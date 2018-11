Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym od 2019 r.

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym od 2019 r.

Sejm uchwalił zmiany uproszczające prawo podatkowe. Nowe regulacje, które w większości wejdą w życie w 2019 r., wprowadzają szereg zmian w podatkach - możliwe będzie wliczania pracy małżonka w koszty, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł, a także podwyższony zostanie próg sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro do 2 mln euro.