REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Ponad 80 proc. księgowych korzysta z AI poza kontrolą pracodawcy

Ponad 80 proc. księgowych korzysta z AI poza kontrolą pracodawcy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 15:29
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracowników księgowości i kadr w Polsce nie trzeba przekonywać do sztucznej inteligencji, już 80% z nich używa jej w pracy – wynika z raportu Wolters Kluwer. W większości przypadków odbywa się to jednak poza oficjalnymi narzędziami firmowymi. Tylko 17% badanych korzysta z rozwiązań udostępnianych przez pracodawcę, podczas gdy zdecydowana większość sięga po duże modele językowe dostępne bezpłatnie, takie jak ChatGPT czy Gemini.

Choć skala wykorzystania sztucznej inteligencji jest wysoka, to w praktyce firmy znajdują się dopiero na etapie jej testowania. Mniej niż jeden na pięciu (17%) respondentów korzysta z rozwiązań AI codziennie, a kolejnych 21% kilka razy w tygodniu. Dla największego odsetka badanych (43%) nowa technologia jest raczej doraźnym wsparciem używanym sporadycznie niż stałym elementem pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Częstotliwość korzystania z AI różni się także w zależności od stanowiska. Najczęściej po sztuczną inteligencję sięgają właściciele biur rachunkowych oraz specjaliści HR – ponad połowa przedstawicieli tych grup korzysta z narzędzi bazujących na AI codziennie lub kilka razy w tygodniu. Na drugim biegunie znajdują się pracownicy działów kadr, wśród których niespełna jedna trzecia deklaruje taką regularność. W tej grupie odnotowano również najwyższy odsetek osób, które nie planują wdrażania AI w swojej pracy.

AI poza kontrolą firmy

Z raportu Wolters Kluwer wynika, że wprowadzanie sztucznej inteligencji w większości przedsiębiorstw ma charakter oddolny. Siedmiu na dziesięciu (72%) badanych korzysta z ogólnodostępnych online dużych modeli językowych, a kolejne 11% deklaruje, że samodzielnie zakupiło narzędzia AI na potrzeby swojej pracy. Jedynie 17% badanych korzysta z rozwiązań udostępnianych przez pracodawcę.

Taki model wykorzystania AI sprawia, że narzędzia te często funkcjonują poza oficjalnym środowiskiem firmowym. Potwierdzają to dane dotyczące integracji z systemami IT – pełne połączenie AI z systemami ERP deklaruje tylko 11% respondentów. Jednocześnie 37% wskazuje, że narzędzia te działają całkowicie oddzielnie, a co trzeci ankietowany (35%) nie wie, czy taka integracja w ogóle istnieje.

REKLAMA

– Korzystanie z AI do wyszukania przepisu kulinarnego to jedno, ale praca na danych finansowych to zupełnie inna skala odpowiedzialności. Wprowadzanie informacji o saldach czy rozliczeniach klientów do publicznych modeli językowych rodzi poważne ryzyka, których wiele firm wciąż nie doszacowuje. Przedsiębiorstwa, które nie zapewniają pracownikom bezpiecznego, zintegrowanego środowiska pracy z AI, muszą liczyć się z tym, że użytkownicy sięgną po narzędzia dostępne na zewnątrz, często bez pełnej świadomości konsekwencji prawnych i biznesowych – mówi Patryk Oleszczuk, ekspert technologiczny SaldeoSMART.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

AI pomaga, ale budzi konkretne obawy

Brak integracji narzędzi AI z dedykowanymi rozwiązaniami dla branży budzi wśród księgowych niepokój i sprawia, że świadomość potencjalnych zagrożeń jest wysoka. Aż 83% badanych wskazuje ryzyko błędów generowanych przez systemy AI oraz związaną z tym odpowiedzialność prawną jako największe wyzwanie dla korzystania ze sztucznej inteligencji. Ponad połowa respondentów (55%) zwraca uwagę na brak pełnej kontroli nad danymi i konieczność ich ochrony.

W tym kontekście przedstawiciele branży jasno określają obszary pracy, w których, ich zdaniem, sztuczna inteligencja nie powinna podejmować decyzji samodzielnie. Na podium tej listy znalazły się działania związane z kontaktem z klientem (50%), prowadzeniem audytów i kontroli (46%), a także sprawozdawczością finansową (42%). Mniejszy, choć wciąż istotny odsetek respondentów wskazuje na ryzyka związane z bardziej operacyjnymi zadaniami, takimi jak księgowanie kosztów (29,3%) czy dekretacja (22,6%), czyli przypisywanie dokumentów do odpowiednich kont księgowych.

AI bezpieczna to podstawa sukcesu

Rosnąca popularność sztucznej inteligencji w księgowości pokazuje, że technologia ta ma duży potencjał usprawniania codziennej pracy. Jednocześnie kluczowe jest to, w jaki sposób jest wykorzystywana – szczególnie w kontekście pracy z danymi finansowymi i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Dlatego coraz większego znaczenia nabiera korzystanie z rozwiązań rozwijanych przez producentów oprogramowania dla branży księgowej. Narzędzia tego typu są projektowane z uwzględnieniem specyfiki pracy z dokumentami finansowymi, a jednocześnie działają w ramach istniejących systemów, zapewniając większą kontrolę nad danymi i procesami.

– Jeśli model AI pracuje na niepełnych lub błędnych danych, będzie powielał te błędy w swoich rekomendacjach. Dlatego ważne jest nie tylko, czy korzystamy ze sztucznej inteligencji, ale w jakim środowisku to robimy i na jakich danych operujemy. W naszym rozwiązaniu stosujemy podejście bazujące na narzędziach typu in-system AI, gdzie algorytmy działają w ramach systemów IT i na zweryfikowanych danych. Pozwala to zapewnić firmom pełną kontrolę nad procesem i zdjąć z barków księgowych ciężar odpowiedzialności związany z nieautoryzowanym przetwarzaniem informacji – podsumowuje Patryk Oleszczuk z SaldeoSMART.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Pracowników księgowości i kadr w Polsce nie trzeba przekonywać do sztucznej inteligencji, już 80% z nich używa jej w pracy – wynika z raportu Wolters Kluwer. W większości przypadków odbywa się to jednak poza oficjalnymi narzędziami firmowymi. Tylko 17% badanych korzysta z rozwiązań udostępnianych przez pracodawcę, podczas gdy zdecydowana większość sięga po duże modele językowe dostępne bezpłatnie, takie jak ChatGPT czy Gemini.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA