Księgowy odpowiada za swoje błędy na dwa sposoby: cywilnie, czyli finansowo przed klientem, oraz karnie, np. gdy nieprawidłowości w rozliczeniach mają znamiona przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej, jak wskazuje sama nazwa, chroni przede wszystkim w pierwszym przypadku, czyli przed finansowymi następstwami roszczeń klientów, które wynikają z objętych ochroną błędów księgowego. Czy polisa obejmuje też sprawy karne? Nie pokrywa kar ani grzywien orzeczonych w postępowaniu karnym, ale w rozszerzonej wersji może pomóc sfinansować koszty obrony księgowego.

Obowiązkowe OC księgowych

Przepisy wymagają od księgowych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek wynika z ustawy o rachunkowości, a jego zakres określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2014 r. Polisę musi mieć każdy przedsiębiorca, który usługowo prowadzi księgi rachunkowe, a minimalna suma gwarancyjna to równowartość 10 tys. euro na zdarzenie (ok. 42 tys. zł w 2026 r.).



Obowiązkowa ochrona obejmuje przy tym wyłącznie czynności wskazane w ustawie o rachunkowości: prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzację, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, a także gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych.

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Odpowiedzialność cywilna. Obowiązkowe OC to minimum ochrony, którą warto rozszerzyć

Odpowiedzialność cywilną biura rachunkowego wobec klienta regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego. Najczęściej chodzi o odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Biuro, które źle wykona zlecone zadania, odpowiada za wyrządzoną w ten sposób szkodę (art. 471 k.c.), także wtedy, gdy pomylił się jego pracownik. Księgowy zatrudniony na etacie odpowiada z kolei wobec pracodawcy na zasadach Kodeksu pracy.



Wiele spraw dotyczy błędów w rozliczeniach z urzędem skarbowym, ale księgowi zajmują się też m.in. płacami, zgłoszeniami do ZUS czy wnioskami o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (PFRON). Szkodą są finansowe skutki błędów księgowego, np. odsetki za zwłokę, utracone zasiłki albo dofinansowanie z PFRON. Przy błędach podatkowych szkodą co do zasady nie jest natomiast sam zaległy podatek, bo klient i tak musiałby go zapłacić.

Polisa OC pozwala przenieść to ryzyko na ubezpieczyciela: jeśli roszczenie klienta jest zasadne, a za uchybienie, które doprowadziło do szkody, odpowiada ubezpieczony, odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel, a nie księgowy z własnych pieniędzy. Dzieje się tak w granicach zakresu ochrony i sumy gwarancyjnej polisy.

Obowiązkowe OC to jednak tylko część tej ochrony i ma dwa ograniczenia:

1) Zakres: poza ubezpieczeniem obowiązkowym zostają m.in. rozliczenia klientów na KPiR i ryczałcie, roczne zeznania PIT, płace, ZUS czy PFRON.

2) suma gwarancyjna: równowartość 10 tys. euro, przeliczana na złote według kursu z danego roku, którą przy większych roszczeniach stosunkowo łatwo przekroczyć.

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Wiele szkód dotyczy właśnie obszarów spoza ubezpieczenia obowiązkowego, a ich wartość bywa wysoka. Pokazują to przykłady z praktyki Leadenhall Insurance. Każda z tych spraw była rozpatrywana z dobrowolnej części polisy:

- błędne wykazanie VAT od sprzedanych mieszkań kosztowało jedną ze spółek 124 503 zł odsetek,

- niezłożenie formularza ZAW-RD przy rejestracji spółki – 108 152 zł odsetek i różnicy w podatku,

- spóźnione zgłoszenie pracownicy do ubezpieczenia chorobowego po urlopie macierzyńskim kosztowało ją prawie 10 tys. zł utraconego zasiłku i dodatkowych składek.



