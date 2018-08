Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w leasingu

Ministerstwo Finansów w wywiadach prasowych swoich przedstawicieli i poprzez wydany 13 czerwca 2018 r. komunikat „3xP w praktyce – kolejne uproszczenia podatkowe” zapowiedziało rozpoczęcie prac nad modyfikacją przepisów podatkowych szczególnie uciążliwych dla przedsiębiorców. Niemniej, nie wszystkie spośród proponowanych przez fiskusa pomysłów zmian w przepisach podatkowych wydają się korzystne dla podatników. W szczególności, Ministerstwo Finansów ma zamiar znowelizować przepisy ustaw o podatkach dochodowych odnośnie kosztów wykorzystania samochodów osobowych.

reklama reklama

Korzyści, ale nie dla wszystkich

Na pozór propozycje te wydają się być korzystne dla podatników – Ministerstwo zakłada, m.in. podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu, w przypadku leasingu operacyjnego (w ujęciu podatkowym), finansujący byłby uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w większej niż dotychczas wysokości.

Niemniej, tak korzystne rozwiązania nie zostały przewidziane dla korzystających z samochodów osobowych. Wskazany powyżej limit 150 tys. zł stanowiłby górną granicę, do której mogliby oni zaliczyć opłaty z tytułu rat leasingowych do kosztów podatkowych. Zatem w przypadku samochodów osobowych o znacznej wartości, zniknęłaby główna zaleta leasingu operacyjnego – możliwość rozliczenia kosztów leasingu w krótkim czasie, bez ograniczenia kwotowego.

Koncepcja zasad opodatkowania korzystania z samochodów osobowych przedstawiona przez Ministerstwo Finansów idzie jednak dalej. Koszty nabycia i używania samochodu osobowego (niezależnie od podstawy prawnej jego używania), w przypadku wykorzystania auta zarówno dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, jak i na cele prywatne, będzie powodować – analogicznie jak w podatku VAT – konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych połowy wydatków poniesionych na te cele.

Takie założenie odnośnie nowych przepisów dla większości podatników będzie oznaczać, iż raty leasingowe będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów do wysokości 75 tys. zł.

Kiedy nastąpią zmiany?

Ministerstwo Finansów dotychczas nie opublikowało konkretnej propozycji zmian legislacyjnych. Należałoby się jednak spodziewać, że ewentualna nowelizacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r. To wymagałoby natomiast podpisania jeszcze w tym roku podatkowym umów leasingowych, umożliwiających w przyszłości rozliczanie kosztów leasingu na dotychczasowych, korzystnych zasadach.

Autorzy:

Anna Szkudlarek, wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Paweł Kempa, prawnik, aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Zobacz: Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010