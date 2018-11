Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej i popisywania go kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Oznacza to, że firmy będą musiały przygotować już tegoroczne raporty według nowych schematów. Obowiązek ten nie obejmie firm, które sporządzają sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz spółek, których dzień bilansowy wypadał na 30 września 2018 albo wcześniej.