Pakiet MŚP, czyli uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym

Kolejne uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) wejdą w życie w latach 2019/2020. Wśród nowych rozwiązań znajduje się m.in. skrócenie (ze 150 do 90 dni) terminu uprawniającego do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych, czy też podwyższenie limitu (z 1,2 mln do 2 mln euro) uprawniającego do statusu "małego podatnika".