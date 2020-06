Oko w oko z księgowymi – o misji, pracy i patrzeniu w przyszłość. Dzień Księgowego 2020

W czasie, gdy lekarze walczyli o ludzkie życie- oni ratowali firmy, które zawisły na włosku. To mogło się udać tylko przy ich ogromnej wiedzy nie tylko z rachunkowości i podatków czy ubezpieczeń społecznych, ale także empatii, gotowości do ciężkiej pracy i umiejętności korzystania z narzędzi internetowych. Nowe przepisy, kolejne odsłony tarcz wymagały od księgowych pełnej dyspozycyjności do działania. Nie mogli zawieść swoich klientów – przedsiębiorców w tym wymagającym czasie. Zapraszamy do obejrzenia specjalnego wywiadu z księgowymi, których pytamy o to jak epidemia wpłynęła na ich pracę, relacje z przedsiębiorcami i o tym co jest najważniejsze w zawodzie księgowego. Przy okazji obalamy popularne stereotypy krążące wokół zawodu księgowego i udowadniamy, że nowoczesna księgowość, narzędzia internetowe i współpraca przynoszą korzyści, nie tylko w czasach izolacji. Czy księgowy to „charakter”, czy w tym zawodzie trzeba uczyć się całe życie i czy przedsiębiorcy wiedzą, że księgowa może założyć firmę podczas jednej wizyty w jej biurze?

Zapraszamy na wywiad z księgowymi Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych działającej we współpracy z mBankiem