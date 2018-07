Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Tajemnica zawodowa nie pozwala doradcy podatkowemu donosić na klienta

Tajemnica zawodowa nie pozwala doradcy podatkowemu donosić na klienta

Doradca nie będzie informować administracji skarbowej o optymalizacjach, jeśli klient nie zwolni go z tajemnicy zawodowej. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał donieść na samego siebie. Do tej pory Ministerstwo Finansów nie chciało wprost powiedzieć, że tajemnica zawodowa ochroni przed informowaniem o schematach optymalizacyjnych. Teraz przyznało to wprost w piśmie m.in. do doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów.