”. Tymczasem płynność to nie stan konta. To pytanie, czy w danej chwili masz do tych pieniędzy dostęp. Dwie różne rzeczy, które tylko w spokojnych czasach wyglądają identycznie.
Jak zatrzymać spadek dochodów budżetowych z VAT-u? Prof. Modzelewski: przyjrzyjmy się zasadności zwrotów podatku; KSeF tu nie pomoże
02 paź 2026

Spadają dochody budżetu państwa, w tym z podatku od towarów i usług i akcyzy – nawet nominalnie. W 2026 roku może zabraknąć w sumie około 50 mld zł w stosunku do bardzo ostrożnych prognoz budżetowych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I wyjaśnia co trzeba zrobić, by ten spadek dochodów został powstrzymany.
Znamy już limit pełnej księgowości na 2027 rok. Które firmy będą musiały prowadzić księgi rachunkowe?
02 paź 2026

Od 2027 roku przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w 2026 r. osiągną co najmniej 10 942 500 zł, będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. To równowartość ustawowego limitu 2,5 mln euro przeliczonego według średniego kursu NBP z 1 października 2026 r. Nowy próg będzie o 296 000 zł wyższy niż limit obowiązujący w 2026 r, który wynosił 10 646 500 zł.
Skarbówka przegrała przed sądem. Kiedy musi oddać pieniądze po uchyleniu decyzji? MF wyjaśnia
01 paź 2026

Masz wyrok sądu, który przyznaje Ci rację w sporze z fiskusem, ale na koncie wciąż pusto? To rzeczywistość wielu polskich podatników. Resort finansów musiał oficjalnie wytłumaczyć się z bulwersującej praktyki podległych mu urzędów. Chodzi o przetrzymywanie gigantycznych kwot mimo wygranej w sądzie.

REKLAMA

W spadkach i darowiznach fiskus żąda przybliżonych kwot. Czy narusza prawa podatników? Zdania są podzielone
01 paź 2026

Urząd skarbowy nie jest w stanie błyskawicznie ustalić, ile rzeczywiście wynosi podatek od spadku albo darowizny więc określa jego przybliżoną wielkość. Odbywa się to nie w trybie wymierzenia/ustalenia podatku a zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Po co? Wcale nie po to, aby zabezpieczyć podatki przed brakiem płatności. Tylko w celu przerwania biegu bliskiego już przedawnienia roszczeń fiskusa.
10 sygnałów ostrzegawczych, że firma traci kontrolę nad swoimi finansami
30 wrz 2026

Dynamiczny rozwój firmy kojarzy się z rosnącą sprzedażą, większą liczbą klientów i powiększającym się zespołem. Jednak wraz ze skalowaniem biznesu rośnie również złożoność procesów finansowych. To, co działało przy kilku pracownikach i prostym modelu operacyjnym, może nie wystarczyć, gdy firma zacznie działać na większą skalę. Utrata kontroli nad finansami rzadko pojawia się nagle. Zazwyczaj poprzedzają ją sygnały ostrzegawcze: brak aktualnych danych, trudność w określeniu rentowności, decyzje podejmowane bez pełnego obrazu sytuacji czy problemy z przewidywaniem przyszłych przepływów pieniężnych. Właściciele firm często zauważają problem dopiero wtedy, gdy zaczyna on realnie wpływać na rozwój biznesu. Tymczasem odpowiednio wcześnie rozpoznane „czerwone flagi” pozwolą uporządkować finanse i odzyskać kontrolę nad kierunkiem rozwoju.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA