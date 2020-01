PIT-11 za 2019 rok - problemy i wątpliwości

W 2020 roku złożenie PIT-11 okazało się o wiele trudniejsze, niż w latach ubiegłych. Do dziś (24 stycznia 2020 r.), w porównaniu z rokiem ubiegłym, aż 25% pracodawców mniej zdążyło złożyć do urzędów skarbowych deklaracje - wynika z danych firmy e-file, twórcy aplikacji „e-pity Płatnika”. Pracodawcy muszą też korygować przekazane świadczenia, szczególnie te dotyczące najmłodszych pracowników do 26 roku życia objęte zwolnieniem podatkowym.

Do takich nieścisłości przyczyniły się m.in. objaśnienia opublikowane przez Krajową Informację Skarbową, które znacznie różniły się od tego, co zaleca Ministerstwo Finansów. Niewątpliwym utrudnieniem był także kalendarz i o wiele mniej dni roboczych w okresie rozliczeniowym niż w poprzednich latach. Jak więc złożyć PIT-11 poprawnie?

PIT-11 za 2019 r. - 4 kwestie, o których koniecznie trzeba pamiętać

1. Aktualny formularz – wersja nr 25 informacji PIT-11!

2. Czy i kiedy potrzebny jest Ci e-podpis?

3. Intranet - zanim udostępnisz, zapytaj swojego pracownika o zgodę,

4. Czynny żal - kiedy ma szansę ochronić Cię przed grzywną?

1. Ulga (zwolnienie podat kowe) dla młodych - tylko na wersji 25

W PIT-11 znajdują się informacje dotyczące dochodów uzyskanych w minionym roku oraz o zaliczkach na podatek, które pracodawca (płatnik) wpłacił do skarbówki. Każdej osobie fizycznej taka informacja jest potrzebna, by do końca kwietnia br. rozliczyć się z fiskusem. Istotne jest również, by informacje o dochodach zamieścić w najnowszej wersji PIT-11 udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. „Tylko nowa wersja druku PIT-11 (wersja 25 za 2019/2020) dostępna na stronie podatki.gov.pl lub platnik.e-pity.pl uwzględnia wprowadzone od 1 sierpnia 2019 roku zwolnienie z PIT dla osób do ukończenia 26 lat. W prawym dolnym rogu każdego formularza można sprawdzić, czy wypełniamy właściwą wersję - tegoroczna aktualizacja ma numer 25. Jeśli pracodawca użyje zeszłorocznego formularza, jego młody pracownik może mieć problem z właściwym rozliczeniem swojego PIT-a” - wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert z firmy e-file, twórcy aplikacji „e-pity Płatnika” do wypełniania deklaracji podatkowych.

Informacja PIT-11 powinna zostać przekazana do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika. Pracodawca ma obowiązek przekazania PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, jak i do pracownika. Podwładnemu można ją przekazać elektronicznie lub wydrukowaną w terminie do 2 marca 2020 roku. To pracodawca, a nie pracownik, decyduje o formie elektronicznej lub papierowej przekazania PIT-11.

W minionym roku, miesiąc przed upływem ostatecznego terminu składania informacji PIT-11, co druga firma nie była gotowa na jej elektroniczne dostarczenie do urzędu skarbowego*. Dziś świadomość pracodawców jest o wiele większa, jednak firmy stoją przed nowymi wyzwaniami. Należą do nich m.in. rozliczenie ulgi dla młodych, która zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. oraz krótki czas na wypełnienie wszystkich dokumentów - minister finansów udostępnił nowe wzory formularzy PIT w połowie grudnia 2019 roku.

2. E-podpis potrzebny do PIT-11?

Pracodawcy, podobnie jak w zeszłym roku, mają czas do końca stycznia na dostarczenie PIT-11 za pracowników do urzędu skarbowego. Mogą to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej. Dotyczy do wszystkich firm - małych, zatrudniających do pięciu pracowników, jak i korporacji. „Płatnik będący osobą fizyczną, który wysyła tę informację do urzędu skarbowego, nie musi korzystać z e-podpisu - wystarczającym jest dla niego zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy (np. spółka z o.o.) muszą nabyć w tym celu e-podpis” - wyjaśnia Artur Kaczmarek.

3. PIT-11 w intranecie - tylko za zgodą pracownika

Wybierając elektroniczną formę przekazania PIT-a, pracodawca zazwyczaj przesyła dokument na e-mail pracownika. Coraz więcej firm decyduje się udostępniać PIT-11 w intranecie, czyli na służbowych platformach elektronicznych, do których dostęp ma tylko zalogowany pracownik. „Aktualnie organy urzędów skarbowych stoją na stanowisku, że udostępnianie informacji PIT-11 przez intranet jest dopuszczalne, ale tylko za zgodą pracownika. To dlatego proces ten może wydawać się bardziej skomplikowany i czasochłonny dla pracodawcy. Wygodniejszą i bezpieczniejszą formą jest stworzenie profilu w aplikacji do odbierania deklaracji. Najczęściej system automatycznie wysyła pracownikom mailem lub na numer telefonu PIT-y, a pracodawca otrzymuje potwierdzenie odbioru deklaracji”- wyjaśnia Artur Kaczmarek.

4. Czynny żal uchroni firmę od grzywny

Należy pamiętać, że złożenie informacji PIT-11 przez pracodawcę po terminie jest wykroczeniem skarbowym. Grozi za nie grzywna, którą orzeka sąd lub uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. W przypadku, gdy informacja PIT-11 nie została dostarczona do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie, należy tego dokonać niezwłocznie, a do informacji pracodawca może dołączyć czynny żal. Jednak jest on skuteczny tylko w przypadku, gdy dopełniono czynności będącej czynem karalnym i w chwili złożenia wniosku organ skarbowy nie mógł być świadomy popełnionego czynu. Zaniedbanie należy zatem uzupełnić jak najszybciej.

* Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na zlecenie e-file - twórcy aplikacji „e-pity Płatnika”. W ramach badania przeprowadzono 506 ankiet pracodawców.

