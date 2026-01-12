REKLAMA

Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli posiada certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej

Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli posiada certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej

12 stycznia 2026, 16:05
Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA
Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli ma certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej
Raport płacowy opracowany na zlecenie The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) przez Randstad Polska pokazuje jasno, że certyfikowani specjaliści ds. finansów w Polsce zarabiają, w zależności od stanowiska, od 16% do 25% więcej niż osoby nieposiadające certyfikatów zawodowych. Analiza objęła 500 specjalistów z obszaru finansów, zatrudnionych na pięciu kluczowych stanowiskach: dyrektor finansowy (CFO), menedżer ds. finansów, główny księgowy, menedżer controllingu oraz kontroler finansowy. Wskazuje ona na istotne różnice w poziomie wynagrodzenia pomiędzy osobami posiadającymi certyfikaty zawodowe, takie jak tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA) nadawany przez CIMA czy kwalifikacja biegłego rewidenta przyznawana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR), a tymi, którzy takich certyfikatów nie posiadają.

Zarobki na stanowisku: dyrektor finansowy (CFO)

Mediana wynagrodzenia dla osoby na stanowisku CFO z certyfikatem zawodowym wynosi 37 000 zł, podczas gdy dyrektorzy finansowi nie posiadający certyfikatu zarabiają o 21,3% mniej (30 500 zł).

Zarobki na stanowisku: menedżer ds. finansów

Menedżerowie ds. finansów z certyfikatem zarabiają 16,7% więcej (28 000 zł vs. 24 000 zł).

Zarobki w dziale controllingu

Legitymujący się certyfikatem menedżerowie controllingu i kontrolerzy finansowi również zyskują – odpowiednio +16,3% i +20%.

Zarobki głównego księgowego

Wśród głównych księgowych z certyfikatem różnica w poziomie wynagrodzenia wynosi najwięcej, bo aż 25% (22 500 zł vs. 18 000 zł)

Certyfikowani specjaliści mają większe szanse na rynku pracy

Celem raportu było nie tylko zrozumienie wpływu certyfikacji na poziom wynagrodzenia, ale także przedstawienie aktualnych trendów w zakresie wartości kompetencji na rynku pracy, w obliczu rosnących wyzwań i transformacji otoczenia biznesowego. Jak wskazuje analiza przygotowana przez Randstad Polska na zlecenie CIMA, certyfikowani specjaliści deklarują większą elastyczność w rozwoju kariery, szybsze awanse i większą pewność siebie na rynku pracy.

Raport został opublikowany w momencie, gdy Światowe Forum Ekonomiczne (ang. World Economic Forum, WEF) w swoim Future of Jobs Report 2025 podkreśla rosnące znaczenie łączenia wiedzy technologicznej z ludzką intuicją oraz umiejętnościami krytycznego myślenia jako kluczowymi dla odniesienia sukcesu zawodowego w gospodarce opartej na wiedzy, szczególnie w rolach związanych z rachunkowością i finansami.

Zmienia się rola działów finansowych i księgowych. Kogo szukają pracodawcy?

Rola działów finansowych i księgowych ulega wyraźnej ewolucji. Obok tradycyjnych kompetencji, takich jak znajomość przepisów czy umiejętność tworzenia sprawozdań, rośnie znaczenie zdolności analitycznych, biznesowego myślenia i współpracy międzydziałowej. Kwalifikacje, takie jak CGMA czy tytuł biegłego rewidenta, potwierdzają dziś nie tylko wiedzę techniczną, ale też strategiczne podejście i umiejętność komunikacji. Nowoczesny finansista to partner biznesu – dostarcza analizy, wspiera decyzje i realnie wpływa na kierunek rozwoju firmy” – powiedziała Magdalena Batogowska, Senior Branch Manager, Finance & Legal, Randstad Polska.

W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie zmienność i złożoność są codziennością, pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów ds. finansów, którzy dysponują nie tylko wiedzą techniczną, lecz także umiejętnością krytycznego myślenia, elastycznością i strategiczną intuicją. Kwalifikacja Profesjonalna CGMA jest najlepszym potwierdzeniem tych kompetencji i paszportem do nowych możliwości napędzanych innowacjami, zrównoważonym rozwojem i transformacją cyfrową. Posiadacze tytułu CGMA wyróżniają się na konkurencyjnym rynku pracy i są doceniani za wartość, którą wnoszą” – powiedział Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Pełny raport płacowy oraz informacje o Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA dostępne są na stronie: myfuture.cimaglobal.com/prof

Metodologia: Raport oparto na danych zebranych przez Randstad Polska w latach 2024–2025 w oparciu o procesy rekrutacyjne oraz wywiady telefoniczne z 500 specjalistami finansowymi w Polsce. Dla każdego z pięciu stanowisk przebadano 100 osób (50 z certyfikatem i 50 bez). Zastosowano metody ilościowe (średnia i mediana) oraz jakościowe (wywiady). Uwzględniono wyłącznie stałą część miesięcznego wynagrodzenia brutto, bez premii i składników zmiennych. Wynagrodzenia zaprezentowano z rozróżnieniem na osoby posiadające certyfikaty zawodowe (w tym tytuł CGMA, tytuł biegłego rewidenta oraz inne krajowe i międzynarodowe akredytacje), a także tytuły akademickie, oraz osoby bez takich potwierdzeń.

O The Chartered Institute of Management Accountants
Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest wiodącą i jednocześnie największą na świecie organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA jest organizacją założycielską Association of International Certified Professional Accountants; jego członkowie i kandydaci działają w ponad 150 krajach i terytoriach, pracując w samym sercu biznesu – w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, stale aktualizując swoją Kwalifikację Profesjonalną oraz wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem finansowym.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