Dlatego księgowi rozszerzają ochronę o dobrowolną część polisy. Spośród księgowych ubezpieczających się w Leadenhall robi tak ok. 90% . Rozszerzenie może obejmować obszary pominięte w obowiązkowym OC i wyższą sumę gwarancyjną, a jego zakres różni się między produktami poszczególnych ubezpieczycieli.

W polisie Leadenhall ochronę można rozszerzyć m.in. o rozliczenia podatkowe, kadry i ZUS, utratę dokumentów oraz wybrane ryzyka cyber i RODO. Czynności doradztwa podatkowego obejmuje natomiast odrębna polisa, przeznaczona dla podmiotów, które się nimi zajmują. Maksymalna suma gwarancyjna polisy księgowego to 5 mln zł, a dla ryzyk cyber i RODO obowiązuje podlimit do 200 tys. zł. Warunkiem ochrony w tym obszarze są wymagane zabezpieczenia, np. aktualny program antywirusowy i kopie zapasowe przechowywane poza siedzibą firmy.



Wysokość sumy ma ogromne znaczenie. W jednej ze spraw biuro spóźniło się z wnioskiem do PFRON, a klient stracił ponad 100 tys. zł dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników. Rozszerzona polisa obejmowała ten obszar z limitem 50 tys. zł i do tej kwoty wypłacono odszkodowanie.



W kontekście zakresu ochrony polisy OC dla księgowych warto wyjaśnić, że czynności doradztwa podatkowego obejmuje odrębna polisa, przeznaczona dla podmiotów, które się nimi zajmują.

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Odpowiedzialność karna. Polisa nie pokrywa kary, ale może pokryć koszty obrony

Uchybienia w pracy księgowego mogą mieć nie tylko cywilny, ale również karny wymiar odpowiedzialności. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe odpowiada jak sprawca także ten, kto na podstawie umowy lub faktycznie zajmuje się sprawami finansowymi firmy. Może to więc być księgowy, który samodzielnie przygotowuje i składa deklaracje klienta. Za podanie w deklaracji nieprawdy, która naraża podatek na uszczuplenie, w najpoważniejszych przypadkach grozi grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności albo obie łącznie. Ustawa o rachunkowości przewiduje z kolei grzywnę lub do 2 lat pozbawienia wolności za prowadzenie ksiąg wbrew przepisom. Prawomocny wyrok za przestępstwo skarbowe oznacza też utratę prawa do usługowego prowadzenia ksiąg.



Przestępstwo skarbowe wymaga jednak umyślności, więc zwykła pomyłka w pracy nie powinna skończyć się skazaniem. Kodeks karny skarbowy przewiduje też sytuacje, w których sprawca nie podlega karze, m.in. po złożeniu prawnie skutecznej korekty deklaracji i uregulowaniu należności. Jednak samo postępowanie potrafi ciągnąć się miesiącami, a obrona kosztuje. Niezależnie od finału sprawy, kary i grzywny orzeczone w postępowaniu karnym pozostają poza zakresem ubezpieczenia OC. W polisie dobrowolnej Leadenhall, po wykupieniu odpowiednich klauzul, ochrona obejmuje jednak ubezpieczalne kary administracyjne.



Z dobrowolnego rozszerzenia polisy OC księgowego można za to pokryć koszty obrony w postępowaniu karnym, karnym skarbowym lub administracyjnym, jeśli wiąże się ono z roszczeniem klienta. W produkcie Leadenhall Insurance ochrona obejmuje dodatkowo sytuację, gdy księgowy odpowiada osobiście w sprawie karnej skarbowej.

Ważne A zatem podstawą ubezpieczenia OC zawodowego jest – jak wskazuje nazwa produktu – odpowiedzialność cywilna księgowego: polisa chroni go przed finansowymi skutkami roszczeń klientów. W sprawach karnych nie przejmie kary ani grzywny, ale rozszerzona polisa może pomóc sfinansować obronę.

Magda Czernikowska, Koordynatorka Linii Ubezpieczeń Specjalistycznych i Underwriter Leadenhall Insurance