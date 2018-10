Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Podatek solidarnościowy w 2019 r. zapłaci około 21 tys. osób

W 2019 r. około 21 tysięcy osób zostanie objętych nowych podatkiem, tj podatkiem solidarnościowym. Będzie on zasilał Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze z nowej daniny wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.