Sprawozdania finansowe za rok 2019 – nowe terminy wynikające z rozporządzenia anty-COVID

Jeżeli wspólnicy podejmą decyzję o zatrzymaniu wypracowanego zysku za rok 2018 lub/i 2019 w spółce (i np. wykorzystać go na pokrycie strat z lat ubiegłych albo przeznaczyć go na kapitał zapasowy) – mają możliwość odliczenia go od dochodu w określonym ustawą limicie, co stwarza zachętę do lokowania zysku w spółce poprzez skorzystanie z możliwości obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych.