Więcej firm ze statusem małego podatnika w PIT i CIT od 2019 roku

Rząd przyjął pakiet MŚP – poinformowała na Twitterze minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że to prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców ma zostać przez 10 lat blisko 4 mld zł. Status "małego podatnika” w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro). Wartość pracy małżonka będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Większość ze zmian ma obowiązywać od 2019 roku.